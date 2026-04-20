Por que esse assento no avião seria o mais exposto a germes, segundo os médicos?

Voar significa compartilhar um espaço fechado com muitos outros passageiros por várias horas. Embora a experiência continue sendo confortável e emocionante para muitos, alguns especialistas apontam que a escolha do assento pode influenciar o nível de exposição a germes a bordo.

Assento do lado do corredor: maior circulação de pessoas, mais contato.

Segundo diversos especialistas em doenças infecciosas, o assento do corredor oferece o maior risco de interação indireta com outros passageiros. O Dr. Jarod Fox, especialista em doenças infecciosas do Orlando Health, explica que essa posição coloca você diretamente no caminho dos viajantes que se movimentam pela cabine. Ir ao banheiro, acessar a bagagem ou simplesmente esticar as pernas: esses movimentos são frequentes.

A Dra. Ashley Drews, epidemiologista do Houston Methodist, também destaca que esse tipo de assento envolve mais contato não intencional com pessoas que se movem no corredor. Um estudo da Universidade Emory indica que aproximadamente 40% dos passageiros se levantam pelo menos uma vez durante um voo, e quase 20% se levantam várias vezes. Em outras palavras, o corredor se torna uma área de tráfego constante, onde os encontros são mais frequentes.

Proximidade: o verdadeiro fator determinante

Especialistas enfatizam um ponto crucial: o principal risco não depende apenas do assento, mas principalmente da proximidade com uma pessoa infectada. Sentar-se ao lado de um passageiro infectado aumenta o risco mais do que simplesmente sentar-se no corredor ou na janela. Assentos diretamente ao lado, na frente ou atrás de uma pessoa infectada podem, portanto, apresentar maior risco, já que a proximidade é direta e prolongada.

Um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências mostra que a interação próxima entre passageiros influencia fortemente a probabilidade de exposição a agentes infecciosos em um avião.

O lugar da janela: um pouco mais silencioso?

Em contrapartida, um assento na janela costuma ser apresentado como uma opção "mais silenciosa". As pessoas sentadas na janela tendem a se levantar com menos frequência, o que reduz o contato com outros passageiros. Menos movimento também significa menos caminhadas no corredor e, portanto, potencialmente menos interações com superfícies em movimento ou pessoas.

No entanto, os especialistas permanecem cautelosos: nenhum assento garante proteção total. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o risco depende de muitos fatores, como a duração do voo, a densidade de passageiros e a presença de sintomas em alguns indivíduos.

As superfícies da aeronave também são afetadas.

Além dos assentos, diversas áreas da aeronave são afetadas regularmente e podem abrigar microrganismos. As mais frequentemente citadas são:

prateleiras dobráveis

os apoios de braço

telas sensíveis ao toque

fivelas de cinto

maçanetas do vaso sanitário

Um estudo realizado pela TravelMath mostrou que algumas superfícies na cabine podem abrigar bactérias, simplesmente devido ao grande número de contatos durante um voo.

Algumas etapas simples para viajar com mais tranquilidade.

Sem se tornar obsessivo, alguns hábitos simples podem ajudar a reduzir a exposição a micróbios durante um voo:

Lave ou desinfete as mãos regularmente.

Evite tocar no rosto após tocar em superfícies.

Limpe o tablet e os apoios de braço com um pano adequado.

Continue atento à sua saúde após a viagem.

Esses hábitos não eliminam o risco, mas ajudam a limitar o contato com agentes potencialmente indesejáveis.

Um ambiente que é melhor controlado do que pensamos.

Apesar desses fatores, especialistas apontam um fato tranquilizador: as aeronaves modernas são equipadas com sistemas de filtragem de ar altamente eficientes. Os filtros HEPA capturam uma grande proporção de partículas em suspensão e renovam o ar da cabine regularmente. Em outras palavras, embora a exposição a micróbios nunca seja completamente eliminada em um espaço compartilhado, as condições em aviões são mais bem controladas do que se poderia imaginar.

Em última análise, o assento do lado do corredor pode estar mais exposto ao fluxo de pessoas, mas o fator principal permanece o mesmo: a proximidade humana em um espaço fechado.