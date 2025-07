Aller en boîte de nuit serait bon pour la santé, selon une raison précise

Peut-on vraiment dire que sortir en boîte de nuit est bon pour la santé ? Selon une nouvelle enquête documentaire, la réponse pourrait bien être oui. Le film « We Become One », produit par AlphaTheta, explore les effets positifs de la musique électronique et des expériences musicales collectives sur le cerveau humain.

La boîte de nuit, un accès à l’état de flow

Menée par la DJ Kikelomo, aujourd’hui basée à Berlin, l’enquête s’appuie sur des entretiens avec des neuroscientifiques de renom, comme Daniel Levin. Celui-ci explique que la musique de danse peut aider le cerveau à entrer dans un « flow state » : un état de conscience altéré où la perception du temps disparaît, l’attention est intense et le sens du soi s’estompe. Cet état est difficile à atteindre dans la vie quotidienne, mais serait facilité par la répétition hypnotique de la musique électronique.

Un effet méditatif et thérapeutique

La musique répétitive et l’environnement immersif de la boîte de nuit favorisent une sorte de méditation active. « Quand vous entrez dans cet état de présence, le dialogue interne s’arrête. C’est là que la transe peut surgir », explique Levin. Cette forme de relaxation mentale intense permettrait un apaisement du stress et une amélioration du bien-être.

Une synchronisation sociale bénéfique

Le documentaire donne aussi la parole à Julia C. Basso, neuroscientifique et directrice du Embodied Brain Lab. Selon elle, danser avec d’autres personnes active les réseaux sociaux du cerveau, provoquant une synchronisation inter-cérébrale. En d’autres termes, les cerveaux des fêtards se connectent entre eux, générant un sentiment puissant de communauté et d’appartenance.

Quand la musique rassemble

Outre les experts, le film recueille les témoignages de figures emblématiques de la musique électronique comme Moodymann et Seth Troxler. Ils y racontent comment la musique et la fête ont réuni des personnes d’origines diverses autour d’une passion commune.

Bien loin des clichés sur les lendemains difficiles, « We Become One » propose une vision plus nuancée de la nuit : un espace où le corps et l’esprit peuvent se libérer, se recentrer, et même guérir.