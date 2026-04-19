À 66 ans, cette femme fait de la musculation et encourage cette pratique

Teresa Burkett attire l’attention avec ses contenus consacrés à la musculation à 66 ans. À travers ses publications, elle met en avant une pratique sportive régulière et encourage ses abonnés à poursuivre leurs objectifs quel que soit leur âge.

Son parcours illustre l’intérêt croissant pour la remise en forme chez les seniors, un sujet de plus en plus visible sur les réseaux sociaux.

Une créatrice de contenu spécialisée dans le fitness à domicile

Teresa Burkett partage régulièrement des vidéos d’entraînement sur ses plateformes sociales, où elle présente des exercices de musculation adaptés à différents niveaux. Son pseudonyme Homebodytrainer reflète une approche centrée sur l’activité physique réalisable à domicile.

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Ses contenus mettent en avant des exercices utilisant haltères, poids libres ou entraînement au poids du corps, contribuant à promouvoir l’activité physique comme élément du bien-être quotidien.

Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, l’activité physique régulière contribue à maintenir la santé musculaire et la mobilité à mesure que l’on avance en âge.

La musculation après 60 ans, un sujet de plus en plus visible

Les publications de Teresa Burkett s’inscrivent dans une tendance plus large où la pratique du renforcement musculaire chez les seniors gagne en visibilité. Plusieurs études soulignent les bénéfices potentiels de l’activité physique pour la qualité de vie et l’autonomie.

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Le National Institute on Aging indique que les exercices de renforcement musculaire peuvent contribuer à maintenir l’équilibre et la mobilité. Ces recommandations encouragent une pratique adaptée, encadrée selon les capacités individuelles.

Un message centré sur la régularité et la progression

Dans ses vidéos, Teresa Burkett met l’accent sur la constance plutôt que la performance. Elle souligne régulièrement l’importance d’une progression progressive et adaptée aux capacités de chacun.

La Harvard Medical School indique que la musculation peut contribuer au maintien de la masse musculaire avec l’âge, un élément important pour la mobilité.

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Les contenus publiés par Teresa mettent en avant une approche accessible, encourageant la régularité dans la pratique sportive.

Une visibilité amplifiée par les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de parcours inspirants liés au sport et au bien-être. Les créateurs de contenus partageant leur progression personnelle peuvent encourager d’autres internautes à adopter une activité physique.

Selon une étude publiée dans le Journal of Medical Internet Research, les communautés en ligne peuvent favoriser la motivation liée à l’exercice physique.

La visibilité de Teresa Burkett contribue à illustrer la diversité des profils pratiquant la musculation. Contrairement aux idées reçues, la musculation est bénéfique à tout âge, y compris pour les femmes de plus de 60 ans.

Son parcours illustre une tendance croissante consistant à promouvoir le sport comme un élément accessible à différents âges de la vie.