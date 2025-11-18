Elle se fait piquer par des abeilles pour apaiser ses douleurs : une pratique d’avenir ?

Se faire piquer par une abeille n’est pas la sensation la plus agréable et au plus fort de l’été c’est une appréhension bien commune. Quand les abeilles rôdent, le corps se raidit. Pourtant, elles font partie du rituel bien-être de cette influenceuse qui ne se contente pas d’employer des soins à base de miel. Elle utilise le dard de ces insectes à la robe rayée jaune et noire comme un remède naturel et ça n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Se faire piquer par des abeilles, un rituel qui intrigue

En été, quand les abeilles bourdonnent autour de la table, le corps se déplace spontanément pour les éviter. Certaines personnes s’agitent dans tous les sens tandis que d’autres se figent dans l’espoir que l’insecte leur tourne simplement autour, sans décharger leur peur sur elles. Maria, du compte @marialovely_, elle, se fait piquer délibérément.

Alors que la plupart des beauty addicts appliquent des crèmes enrichies au miel ou d’autres nectars issus des ruches, la jeune femme originaire du Montana, elle, pose les abeilles à même sa peau. Et non, ce n’est pas une réponse à un challenge des bas-fonds de TikTok ni une lubie esthétique pour rester éternellement jeune. C’est une piqûre naturelle pour lutter contre la maladie de Lyme, par ailleurs transmise par un autre insecte redouté et redoutable.

Dans une vidéo, cette cow girl des temps modernes qui semble tout droit sortie d’un western américain révèle son mode opératoire. On la voit faire ce qui s’apparente à une séance « d’apipuncture », de l’acupuncture à revers de dard. Un homme en chapeau de paille se saisit de l’insecte avec une petite pince et l’emmène jusqu’à la chaire de l’influenceuse. « Sadique », vous dites-vous certainement. Pourtant, cette pratique est loin d’être vaine.

Les abeilles, réputées pour polliniser les plantes, ne font pas seulement du bien à la planète. Ce sont aussi des guérisseuses lilliputiennes qui pansent les maux des humains. Contrairement au venin des serpents, qui peut s’avérer mortel, le venin lâché par les abeilles, lui, est parfois vital. C’est tout l’art de l’apithérapie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐥𝐲 𝐃𝐚𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭 (@marialovely_)

L’apithérapie : quand le venin des abeilles devient une potion

Se faire prescrire du venin d’abeilles reste rare en Europe. Cependant, dans d’autres pays, ce « médicament » naturel s’inscrit noir sur blanc sur les ordonnances. C’est le cas notamment en Roumanie, où le venin des abeilles est l’ingrédient de base des crèmes anti-inflammatoires disponibles en pharmacie. Si le venin des abeilles peut provoquer un choc anaphylactique chez les personnes qui en sont allergiques, il peut aussi faire des merveilles sur celles qui y sont insensibles.

En août dernier, une jeune femme britannique, condamnée par la maladie de Lyme, a vu ses symptômes s’estomper comme par magie après avoir été la cible d’une horde d’abeilles, visiblement énervées. Elle est vite devenue l’objet d’analyses des médecins, à court de solutions pour la patiente en soins palliatifs avant cette attaque.

Non, ce n’est pas un miracle ou une bénédiction du ciel, juste les joyeux effets de la nature. Ce venin renferme un peptide connu sous le nom de mélitines, capable de déstabiliser et de détruire les membranes des bactéries. Des recherches menées sur des modèles murins ont déjà mis en évidence son potentiel antibactérien, antifongique et anti-inflammatoire. Par ailleurs, plusieurs équipes scientifiques s’intéressent désormais à ses possibles applications antivirales et anticancéreuses.

En Australie, des scientifiques ont d’ailleurs fait une découverte précieuse qui a été relatée dans les colonnes de la revue Nature Precision Oncology. Le venin des abeilles pourrait combattre les cellules d’un cancer du sein triple négatif, le plus meurtrier de tous. Il serait une excellente alternative à la chimiothérapie qui détruit bien plus que cette « bête noire » dans le corps.

Maltraitance animale ou soin inoffensif : les internautes mitigés

Scandalisés, les internautes n’ont pas tardé à former un essaim de critiques en commentaires et à s’insurger contre cette pratique. Pour les réfractaires, ces abeilles devraient butiner des fleurs et former des alvéoles. Au lieu de quoi, elles sont tributaires de l’Homme, qui ne pense qu’à sa petite personne. Voilà le fond de leur pensée. « Je suis tellement désolée pour les abeilles, qui n’ont rien demandé », se chagrine l’une d’elles. « Ne sommes-nous pas déjà un peu à court d’abeilles ? », s’interroge un autre et à juste titre. De l’autre côté, il y a ceux qui voient en cette pratique, un espoir. « Les abeilles sont des cadeaux de la nature », se réjouit un internaute.

Si l’influenceuse, qui mène une vie “de root”, sollicite les pouvoirs des abeilles vivantes, nul besoin de se replonger dans les cours de SVT pour savoir que ça ne leur coûte leur vie. Cependant, comme le précise le docteur Kierzek auprès de Doctissimo « la recherche moderne ne consiste pas à utiliser des abeilles vivantes, mais à isoler et synthétiser les principes actifs du venin pour développer de vrais médicaments ».

En clair : les abeilles sont un peu les « anges gardiens » de notre monde. Ce sont elles qui apportent l’équilibre nécessaire à nos écosystèmes. Ce sont aussi elles qui nous confèrent une certaine vitalité. Or, le rituel de l’influenceuse est à prendre avec des pincettes…