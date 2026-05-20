Beaucoup de personnes mouillent leur brosse à dents avant le dentifrice : pourquoi certains dentistes le déconseillent

Près de 70% des gens passent leur brosse sous l’eau avant d’y déposer leur dentifrice, croyant améliorer le brossage. Pourtant, plusieurs dentistes alertent : ce réflexe réduit l’efficacité du nettoyage. Une étude de l’International Journal of Dental Hygiene le confirme.

L’eau dilue les principes actifs du dentifrice

Mouiller les poils modifie leur tension superficielle, diminuant l’adhérence du dentifrice. Résultat : fluor, agents antibactériens et abrasifs se rincent trop vite, perdant 20-30% d’efficacité selon l’étude. La salive suffit à activer le produit – l’eau préalable gaspille ses composants clés.

Les poils se ramollissent, le brossage s’affaiblit

Brosses souples déjà (recommandées), poils mouillés = encore plus mous. L’étude mesure une réduction de 15% de la capacité de retrait de plaque. Un brossage « sec » (dentifrice direct) enlève mieux les résidus, surtout sur molaires et gencives.

Mousser trop vite = rinçage prématuré

L’eau déclenche une mousse excessive dès le départ. On recrache instinctivement plus tôt, limitant le temps de contact fluor-émail (idéal : 2 minutes). Post-brossage, ne rincez pas la bouche non plus : laissez le fluor agir encore 30 secondes.

Bonne routine scientifiquement validée

Brosse sèche + dentifrice.

2 minutes, toutes faces, douceur souple.

Pas de rinçage bouche immédiat.

Brosse tête en bas, sèche 24h.

Mouiller sa brosse avant dentifrice semble hygiénique, l’étude prouve le contraire : dilution, poils mous, fluor perdu. Brossez à sec pour un nettoyage optimal – votre dentiste vous dira merci !