Selon une étude, appeler sa mère réduit le stress autant qu’un câlin !

Et si la solution à une journée stressante était tout simplement un coup de fil à sa maman ? Selon une récente étude, discuter avec sa mère au téléphone pourrait avoir les mêmes effets apaisants qu’un bon gros câlin. Ça semble presque trop beau pour être vrai, mais la science est formelle : la voix maternelle a un pouvoir presque magique sur notre bien-être.

Le pouvoir du soutien maternel

Les liens familiaux sont essentiels pour gérer le stress, et le soutien maternel joue un rôle particulièrement puissant. Les chercheurs ont en effet démontré que lorsque nous appelons notre mère, notre corps libère moins de cortisol (l’hormone du stress) et produit plus d’ocytocine, souvent surnommée « l’hormone de l’amour ». L’étude a comparé les niveaux de stress de plusieurs participants après avoir reçu un appel de leur mère ou après avoir reçu un câlin réconfortant. Résultat ? Les effets sur le bien-être étaient très similaires. Cela prouve que la simple voix maternelle peut suffire à nous apaiser, même à distance.

Un réseau de sécurité émotionnelle

Pourquoi cet effet est-il si puissant ? Parce que le lien entre une mère et son enfant se construit depuis la naissance, voire avant. Cette connexion, ancrée dans nos souvenirs et nos expériences, active un sentiment de sécurité et de protection. Lorsque nous entendons la voix maternelle, notre cerveau l’associe (généralement) immédiatement à du réconfort et à des moments heureux. Ainsi, un simple « Allo, comment tu vas ? » peut suffire à déclencher une vague de bien-être. C’est un peu comme un bouton « reset » pour notre stress : on se sent soudainement comprise, aimée et soutenue, même si notre mère est à des centaines de kilomètres.

Des implications pour notre bien-être quotidien

Dans notre monde moderne où tout va à mille à l’heure, trouver des solutions simples pour réduire le stress est essentiel. Plutôt que de chercher un remède miracle, cette étude suggère ainsi que des gestes simples comme appeler un proche peuvent suffire à retrouver un équilibre. La prochaine fois que vous sentez la pression monter, pensez à passer un coup de fil à votre mère. Même une brève conversation pourrait faire toute la différence, et en prime, cela lui fera aussi plaisir. Gagnant-gagnant !

Attention, ce n’est pas toujours vrai pour tout le monde

Bien sûr, cette étude repose sur l’hypothèse d’une relation saine et positive avec sa mère. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Certaines personnes ont des relations complexes, voire toxiques, avec leur mère. Pour elles, un appel téléphonique peut être source de stress plutôt que de réconfort. Il est donc important de rappeler que le soutien social peut prendre d’autres formes : un appel à un(e) ami(e), un(e) proche bienveillant(e), ou même une activité qui fait du bien (méditation, écoute de musique apaisante). L’essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour soi et d’éviter les interactions qui, au lieu d’apaiser, ravivent des tensions.

Cette étude met en lumière l’importance des relations affectives dans la gestion du stress. Si vous avez une bonne relation avec votre mère, un simple appel peut vous aider à retrouver le sourire et à vous sentir plus sereine.