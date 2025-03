Ce qu’elle apprend aux femmes à muscler pourrait tout changer dans leur intimité

Pendant longtemps, le périnée a été un grand oublié de la santé féminine. Ce muscle discret, niché au cœur du bassin, est pourtant essentiel au bien-être intime et général des femmes. Une coach 2.0, connue sous le nom de @coach.marine_pilates sur TikTok, brise les non-dits. Grâce à ses vidéos engageantes et pleines de bonne humeur, Marine apprend à des milliers de femmes à muscler leur périnée en seulement une minute par jour.

Pourquoi le périnée est-il si important ?

Le périnée, c’est ce groupe de muscles situé entre le pubis et le coccyx, formant une sorte de hamac qui soutient des organes essentiels : la vessie, l’utérus et le rectum. Il joue un rôle clé dans plusieurs fonctions corporelles importantes :

La continence urinaire et fécale : un périnée tonique permet de mieux contrôler les sphincters.

La stabilité pelvienne : il aide à maintenir une posture équilibrée et à prévenir certains maux de dos.

La vie intime : un périnée bien entraîné améliore les sensations lors des rapports sexuels, augmentant le plaisir et facilitant l’orgasme.

Malgré son rôle crucial, le périnée reste un sujet méconnu. Il faut souvent attendre une grossesse, une ménopause ou des troubles intimes comme des fuites urinaires pour qu’une femme se rende compte réellement de son importance. Marine, alias @coach.marine_pilates sur TikTok, a décidé de briser ce tabou en rendant la musculation du périnée à la fois accessible et amusante.

L’approche innovante de « Coach Marine Pilates »

Ce qui rend les vidéos de Marine si efficaces, c’est leur format ultra-court et direct. En une minute à peine, elle propose des exercices simples mais redoutablement efficaces pour tonifier le périnée. Pas besoin de tapis de yoga ni d’équipement sophistiqué : il suffit de se concentrer, de respirer, et de suivre ses instructions.

Marine adopte une approche décomplexée, ce qui permet de rendre le sujet moins intimidant. « Personne ne vous a jamais parlé de votre périnée ? Eh bien, il est temps de faire connaissance ! », plaisante-t-elle par exemple dans l’une de ses vidéos TikTok. Son astuce ? Pratiquer ces exercices dans des moments de la vie quotidienne : sous la douche, en faisant la vaisselle ou même en regardant Netflix ; parce qu’une minute par jour ce n’est rien, mais le changement, lui, peut être immense.

Les bénéfices d’un périnée tonique : au-delà de la santé

Un périnée en pleine forme, c’est la garantie de dire adieu à certains désagréments du quotidien :

Moins de fuites urinaires : adieu les petits accidents en éternuant ou en riant !

Une posture plus solide : le périnée soutient la colonne vertébrale et renforce la stabilité du bassin.

Des rapports sexuels plus intenses : une meilleure tonicité du périnée permet une augmentation des sensations et un contrôle musculaire accru.

Un accouchement et une récupération plus faciles : un périnée bien préparé facilite le travail lors de l’accouchement et accélère la rééducation postnatale.

En somme, un périnée bien musclé, c’est un peu comme avoir une armure invisible qui vous protège de l’intérieur, et qui booste en prime la confiance en soi.

Pourquoi c’est crucial après l’accouchement

La grossesse et l’accouchement mettent particulièrement le périnée à rude épreuve. Le poids du bébé exerce une pression constante sur le plancher pelvien, et l’accouchement lui-même peut provoquer un relâchement musculaire important. C’est là que les exercices de @coach.marine_pilates sur TikTok prennent tout leur sens. Rééduquer le périnée après un accouchement permet de prévenir :

Les descentes d’organes (prolapsus).

Les fuites urinaires et fécales.

Les douleurs lors des rapports sexuels.

Beaucoup de femmes hésitent à se lancer dans une rééducation périnéale, soit par manque d’information, soit par pudeur. Les vidéos de Marine permettent de lever ces freins en rendant le processus simple, rapide et surtout ludique.

Témoignages : entre humour et résultats concrets

Les commentaires sous les vidéos de Marine sont plutôt élogieux : « J’ai fait l’exercice sans vraiment y croire… et j’ai senti une différence ! », « Je ne savais même pas que j’avais un périnée avant de tomber sur ta vidéo. Maintenant, je suis une pro de la contraction ! ».

Certaines femmes soulignent toutefois leur incertitude quant à la bonne réalisation des exercices, exprimant leurs doutes sur la contraction correcte de leur périnée. Face à ces interrogations, Marine a pris soin de réaliser une vidéo spécialement dédiée à expliquer précisément « comment identifier et ressentir la contraction du périnée », offrant ainsi une réponse rassurante à toutes celles qui pourraient se sentir perdues.

Ce que Marine enseigne va bien au-delà de simples exercices musculaires. Elle aide les femmes à reprendre le contrôle de leur corps, à se réapproprier leur santé intime et à se sentir plus confiantes dans leur peau. Muscler son périnée, c’est aussi s’offrir un cadeau invisible mais précieux. Marine précise sous l’une de ses vidéos que ses « conseils ne remplacent pas une rééducation chez un professionnel de santé. Prenez le temps d’aller consulter pour définir votre profil et adapter les exercices si besoin ».