Vous n’en croirez pas vos oreilles : ces bouchons high-tech masquent TOUS les sons !

Pour avoir la paix des oreilles, il est coutume d’enfoncer des boules en mousse dans ses conduits auditifs. Ces petits objets aux teintes fluorescentes ne sont pas forcément très esthétiques et ont tendance à irriter à la longue. Ce n’est donc pas la panacée. Heureusement, la marque Loop Earplugs, elle, en propose une version plus sophistiquée et performante. Pour préserver ce précieux sens qu’est l’ouïe, elle conçoit des bouchons « nouvelle génération » qui semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction à la « Matrix ». Ces accessoires élégants sont parfaitement hermétiques ! Ils camouflent les bruits parasites avec style et vous accordent une tranquillité à toute épreuve. Nous les avons testés dans le brouhaha parisien. Spoiler : ces bouchons signés Loop Earplugs font désormais partie de notre look quotidien !

Loop Earplugs : la révolution auditive que vous attendiez

La sirène des pompiers, les travaux interminables en bas de l’immeuble, le vrombissement incessant des voitures, les voisins du dessus qui font crisser les meubles à minuit passé… le silence est une denrée rare aujourd’hui. Les oreilles sont agressées en permanence et subissent difficilement cette pollution sonore. Pour espérer avoir le calme plat et éviter de récolter des acouphènes de façon prématurée, vous avez peut-être l’habitude de glisser des boules en mousse disgracieuses dans vos oreilles. En plus d’être inconfortables, elles suscitent parfois de grosses frayeurs. Combien de fois se sont-elles retrouvées piégées dans votre conduit auditif ? Beaucoup trop !

Alors, tendez bien l’oreille, car l’information qui va suivre risque de changer la façon dont vous entendez le monde. La marque Loop Earplugs propose des bouchons de pointe qui surclassent tout ce que vous avez déjà pu essayer pour retrouver cette très chère quiétude. Les Loop Earplugs sont uniques en leur genre. Ils ne ressemblent à aucun autre. En apparence, ils se confondent avec des écouteurs sans fil. Dotés d’un petit anneau ergonomique qui sert de tirette et d’un filtre acoustique innovant, ils ne font qu’un avec les oreilles. Selon les modèles choisis, les Loop Earplugs offrent jusqu’à 25 dB de réduction de bruit. Ils vous plongent dans une bulle confortable, mais ne vous isolent pas totalement du monde. Et ça, c’est une belle prouesse.

Arborés en festival, au creux de l’oreiller ou dans l’openspace, les Loop Earplugs se rendent rapidement indispensables. En plus, ils sont servis dans un design futuriste, digne des grands podiums. Les Loop Earplugs ne se dissimulent pas sous les cheveux. Ils s’affichent fièrement au cœur des tenues et se substituent volontiers aux boucles d’oreilles et autres accessoires. Pensés comme des bijoux, les Loop Earplugs sont de véritables objets de désir. Avec les Loop Earplugs, vivez votre vie à votre volume !

Les Loop Earplugs, en pratique, qu’est-ce que ça donne ?

Les Loop Earplugs ont une belle vitrine virtuelle. Ils sont partout sur la toile et les internautes ne jurent que par ces accessoires absorbeurs de son. Et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. J’ai moi-même voulu en faire l’expérience et les soumettre au tumulte de la vie parisienne. En toute modestie, il n’y a pas meilleur cobaye que moi. Pour contextualiser un peu, je suis une hypersensible du bruit. Je suis toujours à l’affût. Une mouche qui vole, un frigo qui ronronne, un.e collègue qui renifle ou un chat qui ronfle et me voilà totalement perturbée. En résumé, mes oreilles sont de véritables radars. C’est particulièrement handicapant au quotidien.

J’ai donc placé beaucoup d’espoir dans ces Loop Earplugs, vantés comme des bouchons de génie. À la réception, les Loop Earplugs trônent dans un étui « de poche » facile à transporter. Je les ai d’ailleurs accrochés à mon porte-clés pour toujours les avoir sur moi. Ils s’accompagnent de plusieurs embouts amovibles qui vont du XS au L pour épouser chaque orifice. Enfiler les Loop Earplugs est particulièrement ludique grâce à l’anneau. Contrairement aux boules en mousse qu’il faut malaxer longuement et remettre plusieurs fois, les Loop Earplugs trouvent tout de suite leur place. En un geste, ils sont fixés. Au ressenti, ils se fondent parfaitement dans l’oreille et se font rapidement oublier. En apparence, ils suscitent tout de suite l’effet « whaou ». Ce sont des accessoires qui relèvent du jamais vu et qui ont un style particulièrement glamour.

Les Quiet 2, un bestseller pour atténuer les bruits indésirables

Maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir qu’il existe toute une gamme de Loop Earplugs, allant des modèles les plus minimalistes aux plus aboutis. J’ai d’abord testé les bouchons d’oreille Quiet 2, qui font partie des bestsellers. Je les ai portés pendant ma journée de travail. Mon bureau se situe à domicile, mais, hélas, je vis dans un logement « passoir ». Les murs sont semblables à des morceaux de carton et ne retiennent pas les bruits.

J’entends donc ma voisine hurler au téléphone comme si elle était chez moi. Et comme si ce n’était pas assez, des perceuses et des coups de marteau complètent cette cacophonie. En général, je mets un casque et lance une playlist « focus » pour me concentrer. Mais ce n’est pas l’idéal. Avec les Quiet 2, tout devient momentanément plus paisible. La seule chose que j’entends c’est mon cœur battre dans ma poitrine. Je peux donc monopoliser toute mon attention sur mes tâches et arrêter de me laisser distraire par ce vacarme de fond. Toutefois, ça ne m’empêche pas d’entendre le son de l’interphone retentir. Je ne suis pas totalement coupée du monde et c’est assez rassurant.

Autre point fort : la matière en silicone est d’une douceur infinie et respecte cette zone fragile. J’ai de très mauvais souvenirs avec les bouchons en mousse. À force de les mettre, j’ai hérité de vilaines croûtes dans les oreilles. Avec les Quiet 2, pas de désagréments ou de stigmates, même après 7h d’utilisation. Je les ai aussi mis pendant la nuit et le constat est le similaire : les bouchons d’oreille Loop Earplugs amortissent même les ronflements de mon partenaire.

Voir ce modèle Loop Earplugs

Les Switch, un modèle versatile pour gérer le volume à sa guise

Les dénommés Switch sont des bouchons « tout terrain ». Ce sont certainement les plus éloquents de la collection Loop Earplugs. Ils sont optimisés dans les moindres détails. À la différence des autres, ils possèdent 3 volumes de réglage en 1. C’est presque de la sorcellerie. J’ai quasiment halluciné face à ce système futé. Il suffit de tourner une molette avec l’index et le bruit ambiant s’atténue de plus en plus, comme par magie ! Cette molette fait corps avec l’anneau de l’extrémité. Et même avec des ongles démesurés, elle est accessible.

Plus besoin d’enlever et de remettre les bouchons à tout va. Quand mon partenaire me parle, je tourne le cadran vers le rond vide pour discerner ses paroles et lorsque je planche sur un sujet compliqué, je bascule sur le mode « Silence ». Concrètement, ça fait un peu l’effet d’une ventouse, mais la sensation reste agréable.

Voir ce modèle Loop Earplugs

Verdict sur les Loop Earplugs : ils sont sans égal !

Depuis que je les ai essayés, les bouchons d’oreille Loop Earplugs ne quittent plus mes oreilles et me suivent au rythme du métro, boulot, dodo. Ces bouchons m’ont conquis. En plus de me donner une allure « badass » à la Black Widow et de s’incorporer divinement dans mes tenues, ils suppriment tous les bruits parasites de mon champ auditif. Lorsque je les porte, c’est comme si mon environnement était sur « mute ». Les Loop Earplugs me donnent le pouvoir de contrôler les sons et de les régler à ma convenance.

Grâce aux Loop Earplugs, je n’ai plus à supporter l’aspirateur de ma voisine ni à subir les travaux irritables de l’immeuble. Je ne redoute plus de dormir à côté d’un homme qui a une trompette à la place du nez. C’est un soulagement. Les Loop Earplugs sont un cadeau inestimable pour les oreilles. Ils préservent ce sens, qui vous permet d’entendre la voix de vos enfants, les « je t’aime » de votre moitié et les tubes de votre chanteuse préférée.

Aucun adjectif n’est assez fort pour décrire les bouchons d’oreille Loop Earplugs. Il faut les porter pour s’en faire une idée et comprendre pourquoi ils nous font perdre notre Français. Plus que des boucliers anti-bruit, ce sont des accessoires bien-être qui devraient être prescrits !

Article partenaire