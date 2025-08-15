Cette protéine méconnue pourrait protéger votre vue

La perte progressive de la vision centrale liée à l’âge est une menace fréquente, notamment à cause de la dégénérescence maculaire. Une protéine peu connue, l’ApoM, capte aujourd’hui l’attention des scientifiques comme une alliée précieuse pour préserver nos yeux… et notre cœur.

L’Apolipoprotéine M, une protectrice naturelle

L’ApoM est une protéine fabriquée par notre corps, principalement dans le foie, qui se trouve dans le sang. Elle est attachée aux bonnes graisses appelées HDL, souvent surnommées « bon cholestérol ». Grâce à son action, elle aide à éliminer des déchets comme le cholestérol dans nos yeux, réduisant ainsi l’inflammation et la détérioration des cellules essentielles à la vision.

Pourquoi est-ce important pour la vue ?

La dégénérescence maculaire attaque la macula, une petite zone centrale de la rétine responsable de la vision précise. En empêchant l’accumulation de dépôts inflammatoires, l’ApoM peut ralentir cette maladie, préserver la fonction des cellules photosensibles et donc protéger votre vue plus longtemps.

Une double protection : le cœur aussi bénéficie

En plus de ses effets positifs pour la rétine, l’ApoM joue un rôle protecteur dans le cœur, contribuant à un bon fonctionnement vasculaire et réduisant les risques de maladies cardiovasculaires. Ainsi, en protégeant vos yeux, vous prenez aussi soin de votre cœur.

Où trouve-t-on cette protéine dans l’alimentation ?

L’ApoM n’est pas directement apportée par les aliments, car c’est une protéine fabriquée par le corps. Cependant, elle est liée aux lipides sains (HDL) que vous pouvez encourager par une alimentation équilibrée, notamment en consommant :

  • Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, riches en oméga-3.
  • Les huiles végétales de bonne qualité (huile d’olive, huile de colza).
  • Les fruits à coque (noix, amandes) qui contribuent aussi à augmenter le bon cholestérol HDL.
  • Les légumes riches en fibres et les grains entiers favorisent aussi une bonne santé globale du cholestérol.

Adopter une alimentation riche en ces aliments peut aider votre corps à produire et maintenir des niveaux optimaux d’ApoM et ainsi soutenir votre vision et votre santé cardiaque.

Cette découverte prometteuse rappelle qu’une alimentation équilibrée joue un rôle clé dans la prévention des maladies liées à l’âge, notamment celles qui touchent la vue et le cœur. Prendre soin de soi passe aussi par ce que nous mettons dans notre assiette.

