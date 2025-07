Votre mémoire vous fait défaut ? Ce geste quotidien en est peut-être la cause

Vous avez l’impression que votre mémoire vous joue des tours ? Avant de vous inquiéter, un geste quotidien pourrait en être la cause : le manque de sommeil. De nombreuses études montrent que la qualité et la quantité de sommeil jouent un rôle clé dans la consolidation des souvenirs et la concentration au quotidien.

Le lien direct entre sommeil et mémoire

Des recherches publiées dans la revue Cell Reports ont démontré que le sommeil est essentiel pour organiser et stocker les souvenirs dans le cerveau. Lors d’expériences menées sur des souris, seuls les animaux ayant bénéficié d’une période de sommeil après l’apprentissage d’un nouveau parcours montraient une amélioration de leur mémoire spatiale. Les scientifiques ont observé que, pendant le sommeil, l’activité neuronale s’organisait pour former une carte mentale cohérente de l’environnement, preuve que le cerveau trie et consolide les informations apprises dans la journée.

Les phases du sommeil, clés de la consolidation

Selon la Sleep Foundation, les deux premières phases du sommeil lent sont particulièrement importantes : c’est à ce moment que le cerveau trie, filtre et stocke les souvenirs importants, tandis qu’il élimine les informations superflues. Le sommeil profond, en particulier, permet de rendre les souvenirs plus stables et accessibles à long terme. Le Dr Robert Stickgold, professeur de psychiatrie à Harvard, explique que pendant le sommeil, le cerveau réactive et restructure les souvenirs pour les rendre plus efficaces et durables.

Le manque de sommeil, ennemi de la concentration

Un sommeil insuffisant n’affecte pas seulement la mémoire, il réduit aussi la capacité de concentration et d’attention pendant la journée. En cas de fatigue, il devient plus difficile d’assimiler de nouvelles informations et de se souvenir de ce que l’on a appris. Avant d’envisager un trouble plus grave, il est donc essentiel d’évaluer la qualité de son sommeil et d’adopter de bonnes habitudes pour le préserver.

Veillez à dormir suffisamment chaque nuit (7 à 9 heures pour un adulte).

Adoptez des horaires réguliers de coucher et de lever.

Limitez les écrans avant le sommeil et privilégiez une ambiance calme.

Pratiquez des techniques de relaxation pour favoriser l’endormissement.

Avant de s’alarmer face à des troubles de la mémoire, il est essentiel de s’interroger sur la qualité de son sommeil. Un repos insuffisant ou de mauvaise qualité peut être à l’origine de difficultés de concentration et d’oubli au quotidien. Prendre soin de son sommeil reste l’un des gestes les plus simples et efficaces pour préserver ses capacités mnésiques et son bien-être mental.