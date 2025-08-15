5 rituels du soir pour se sentir bien à 60 ans, selon un expert

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Andrea Piacquadio / Pexels

À la lumière des recherches récentes, bien vieillir n’est pas une fatalité génétique mais le fruit de choix quotidiens. Plusieurs études mettent en avant l’impact déterminant de nos routines du soir, de l’activité physique et de l’alimentation sur la santé après 60 ans. Voici ce que la science recommande pour préserver vitalité et longévité.

Des habitudes de sommeil stables, clé d’un vieillissement réussi

Des chercheurs ont démontré qu’adopter des horaires de sommeil réguliers — ni trop courts, ni trop longs — augmente la probabilité de vieillir en bonne santé. Un sommeil stable favorise la récupération cellulaire, diminue le risque de maladies chroniques et soutient la santé mentale, bien au-delà de l’effet de la génétique.

Structurer sa routine quotidienne pour mieux dormir

La qualité du sommeil est aussi liée à la structuration des journées. Les seniors qui suivent une routine quotidienne (heures de repas fixes, activités régulières, exposition à la lumière naturelle) bénéficient d’un sommeil plus réparateur. Ces micro-habitudes, validées par la recherche, réduisent la fatigue, améliorent la circulation sanguine et participent à la prévention du déclin cognitif.

L’activité physique régulière, un puissant rempart contre le vieillissement

Les études sur des personnes âgées montrent que l’entraînement cardiorespiratoire (marche rapide, vélo, natation) augmente significativement la capacité physique, même après 60 ou 70 ans. Des séances modérées, pratiquées plusieurs fois par semaine, permettent de compenser le déclin naturel du cœur et des muscles, tout en boostant l’énergie et la qualité de vie.

L’importance des micro-pauses et de la lumière naturelle

Faire de courtes pauses actives chaque heure, éviter de rester assis trop longtemps et s’exposer à la lumière du jour sont des gestes simples mais puissants. Ils synchronisent l’horloge biologique, améliorent l’humeur et la qualité du sommeil, et réduisent les risques de troubles métaboliques.

Jeûne intermittent et autophagie : la régénération cellulaire validée

Des études récentes montrent que le jeûne intermittent (par exemple, ne pas manger pendant 16 heures) stimule l’autophagie, un processus de nettoyage cellulaire. Ce mécanisme favorise la régénération des tissus, ralentit le vieillissement et pourrait même prolonger la durée de vie. Les bénéfices sont observés tant au niveau de la santé globale que de l’apparence de la peau.

Limiter l’exposition aux écrans et privilégier la relaxation

Éviter les écrans avant le coucher, pratiquer la relaxation ou la méditation, et favoriser des activités douces en soirée (lecture, respiration, cohérence cardiaque) sont autant de pratiques validées par la science pour améliorer la qualité du sommeil et renforcer la résilience face au stress.

Bien vieillir repose sur des habitudes simples : sommeil régulier, routine structurée, activité physique adaptée, pauses actives, gestion du stress et, pour certains, le jeûne intermittent. Ces rituels, validés par la recherche, offrent à chacun la possibilité de préserver sa santé et sa vitalité, quels que soient les aléas de la génétique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Cette protéine méconnue pourrait protéger votre vue
Article suivant
La « sieste Eureka », l’astuce insoupçonnée des chercheurs pour booster votre bonheur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La « sieste Eureka », l’astuce insoupçonnée des chercheurs pour booster votre bonheur

Oubliez les clichés sur la sieste réservée aux paresseux : la science lui attribue aujourd’hui d’incroyables vertus pour...

Cette protéine méconnue pourrait protéger votre vue

La perte progressive de la vision centrale liée à l’âge est une menace fréquente, notamment à cause de...

Les gens qui font ça dans la nuit dorment mieux que les autres

Lorsque vous filez sous les draps, votre corps adopte une position bien précise : c’est presque automatique. Pourtant,...

Elle suit une tendance TikTok… et finit avec la colonne brisée

Seulement 8 semaines après son accouchement, Mariana Barutkina, influenceuse russe, a gravement chuté en tentant un défi TikTok...

Voici pourquoi vous devriez éviter de dormir les pieds vers la porte

Cela peut sembler anodin, voire farfelu : dormir les pieds tournés vers la porte de la chambre. Et...

Prendre ce type de douche pourrait améliorer votre humeur bien plus que vous ne l’imaginez

Et si le secret pour mieux commencer vos journées ne se trouvait pas dans une infusion relaxante, mais…...