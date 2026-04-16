As viagens solo femininas estão se consolidando como uma verdadeira tendência social. Segundo a Organização Mundial do Turismo, em 2017 houve 138 milhões de mulheres viajando sozinhas , em comparação com 54 milhões três anos antes.

Uma ascensão meteórica que reflete uma profunda aspiração: partir livremente, ao próprio ritmo, sem concessões. As motivações são muitas — sede de liberdade , busca por independência , desejo de se encontrar, vontade de testar os próprios limites e ganhar confiança.

Além disso, o IFOP revela que 66% das mulheres francesas assumem mais responsabilidade pela organização das férias do que seus parceiros . Viajar sozinha torna-se, assim, um verdadeiro ato de emancipação.

Este artigo busca os melhores destinos, da Europa às antípodas, passando pela Ásia, para todos aqueles que desejam se aventurar.

As capitais europeias são a melhor opção para viajar sozinho com total tranquilidade.

Viajar sozinho pela primeira vez pode parecer assustador. No entanto, alguns destinos quebram barreiras com uma facilidade surpreendente.

As capitais europeias estão entre as melhores opções para uma primeira viagem a solo para mulheres: transportes eficientes, alojamento acessível a todos os orçamentos e um profundo respeito pelas mulheres que viajam sozinhas .

Copenhague e Estocolmo, rainhas dos países nórdicos

Copenhague se destaca em particular. Classificada entre as 10 cidades mais seguras do mundo, a capital dinamarquesa atrai por sua tranquilidade, mesmo à noite.

Você pode andar de bicicleta sem a menor preocupação, passeando pelas ruas iluminadas de Nyhavn com uma serenidade rara. Vagar por lá é quase uma arte de viver.

Estocolmo e os países nórdicos em geral oferecem vantagens comparáveis. Limpeza, organização impecável, cordialidade natural: as mulheres podem circular sozinhas sem quaisquer restrições aparentes.

A sensação de segurança é forte e palpável. Para mulheres viajantes que desejam combinar exploração urbana com tranquilidade, a Escandinávia é uma escolha óbvia.

Amsterdã, Viena e Basileia: diversidade e acessibilidade

Amsterdã cativa com sua energia cosmopolita e canais perfeitos para passear. Viena , com seu majestoso patrimônio arquitetônico, convida você a desacelerar e abraçar o turismo slow.

Essas duas capitais compartilham uma infraestrutura sólida e uma atmosfera acolhedora para mulheres que viajam sozinhas. Basileia, mais intimista, é perfeita para quem quer evitar grandes multidões sem abrir mão de uma rica cultura.

Para escolher um destino seguro, quatro critérios se destacam naturalmente:

Uma baixa taxa de criminalidade

Transporte público confiável e bem conectado

Um respeito genuíno pela liberdade das mulheres.

Presença visível de outras mulheres viajando sozinhas

As capitais europeias preenchem todos esses requisitos, tornando-as destinos ideais para desenvolver a autoconfiança como viajante independente.

Sudeste Asiático, uma região imperdível para viajantes do sexo feminino.

O Sudeste Asiático exerce um fascínio crescente sobre as viajantes .

A sua calorosa acolhida, a vasta experiência em turismo internacional, a logística simples e o uso generalizado do inglês tornam-na uma região particularmente acessível. Acrescente-se a isso um orçamento administrável e uma riqueza cultural e culinária excecional.

Bangkok, Chiang Mai e Hanói: três atmosferas distintas

Bangkok se destaca como uma metrópole moderna e vibrante. Excursões aos templos da região ou às ilhas do Golfo da Tailândia são facilmente organizadas.

A cidade nunca dorme e a logística é surpreendentemente simples para mulheres que viajam sozinhas.

Chiang Mai oferece uma atmosfera completamente diferente — mais zen, menos lotada. O estilo hippie-chique desta cidade do norte da Tailândia atrai aqueles que buscam um ritmo de vida diferente.

Ioga, meditação, mercados noturnos coloridos: Chiang Mai convida você a relaxar e a se reconectar consigo mesmo.

Hanói , a capital vietnamita, cativa o público graças à lendária gentileza de seus habitantes.

Apesar do trânsito intenso e por vezes caótico, o ambiente continua acolhedor. A cidade convida a encontros, partilha e à descoberta de uma cultura milenar.

Bali, Singapura e Kuala Lumpur: segurança e mudança de cenário garantidas

Bali é uma escolha segura para quem viaja sozinho. Sua atmosfera cativante, seu povo acolhedor e as paisagens de arrozais e templos criam um ambiente propício à introspecção.

Visitar Ubud de bicicleta é uma experiência inesquecível para qualquer mochileiro em busca de autenticidade.

Singapura está entre as 5 cidades mais seguras do mundo. Esta cidade-estado altamente organizada permite que você saia sozinho à noite sem preocupações.

A tabela abaixo ilustra o ranking global dos principais destinos mencionados neste artigo:

Destino Ranking mundial de segurança Principal vantagem Cingapura Top 5 Organização rigorosa, passeios noturnos tranquilos. Copenhague Top 10 Paz e tranquilidade, ciclismo fácil. Wellington Top 15 Infraestrutura projetada para viajantes

Kuala Lumpur, por sua vez, tranquiliza as viajantes que chegam sozinhas a um novo continente.

Sua mistura cultural única — malaia, chinesa e indiana — faz dela uma porta de entrada ideal para o Sudeste Asiático, estimulante e acessível.

Austrália e Nova Zelândia, destinos perfeitos para mulheres que viajam sozinhas.

A Austrália e a Nova Zelândia são destinos populares há muito tempo para mochileiros do mundo todo. Esses dois países desenvolveram uma cultura de hospitalidade excepcional, perfeita para mulheres que viajam sozinhas.

A costa leste australiana, um paraíso para viajantes independentes.

A costa leste australiana tem uma atmosfera decididamente descontraída. A rede de albergues é extensa e bem conservada, incentivando encontros espontâneos e, ao mesmo tempo, mantendo um alto nível de segurança.

É um dos ambientes mais acolhedores que existem para quem viaja sozinho.

Entre as experiências icônicas: mergulhar na Grande Barreira de Corais , uma joia natural ameaçada, mas ainda magnífica, e uma pausa contemplativa em frente à Ópera de Sydney, um símbolo arquitetônico reconhecido mundialmente. Esses momentos deixam uma impressão duradoura.

Nova Zelândia, um modelo de infraestrutura para mulheres que viajam sozinhas.

A Nova Zelândia projetou sua infraestrutura para facilitar a vida das viajantes . Sinalização clara, transporte confiável e uma opção de hospedagem familiar bem estruturada: tudo contribui para uma viagem sem preocupações.

Wellington, classificada entre as 15 melhores cidades do mundo em termos de segurança, personifica essa abordagem rigorosa e acolhedora.

Para os amantes de caminhadas e atividades ao ar livre, a Travessia de Tongariro oferece uma rota vulcânica espetacular, adequada para todos os níveis. Montanhas, praias selvagens e mergulho com snorkel proporcionam uma gama de atividades tão variadas quanto emocionantes.

Superando os obstáculos para se aventurar a viajar sozinho: conselhos práticos e soluções concretas.

Apesar do crescente entusiasmo pelas viagens solo femininas , ainda existem preocupações. Identificá-las claramente nos permite superá-las com mais facilidade.

Os obstáculos mais comuns: segurança, solidão e orçamento.

Três obstáculos são recorrentes nos depoimentos de mulheres hesitantes:

Preocupações com a segurança dissuadem 3 em cada 10 mulheres mesmo antes de escolherem um destino. Medo da solidão , uma grande preocupação para 4 em cada 10 mulheres. Em termos de orçamento , as viagens individuais custam 53% mais do que as viagens em grupo, de acordo com a UFC-Que Choisir.

Esses números não são inevitáveis. Eles simplesmente apontam para necessidades concretas para as quais existem soluções.

Soluções personalizadas para uma viagem sem preocupações.

A plataforma NomadSister oferece um sistema de couchsurfing exclusivo para mulheres, permitindo que elas se hospedem gratuitamente com outras mulheres da região.

Esta opção de alojamento alternativo resolve tanto o problema do orçamento como o da solidão, criando ligações autênticas em todas as etapas.

Agências de viagens especializadas também oferecem viagens organizadas para pequenos grupos, concebidas exclusivamente para mulheres que viajam sozinhas .

Viajar sozinho mesmo estando acompanhado: esse aparente paradoxo se torna a fórmula ideal para quem deseja quebrar o tabu de viajar sozinho sem ter que encarar tudo de uma vez.

Para além das ferramentas, o fator determinante continua a ser ouvir a própria intuição . Seguir em frente ao próprio ritmo, sem se comparar aos outros nem ter pressa, transforma cada destino num terreno de exploração pessoal.

O poder feminino não é proclamado, é vivido, um passo de cada vez, nas vielas de Bali ou nos cais de Copenhague. Viajar sozinha não é mais uma exceção — é uma forma de viajar que está se afirmando, de maneira plena e brilhante.

Para as viajantes que vestem tamanhos que não correspondem aos padrões habituais, essa liberdade de movimento, organização e ritmo adquire um sabor ainda mais especial.

Viajar sozinho também significa vestir-se como quiser, parar onde desejar e escolher suas experiências sem justificativas. Acesso total a si mesmo.