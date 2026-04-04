"Ser perfeito" na foto do passaporte: uma tendência preocupante.

Nas fotos oficiais, aquelas que estampam a primeira página do nosso passaporte ou carteira de identidade, não costumamos ter a melhor aparência. Mas, ultimamente, as "garotas recatadas" da internet têm improvisado ensaios fotográficos lisonjeiros atrás da cortina preta da cabine fotográfica, exibindo um rosto que contradiz essa imagem de "fugitivo" cansado e taciturno. Uma nova tendência está surgindo...

A foto de identificação, excessivamente romantizada.

Geralmente, é uma foto que mantemos cuidadosamente escondida, fora da vista de todos. A vergonha nos invade quando a entregamos aos agentes ou à polícia. É preciso dizer que não é exatamente uma foto lisonjeira. Nesse retrato formal, onde sorrir é proibido, praticamente parecemos criminosos. Só faltam o número de identificação do presidiário e o uniforme listrado para completar a ilusão de um fugitivo.

Olheiras, rosto abatido, expressão cansada — essa foto que estampa nossos documentos de identidade tem o dom de gerar inseguranças até nas pessoas mais confiantes do mundo. Toda vez, o flash nos pega de surpresa e captura um rosto que mal reconhecemos em um papel brilhante. No entanto, é justamente esse rosto que define nossa identidade.

Ultimamente, essas fotos — fotos que nem mesmo sob ameaça mostraríamos e que jamais apareceriam em nosso mural do Facebook — são exibidas com orgulho nas redes sociais. Muitos estão se aventurando no impensável: tornar as fotos de identificação esteticamente agradáveis e desejáveis. Estão conseguindo onde nós falhamos incansavelmente, mesmo com fotos de rosto inteiro perfeitamente executadas.

Enquanto tentávamos desafiar os padrões estaduais buscando o máximo apelo fotogênico, a impressora nunca cooperou. E para o clã Kardashian, que glamouriza até os momentos mais banais, uma única tentativa é suficiente para confundir a linha entre uma foto adequada e uma foto de perfil de namoro. Essas fotos, que nunca deveriam ter saído de nossas carteiras, agora são ímãs para elogios e iscas para curtidas. Além de conferir um certo poder social, elas revelam ditames sintomáticos. Mesmo nos momentos mais sérios, precisamos nos apresentar e "nos vender da melhor maneira possível".

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Celebridades, as instigadoras deste movimento

Tudo começou com Kylie Jenner , a mesma que popularizou a cintura de vespa, os lábios nude e as maçãs do rosto proeminentes. Em 2020, uma foto de sua carteira de motorista apareceu repentinamente em seu feed, em meio a fotos produzidas profissionalmente e ensaios fotográficos meticulosamente planejados. Esse retrato, contra um fundo neutro, revelava uma mulher com maquiagem impecável e cabelos perfeitamente penteados. Com sua pele de porcelana imaculada, olhar intenso, bochechas rosadas e lábios carnudos e sutilmente pintados, a imagem dava a ilusão de um rosto retocado. No entanto, era simplesmente um reflexo da Kylie autêntica, sempre fiel a si mesma.

Essa foto, com seu significativo peso legal, deixou de ser motivo de chacota e se tornou objeto de desejo, um símbolo de sucesso. Naquela época, as garotas corriam para as cabines de fotos, posando para a câmera e seguindo tutoriais de maquiagem contrastantes para emergir satisfeitas dessa experiência ofuscante. Agora, existem até manuais de instruções para "liberar seu potencial" em documentos oficiais. Roupa, maquiagem, postura, atitude... todos os conselhos são válidos para se conseguir uma foto "instagramável". Esses instantâneos egocêntricos não seguem mais simplesmente as instruções escritas em vermelho; eles seguem regras estéticas "imaginárias".

Então, além de manter a postura ereta, o rosto limpo, o cabelo no enquadramento e a expressão séria, você também precisa demonstrar carisma simplesmente por ego? Porque não, essa não é uma técnica de conquista para realizar a fantasia de usar um uniforme.

O surgimento de um novo complexo coletivo

Nossa foto de passaporte, aquela que tiramos por obrigação e não por prazer, está longe de ser lisonjeira. Um olho é maior que o outro, temos imperfeições visíveis, brilho oleoso e o cabelo está uma bagunça, tudo graças à pressão da cabine fotográfica. Em resumo, parecemos mais um gangster deprimido do que uma supermodelo adorada.

Com apenas três tentativas dentro de um limite de tempo definido e sob condições de iluminação adversas, a decepção é antecipada mesmo antes da foto final. Para alguns, as fotos de identidade são uma prova tangível da nossa evolução: testemunham nossa transformação física e servem como uma linha do tempo visual. Para outros, são apenas um lembrete das regras já existentes. Em última análise, é mais uma exigência: a de permanecer "apresentável" mesmo em condições extremas.

A foto de identificação tornou-se, portanto, um verdadeiro concurso de beleza. Essa foto, que deveria nos representar em nosso estado bruto, acabou sendo "distorcida". No entanto, raramente vê a luz do dia. E não é o policial desinteressado e bigodudo que vai nos julgar.