Ce rythme de vacances recommandé par les chercheurs pourrait changer la santé mentale

Et si prendre soin de votre équilibre mental passait moins par de longues vacances annuelles que par de petites parenthèses régulières ? Selon plusieurs travaux scientifiques relayés par la National Library of Medicine, s’accorder des pauses tout au long de l’année pourrait aider à mieux gérer le stress, prévenir l’épuisement et favoriser un bien-être durable.

Des vacances qui font plus que du bien

Les vacances ne seraient pas seulement synonymes de détente ou de plaisir. Elles joueraient aussi un rôle important dans la récupération mentale. En permettant de s’éloigner temporairement des contraintes du quotidien et du travail, elles offriraient au cerveau l’occasion de relâcher la pression accumulée et de retrouver de l’énergie. Dans un contexte où le stress chronique et le burn-out concernent de plus en plus de personnes, ces moments de déconnexion apparaissent comme de véritables alliés pour préserver son équilibre.

Le rythme idéal ? Une pause environ tous les deux mois

L’un des enseignements les plus intéressants de ces recherches concerne la fréquence des vacances. Plutôt que de concentrer tous ses congés sur une ou deux périodes dans l’année, les chercheurs suggèrent de s’accorder une coupure environ tous les deux mois.

L’objectif n’est pas forcément de partir longtemps, mais d’éviter que la fatigue et le stress ne s’installent durablement. Ces pauses régulières permettraient de maintenir un niveau de bien-être plus stable et d’éviter l’effet de surcharge qui s’accumule pendant des mois avant les vacances d’été.

Pas besoin de partir loin ni de dépenser beaucoup

Bonne nouvelle : les bénéfices observés ne dépendraient ni du budget consacré au séjour ni de sa durée. Quelques jours de repos, un week-end prolongé ou une escapade improvisée peuvent déjà faire la différence. Ce qui semble compter avant tout, c’est la capacité à sortir de sa routine habituelle et à créer une vraie coupure avec les obligations du quotidien. Inutile donc de viser un voyage de rêve à l’autre bout du monde pour ressentir les effets positifs d’une pause.

La nature, une valeur sûre

Parmi les options les plus favorables à la détente mentale, les environnements naturels occupent une place particulière. Une balade en forêt, une journée au bord de l’eau, une randonnée ou même quelques heures dans un parc peuvent contribuer à apaiser l’esprit. Ces moments au contact de la nature sont régulièrement associés à une diminution du stress et à une sensation de calme plus profonde, sans nécessiter une organisation complexe ni un budget important.

Quand les pauses se font trop rares

À l’inverse, les études évoquent également les effets potentiels d’un manque de vacances. Les personnes qui s’accordent rarement du repos présenteraient davantage de risques pour leur santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. Ces observations rappellent que le repos ne relève pas d’un simple confort : il participe aussi au bon fonctionnement de l’organisme et à la préservation de l’équilibre général.

Un esprit reposé est souvent plus efficace

Les bénéfices ne s’arrêtent pas à la santé mentale. Une meilleure récupération permettrait aussi de revenir plus concentré, plus créatif et plus productif. Autrement dit, faire une pause ne serait pas du temps perdu, mais un investissement dans son bien-être et ses capacités.

Et si partir n’était pas toujours possible ?

Bien sûr, cette recommandation doit être nuancée. Tout le monde ne dispose ni du temps, ni du budget, ni de la flexibilité nécessaire pour partir en vacances tous les deux mois. Entre les contraintes professionnelles, familiales ou financières, cette fréquence peut sembler difficile à atteindre.

L’essentiel est donc de retenir l’esprit de ces travaux plutôt que leur application stricte. Préserver sa santé mentale peut prendre de nombreuses formes : organiser une journée sans obligations, explorer un lieu proche de chez soi, passer quelques heures dans la nature, couper les notifications le temps d’un week-end ou simplement s’accorder un vrai moment de repos. En réalité, il existe mille façons de « se sentir en vacances » sans forcément voyager loin ni dépenser beaucoup. L’important est de créer régulièrement des espaces de respiration dans son quotidien, selon ses possibilités et ses besoins.

Ces recherches invitent ainsi finalement à repenser les vacances non comme un événement exceptionnel, mais comme une habitude de récupération à intégrer tout au long de l’année. Car parfois, quelques jours pour souffler suffisent déjà à faire une grande différence.