Cette campagne cash brise le silence sur le cancer colorectal

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Pourtant, il reste encore tabou puisqu’il concerne une zone intime presque « sacrée ». Dans l’imaginaire collectif, beaucoup se voient déjà à quatre pattes sur la table du médecin, à tendre leur arrière-train pour passer la coloscopie. Mais il existe des tests plus simples et accessibles, pour faire le point sur l’état de son gros intestin et de son rectum. Pour inciter le grand public à se faire dépister, La Ligue contre le Cancer a lancé une campagne qui ne risque pas de passer inaperçue dans les abribus. Main dans la main avec l’agence de pub DDB, l’organisme a concocté un slogan provocateur. Au moins, le message a le mérite d’être clair. Et c’est précieux en ce mois de Mars Bleu.

« Va chier », un slogan sans détour pour interpeller le grand public

En général, les campagnes de prévention qui s’affichent en gros dans la rue n’ont pas l’effet escompté. Vous passez devant à vive allure, en prenant tout juste la peine de lire le message. Les yeux plongés dans le téléphone, vous n’y faites pas de cas. Le nouveau slogan consacré au cancer colorectal va, lui, certainement retenir votre attention et vous faire lever le nez.

Face à ce « Va chier » inscrit en lettre capitale dans les paysages urbains, difficile de rester dans l’ignorance et de faire comme si de rien n’était. C’est une campagne bien moins formelle et beaucoup plus frontale que les précédentes. En partenariat avec l’agence DDB, la Ligue contre le Cancer détourne une expression familière pour la bonne cause. L’objectif ? Provoquer une prise de conscience collective et encourager le grand public à se munir d’un test devant la cuvette.

Puisque les formules de politesse et les messages courtois ne semblent pas fonctionner, La Ligue contre le Cancer emploie des termes plus « crus » dans l’espoir de multiplier le nombre de dépistages et d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Cette expression, brute de décoffrage, prend tout son sens dans le cadre du Mois Bleu, dédié au cancer colorectal.

« Vous trouvez ça choquant ? Nous, ce qu’on trouve choquant, c’est que le cancer colorectal soit le deuxième cancer le plus meurtrier en France avec plus de 17 000 morts par an », peut-on lire sur le site de la Ligue contre le Cancer

Un test simple et efficace qui peut sauver des vies

À travers cette campagne « volontairement percutante », La Ligue contre le Cancer souhaite démocratiser le dépistage du cancer colorectal, encore majoritairement boudé de l’autre côté des w.c. Tous les deux ans, les 50-74 ans reçoivent un courrier pour se faire dépister. Mais seulement un tiers d’entre eux s’adonnent à ce test, pourtant peu contraignant. Il consiste à prélever un peu de ses selles sur un écouvillon, placer l’écouvillon dans un tube et envoyer l’ensemble gratuitement à la poste pour analyse.

Le « format » est plus abordable et moins intimidant que la coloscopie. Il ne s’agit pas de faire une fouille archéologique dans ses selles, simplement de s’attarder quelques instants dessus. Cependant, ce test en décourage plus d’un. Ce que les gens savent moins c’est que ce petit rituel peu ragoûtant de quelques minutes peut éviter des scénarios tragiques. Dépisté à temps, le cancer colorectal se soigne dans 90 % des cas. D’où l’urgence de capter le regard du grand public avec des mots forts et impactants. Ce « Va chier » est un cri d’alerte.

Une campagne pour devenir acteur de sa santé !

La campagne « Va Chier » n’a pas fini de s’étaler sur les abribus et dans les souterrains du métro. Pendant tout le mois de Mars Bleu, elle va faire irruption sur votre trajet et s’infuser doucement dans votre esprit. Alors que cette partie du corps est souvent abordée sur le ton de l’humour, La Ligue contre le Cancer vous invite à vous précipiter sur le trône pour prendre le pouvoir sur votre santé.

Elle transforme une phrase triviale en une prescription vitale. Et c’est un coup de génie ! Tandis que le cancer du sein profite d’une pleine lumière, le cancer colorectal, lui est encore dans l’ombre médiatique et suscite une gêne injustifiée. À son évocation, les joues rougissent et le malaise est palpable.

Si pendant l’enfance, il est coutume de s’intéresser de très près à l’apparence de ses selles, pourquoi serait-ce différent à l’âge adulte ? La campagne « Va chier », aussi frappante que savante, vise en plein dans le mile et ôte le tabou autour de la grosse commission.