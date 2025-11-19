Elle n’a que 22 ans… et son invention change déjà des vies

À seulement 22 ans, Alessandra Galli bouleverse la vie de nombreux patients atteints de Parkinson grâce à une invention ingénieuse : le clavier intelligent « OnCue ». Lauréate du « James Dyson Global Award 2025 », cette designer italienne incarne la nouvelle génération d’innovatrices au service de la santé et de l’inclusion.

Un clavier inspiré par l’empathie

C’est lors de ses études à l’université de Delft qu’Alessandra Galli s’interroge sur l’autonomie des personnes souffrant de troubles moteurs. Touchée par les difficultés du quotidien des patients Parkinson, elle imagine « OnCue », un clavier pensé pour compenser les tremblements et rigidités en s’inspirant des claviers de gaming modernes. Chaque touche vibre pour guider la frappe, tandis qu’un système d’éclairage intelligent illumine la prochaine lettre à saisir, favorisant une écriture plus fluide et sécurisante.

Une technologie personnalisable pour plus d’autonomie

« OnCue » offre une expérience sur mesure : les utilisateurs peuvent ajuster l’intensité des signaux vibratoires et lumineux pour répondre aux besoins spécifiques de leur journée. Le clavier scindé, ergonomique, limite la fatigue des poignets et bras, et les bords surélevés aident à éviter les frappes accidentelles. Soutenue par le James Dyson Award et par la collaboration d’associations de patients, Alessandra vise une commercialisation d’ici 2027, avec des tests cliniques en cours en Italie et aux Pays-Bas.

Un design qui redonne de la dignité

Au-delà de son efficacité, « OnCue » est porteur d’une philosophie : remettre la technologie au service de l’humain et de la dignité des gestes. L’invention reçoit d’ores et déjà une reconnaissance internationale parce qu’elle replace la confiance, l’autonomie et la fierté au cœur de la vie des personnes qu’on pensait condamnées à « la frustration ».

En définitive, Alessandra Galli prouve qu’âge et expérience ne sont pas des barrières à l’innovation. Avec « OnCue », elle illustre comment une idée simple, née de l’empathie et de l’observation, peut transformer le quotidien de milliers de personnes.