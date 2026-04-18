Le « tech neck », ce mal lié aux écrans qui devient de plus en plus fréquent

Regarder votre téléphone, travailler sur un ordinateur, scroller sans fin… vos écrans font partie de votre quotidien. Cette habitude apparemment anodine peut avoir un impact bien réel sur votre corps. Le « tech neck » s’impose aujourd’hui comme un trouble de plus en plus répandu.

Une posture qui met votre cou à rude épreuve

Le « tech neck », ou « cou d’écran », désigne une douleur liée à une position prolongée tête penchée vers l’avant. Concrètement, votre tête avance, vos épaules s’arrondissent, et votre nuque perd son alignement naturel. Résultat : les muscles du cou, des trapèzes et du haut du dos travaillent en continu pour compenser.

Cette surcharge peut entraîner des raideurs, des douleurs derrière le crâne, entre les omoplates ou jusque dans les épaules. Votre corps ne se résume pas à une posture figée. Ce déséquilibre peut aussi se répercuter ailleurs : tensions dans la mâchoire, inconfort dans les bras ou les poignets, voire respiration plus courte à cause de la cage thoracique comprimée. Votre corps, dans toute sa complexité, vous envoie des signaux qu’il est important d’écouter.

Bien plus qu’une simple douleur

Le « tech neck » ne se limite pas à une gêne physique. Il peut aussi influencer votre état général. Maintenir la tête en avant sur de longues périodes peut comprimer certains nerfs et perturber l’équilibre du système nerveux. Des études suggèrent que cela peut accentuer le stress, impacter la qualité du sommeil ou jouer sur l’humeur.

À cela s’ajoute un cercle parfois difficile à briser : la douleur fatigue, la fatigue altère la concentration, et une mauvaise posture revient s’installer presque automatiquement. Chez les adolescents et les jeunes adultes, particulièrement exposés aux écrans, ce phénomène devient de plus en plus courant. Un vrai signal que votre hygiène posturale mérite autant d’attention que votre hygiène de vie.

Le principal coupable reste l’usage intensif des écrans, surtout lorsqu’ils sont mal positionnés. Un téléphone tenu trop bas, un ordinateur mal réglé ou une tablette posée sans support obligent votre cou à rester fléchi pendant de longues périodes. Ajoutez à cela le manque de pauses, le peu de mouvement dans la journée et une ergonomie parfois approximative, et vous obtenez le terrain parfait pour installer des tensions durables. Votre corps n’est pas « fragile » : il s’adapte, mais lorsqu’il compense trop longtemps, il finit par réclamer de l’attention.

Les signes à ne pas ignorer

Certains signaux doivent vous alerter :

une sensation de raideur dans la nuque ou le haut du dos

des douleurs persistantes au niveau des épaules ou entre les omoplates

des difficultés à redresser la tête sans effort

des fourmillements dans les bras ou des maux de tête

Si ces symptômes s’installent, consulter un professionnel de santé peut être utile pour éviter que ces déséquilibres ne s’ancrent dans le temps.

Des gestes pour soulager votre corps

Bonne nouvelle : vous pouvez agir à votre échelle, sans bouleverser toute votre routine.

Commencez par ajuster votre environnement : placez vos écrans à hauteur des yeux, soutenez votre dos et gardez les pieds bien ancrés au sol.

Pensez aussi à faire des pauses régulières, toutes les 30 à 60 minutes, pour bouger votre cou et vos épaules.

Quelques mouvements simples peuvent faire la différence : inclinaisons douces de la tête, étirements latéraux, roulements d’épaules ou exercices de « repli de menton ». Ces gestes aident à relâcher les tensions et à renforcer les muscles qui soutiennent votre posture.

L’objectif n’est pas la perfection, mais une meilleure écoute de votre corps, dans toute sa diversité et ses besoins.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr. Jen Fraboni, PT, DPT (@docjenfit)

En résumé, le « tech neck » reflète notre mode de vie ultra-connecté. Ce n’est pas une fatalité, mais un signal d’adaptation nécessaire. En prenant conscience de vos habitudes et en intégrant quelques ajustements, vous pouvez préserver votre confort, votre mobilité et votre bien-être global.