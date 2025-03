La première cause de mortalité chez les femmes dans ce pays est surprenante

Lorsqu’on parle de ce qui tue le plus de femmes en France, la réponse qui vient souvent en premier est le cancer du sein. Eh bien… pas du tout. La vraie coupable, celle qui fauche le plus de vies féminines chaque année, c’est une grande discrète : les maladies cardiovasculaires, et en particulier la crise cardiaque. Ce fléau touche bien plus de femmes qu’on ne le croit, et pourtant, il reste largement sous-estimé. Alors, pourquoi ce manque de reconnaissance et, surtout, comment réagir ? C’est ce qu’on va voir tout de suite.

Un danger méconnu et trop souvent ignoré

On associe souvent les crises cardiaques aux hommes d’un certain âge, au ventre bedonnant, adeptes du barbecue et du foot à la télé. Pourtant, les chiffres sont formels : en France, 200 femmes meurent chaque jour de maladies cardiovasculaires. C’est énorme !

Le gros souci ? Les symptômes ne sont pas toujours les mêmes que chez les hommes. Pas de grosse douleur écrasante à la poitrine et de bras gauche engourdi en mode « alerte rouge ». Chez les femmes, cela peut être plus subtil : une fatigue intense, un essoufflement inexpliqué, des nausées, des douleurs diffuses dans le dos ou la mâchoire. Du coup, beaucoup de femmes ne réalisent pas qu’elles sont en train de faire une crise cardiaque et tardent à réagir.

Résultat ? En moyenne, elles sont prises en charge 30 minutes plus tard que les hommes. Et quand elles arrivent à l’hôpital, elles sont souvent moins bien diagnostiquées et reçoivent moins de traitements adaptés. Une inégalité qui coûte cher, très cher.

Les facteurs de risque sous-estimés

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans l’augmentation du risque cardiovasculaire, certains bien connus, d’autres moins :

Le tabac et l’alcool : les femmes fument et boivent de plus en plus, et les conséquences sur le cœur sont catastrophiques.

Le stress et la charge mentale : jongler entre boulot, famille, obligations sociales… tout cela use le cœur à petit feu.

L’hypertension et le diabète : deux ennemis silencieux qui augmentent fortement les risques.

Une alimentation trop riche en sucres et en graisses : les excès alimentaires fragilisent le système cardiovasculaire.

La sédentarité : les femmes bougent souvent moins que les hommes, et cela impacte leur santé cardiaque.

Les traitements hormonaux : certains contraceptifs et traitements hormonaux augmentent le risque de thrombose et d’AVC.

Un chiffre inquiétant révélé dans un rapport de l’Académie de Médecine : les infarctus chez les femmes non ménopausées ont augmenté de 25 % ces dernières années. Pourquoi ? Parce que le cœur féminin réagit différemment aux agressions extérieures, mais aussi parce que la perception erronée de la « crise cardiaque masculine » retarde le bon diagnostic.

Une prise de conscience essentielle

La bonne nouvelle ? Il est possible de renverser « la tendance ». L’Académie de Médecine appelle à une vraie prise de conscience, avec plusieurs recommandations clés :

Former les professionnels de santé à mieux reconnaître les symptômes féminins.

Améliorer la prise en charge des urgences cardiaques pour qu’aucune femme ne soit mise de côté.

Adapter les traitements post-infarctus aux spécificités féminines.

Multiplier les campagnes de sensibilisation pour informer les femmes des signes d’alerte.

Et bien sûr, chaque personne peut agir à son échelle : surveiller sa tension, réduire le stress, et surtout ne jamais ignorer des symptômes inhabituels !

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine, et pourtant elles restent largement invisibles dans le débat public. Il est temps de rétablir la vérité et d’agir pour sauver des vies. Parlons-en, sensibilisons, et surtout, écoutons notre cœur !