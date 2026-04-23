Malas de viagem femininas Cabaia: práticas e versáteis para todas as suas aventuras.

É possível partir para uma aventura com uma bagagem que seja ao mesmo tempo elegante e funcional .

As malas de viagem femininas da Cabaia atendem a esse requisito com dois modelos principais: a Duffle Adventurer 40L e a Duffle Étudier 48L .

Projetadas para viagens leves sem abrir mão da organização, elas impressionam pela sua notável versatilidade . Seja uma escapadela espontânea de fim de semana, uma viagem de negócios ou uma viagem de vários dias, cada modelo se adapta às suas necessidades.

Some aprimoramentos na gestão ambiental e uma durabilidade incomparável fazem deste produto um companheiro que merece estar presente no seu dia a dia.

Mala de viagem Duffle Adventurer 40L ou Duffle Examiner 48L: qual mala de viagem Cabaia você deve escolher?

A escolha entre estas duas malas de viagem resume-se essencialmente à duração da sua estadia. A mala Duffle Adventurer de 40 litros mede 29 × 30 × 45 cm e pesa apenas 1,34 kg.

Com preço de € 119,00 , destaca-se como a companheira ideal para fins de semana e viagens de negócios. Sua capacidade permite que seja levada como bagagem de mão pela maioria das companhias aéreas, incluindo Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia e Vueling.

A mala Duffle Analyser 48L , por outro lado, mede 28 × 58 × 30 cm e pesa 1,43 kg. Com preço de € 149,00 , foi projetada para viagens de 3 a 5 dias, graças ao seu amplo volume. Apesar da maior capacidade, seu peso permanece notavelmente baixo, um sinal de sua leveza cuidadosamente controlada .

Ambos os modelos compartilham o sistema de transporte 3 em 1 , tecido vegano repelente à água e sistema modular MOLLE . O fator decisivo continua sendo simples: a duração da sua viagem determina a sua escolha entre a Adventurer e a Chercher.

Soluções inteligentes de armazenamento e opções de transporte projetadas para todas as situações.

As vantagens do aventureiro para uma organização eficiente

A mala Duffle Adventurer possui um compartimento para laptop de 14 polegadas , bolsos internos com fecho de pressão e uma ampla abertura na parte superior que facilita o armazenamento de roupas dobradas sem amassá-las.

Ela vem com dois bolsos MOLLE e uma alça de ombro, o que a torna uma peça de bagagem particularmente completa logo ao sair da caixa.

O visitante e seu armazenamento especializado

A mochila Examiner, por outro lado, oferece um compartimento separado para sapatos , uma verdadeira vantagem para proteger as roupas das solas. Seu bolso para garrafa de água com ângulo de 45° permite acesso rápido durante o deslocamento.

O compartimento seguro para laptop de 15 polegadas e as alças magnéticas completam um conjunto projetado para o conforto diário.

As duas malas de viagem têm em comum o bolso externo plano com fecho de correr e sistema antifurto , o gancho de plástico resistente para pendurar chaves e um forro interior estampado.

O sistema de transporte 3 em 1 — na mão através das alças reforçadas, no ombro ou nas costas graças às alças acolchoadas — garante uma ergonomia adaptada a cada situação.

Malas de viagem ecológicas, feitas para durar.

A Cabaia construiu sua reputação com base em compromissos ambientais concretos e verificáveis. A marca, desenvolvida em Paris , possui diversas certificações reconhecidas:

Selo Vegano EVE : produtos garantidamente livres de ingredientes de origem animal e não testados em animais.

: produtos garantidamente livres de ingredientes de origem animal e não testados em animais. Certificação B-Corp por altos padrões sociais e ambientais.

por altos padrões sociais e ambientais. Certificação Oeko-Tex Standard 100 e conformidade com o REACH, garantindo a ausência de substâncias químicas nocivas.

e conformidade com o REACH, garantindo a ausência de substâncias químicas nocivas. Certificação Global Recycled Standard (GRS, nº TE-00321941, Bureau Veritas) com pelo menos 50% de materiais reciclados.

A fabricação ocorre em oficinas certificadas pela SMETA ou BSCI , garantindo práticas éticas e sociais rigorosas. A embalagem, reciclável e livre de plástico descartável, estende esse compromisso até o momento da abertura da caixa.

Essassacolas têm uma vida útil estimada em 30 anos e vêm com garantia vitalícia e substituição em caso de defeitos. Um investimento sustentável, bem diferente dos modelos descartáveis.

A variedade de cores disponíveis — bordô, marrom, preto, azul, rosa, cinza, verde, bege, vermelho e muitas outras — permite que cada mulher encontre o modelo que mais lhe agrada.

Os nomes dos modelos inspiram viagens: Nice, Reykjavik, Berlim, Wellington ou até mesmo Nova York.

Itens essenciais para levar na sua mala de viagem Cabaia para um fim de semana de sucesso.

Otimizar o planejamento da sua viagem começa com uma boa seleção de roupas. Leve duas roupas para o dia a dia e uma para a noite, roupa íntima para dois ou três dias, um pijama e um par de sapatos extra.

A ampla abertura da mala permite guardar roupas dobradas sem danificá-las.

Para acessórios, o sistema de bolsas MOLLE se mostra indispensável. Você pode guardar joias, lenços, xales ou até mesmo chapéus, dependendo da estação. No verão, bonés e óculos de sol também encontram espaço facilmente.

Uma nécessaire bem abastecida é essencial: escova de dentes, pasta de dentes, desodorante e produtos de banho. Para quem usa maquiagem, um kit de beleza completo com uma rotina de cuidados completa e removedor de maquiagem é indispensável.

O estojo de maquilhagem Cabaia, compatível com ambos os modelos, é também uma solução prática para centralizar estes artigos essenciais.

Roupas e calçados no compartimento principal Artigos de higiene pessoal e kit de beleza em bolsas MOLLE. Documentos de identidade e dispositivos eletrônicos portáteis no bolso antifurto Acessórios sazonais nos bolsos internos com fecho de pressão.

Para a manutenção, estas bolsas devem ser limpas à mão com um pano úmido e sabão neutro. Devoluções são gratuitas em até 14 dias e o frete é grátis para pedidos acima de €50 .

Aceitamos pagamentos seguros via Mastercard, Visa, PayPal e Scalapay. Nosso atendimento ao cliente está disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30.