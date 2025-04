Ce cancer bientôt éradiqué ? L’exemple inspirant du Danemark

Et si l’on assistait, pour la toute première fois, à la disparition complète d’un cancer grâce à la prévention ? Un rêve un peu fou hier, devenu un projet très concret aujourd’hui. C’est au Danemark que cette petite révolution médicale est en train de se produire. Le pays nordique, connu pour ses systèmes de santé performants et son approche pragmatique, serait en passe d’éradiquer le cancer du col de l’utérus d’ici 2040.

Une stratégie claire et ambitieuse

La recette danoise semble à la fois simple et efficace : vaccination massive + dépistage régulier = résultats spectaculaires. Dès 2008, le Danemark a intégré dans son programme de santé publique la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), responsable de la quasi-totalité des cas de cancer du col de l’utérus. Et en 2019, les garçons ont rejoint le mouvement, une décision saluée par les professionnels de santé pour « sa logique inclusive et protectrice ».

Résultat ? Près de 89 % des enfants de 12 ans reçoivent aujourd’hui leur première dose. À cela s’ajoute un taux de dépistage qui ferait rêver bien des pays : environ 60 % des femmes danoises participent aux campagnes de dépistage. Une mobilisation collective qui paie. Le nombre de nouveaux cas ne cesse de baisser, au point que le pays s’approche du seuil de moins de 4 cas pour 100 000 femmes – le point de bascule à partir duquel l’OMS considère qu’une maladie est éliminée.

L’impact est colossal

Si le Danemark réussit ce pari, ce sera la première fois dans l’histoire de la médecine qu’un cancer sera éradiqué non pas grâce à un traitement curatif, mais grâce à la prévention. Une vraie claque aux idées reçues sur l’inéluctabilité du cancer, et une preuve que la santé publique peut véritablement changer la donne. Plutôt que de subir, on agit, on anticipe, on protège.

La France encore à la traîne ?

En comparaison, la France avance, mais à pas feutrés. Si la vaccination HPV est de plus en plus proposée dans les collèges, seuls 48 % des ados de 12 ans sont actuellement vaccinés. Le cancer du col de l’utérus touche environ 3 000 femmes chaque année dans l’Hexagone, et en tue plus d’un millier.

Un vaccin pas anodin ?

Aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé, ainsi que de nombreux experts comme le pédiatre Robert Cohen s’accordent à dire que « ce vaccin est sûr ». Les effets secondaires les plus fréquents ? Douleurs au point d’injection, malaises vagaux (souvent liés à la peur de l’aiguille), et parfois des rougeurs, gonflements, ou maux de tête. « Rien de plus inhabituel que ce que l’on observe pour la plupart des vaccins », peut-on lire.

Certaines voix, comme celle de l’oncologue Véronique Chabernaud, appellent toutefois à la prudence. Selon elle, « les effets secondaires à long terme restent encore à observer, et il est important de ne pas banaliser un vaccin administré à des enfants pour prévenir une maladie qui se déclare généralement bien plus tard dans la vie ». En mars 2019, un groupe de 15 professionnels de santé a aussi publiquement exprimé son opposition à la campagne de vaccination généralisée contre le HPV. Leur principale inquiétude ? L’influence jugée excessive de l’industrie pharmaceutique dans la promotion de ces vaccins.

Le Danemark semble miser sur la confiance, l’éducation et une politique de santé publique cohérente. C’est probablement là que réside la clé de son succès : dans la conviction collective que l’on peut vivre dans un monde où certaines maladies n’ont plus leur place.