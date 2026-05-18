« Prosopagnosie » : qu’est-ce que ce trouble neurologique qui empêche de reconnaître les visages ?

Ne pas reconnaître le visage d’un collègue, d’un proche ou même le sien peut surprendre, pourtant certaines personnes le vivent chaque jour. Ce trouble, appelé prosopagnosie, affecte la capacité à identifier les visages sans pour autant altérer la vision.

Qu’est-ce que la prosopagnosie ?

Prosopagnosie, parfois appelée « cécité faciale », est un trouble neurologique caractérisé par une difficulté à reconnaître les visages familiers. Les personnes concernées voient les traits du visage mais éprouvent des difficultés à identifier une personne, même lorsqu’il s’agit de membres de leur famille ou d’amis proches. Certaines peuvent également avoir du mal à reconnaître leur propre reflet.

Selon le National Institute of Neurological Disorders and Stroke, la prosopagnosie peut être présente dès la naissance ou apparaître après une lésion cérébrale affectant certaines zones du cerveau impliquées dans la reconnaissance visuelle.

Un trouble plus fréquent qu’on ne le pense

La prosopagnosie peut se manifester à différents degrés. Certaines personnes rencontrent seulement des difficultés occasionnelles, tandis que d’autres ne reconnaissent aucun visage sans indices supplémentaires.

Des chercheurs estiment que la forme développementale du trouble pourrait concerner jusqu’à 2 % de la population, bien que de nombreux cas restent non diagnostiqués. Les personnes concernées utilisent souvent des stratégies alternatives pour identifier quelqu’un, comme la voix, la démarche ou la coiffure.

Le rôle du cerveau dans la reconnaissance des visages

La reconnaissance faciale repose sur plusieurs zones cérébrales, notamment le gyrus fusiforme, situé dans le lobe temporal. Selon des études publiées dans la revue Brain, cette région du cerveau joue un rôle clé dans l’identification des visages et dans la mémorisation des traits distinctifs. Une altération du fonctionnement de cette zone peut entraîner des difficultés à distinguer les visages, même lorsque la vision globale reste normale.

Un impact sur la vie sociale et professionnelle

La prosopagnosie peut avoir des conséquences dans la vie quotidienne, notamment dans les interactions sociales. Les personnes concernées peuvent éviter certaines situations par crainte de ne pas reconnaître leurs interlocuteurs. Cela peut entraîner des malentendus ou un sentiment d’anxiété sociale. Selon Harvard Health Publishing, certaines personnes développent des stratégies d’adaptation comme mémoriser des caractéristiques distinctives ou prévenir leur entourage de leurs difficultés.

Peut-on traiter la prosopagnosie ?

Il n’existe pas de traitement permettant de guérir complètement la prosopagnosie. Cependant, certaines approches peuvent aider à mieux gérer les difficultés associées. Des programmes d’entraînement cognitif visent par exemple à améliorer la reconnaissance des caractéristiques faciales ou à renforcer l’utilisation d’indices alternatifs. Les spécialistes soulignent également l’importance d’un diagnostic adapté afin de mieux comprendre le fonctionnement du trouble.

En résumé, la prosopagnosie reste encore relativement peu connue du grand public. Toutefois, la médiatisation de témoignages contribue à mieux faire comprendre les défis rencontrés par les personnes concernées. L’avancée des recherches en neurosciences permet d’améliorer la compréhension des mécanismes impliqués dans la reconnaissance faciale. Une meilleure information peut favoriser une meilleure prise en compte de ce trouble dans la vie quotidienne, scolaire ou professionnelle.