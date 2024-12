Ce à quoi nous ressemblerons dans 1000 ans va vous étonner !

Depuis sa création, l’être humain a bien changé. Lors de ses premiers pas sur terre, il s’apparentait à un singe avec son allure très primitive. Dans un futur proche, il pourrait ressembler davantage à un zombie. Selon des prédictions scientifiques très sérieuses, il pourrait avoir une apparence à la croisée du Bossu de notre dame et de Gollum (pour la faire simple). Complètement déformé par les nouvelles technologies, le corps humain de demain fait peur à voir. En voici un aperçu et ça ne donne clairement pas envie d’être immortel.

Un corps métamorphosé par les nouvelles technologies

Vous connaissez le visage de nos ancêtres. Des Hommes couverts de poils à la mâchoire volumineuse et au visage très « animal ». Mais savez-vous à quoi ressembleront nos successeurs, ceux qui verront naître des voitures volantes et qui parleront à des hologrammes ? Eh bien ce n’est pas très joli à regarder.

L’entreprise américaine Toll Free Forwarding, spécialisée dans les télécommunications, a collaboré avec des scientifiques pour créer « Mindy », un modèle 3D représentant l’humain tel qu’il pourrait être en l’an 3000. Cette initiative vise à illustrer les transformations physiques potentielles induites par l’utilisation quotidienne et intensive des smartphones, ordinateurs portables et autres dispositifs numériques.

Grotesque model reveals what humans could look like in the year 3000 due to our reliance on technology Full story: https://t.co/vQzyMZPNBv pic.twitter.com/vqBuYOBrcg — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2022

Un dos voûté et des épaules arrondies

Passer de longues heures penché sur nos écrans pourrait entraîner une courbure prononcée du dos et des épaules arrondies. Selon Caleb Backe, expert en santé et bien-être, « être assis devant l’ordinateur au bureau pendant des heures signifie que votre torse est tiré devant vos hanches plutôt que d’être droit et aligné ». Le corps humain du futur penchera donc vers l’avant.

Le « cou technologique » et les doigts crochus

La posture adoptée lors de l’utilisation de nos appareils mobiles sollicite excessivement les muscles du cou, entraînant un épaississement de celui-ci, phénomène souvent appelé « cou technologique ». De plus, la manière dont nous tenons nos téléphones peut provoquer une déformation des mains, connue sous le nom de « griffe de texte » ou syndrome du canal cubital, caractérisée par des doigts crochus. Résultat, les humains du futur auront un cou rentré dans leurs épaules comme les chauves-souris et des boules sur les phalanges comme les sorcières.

Les coudes constamment pliés

Le maintien prolongé des coudes à un angle de 90 degrés, position fréquente lors de l’utilisation des smartphones, pourrait entraîner une adaptation permanente de cette articulation. Le Dr. Nikola Djordjevic explique que « garder le coude plié pendant une longue période peut étirer le nerf derrière le coude et exercer une pression dessus ». Le corps humain du futur sera donc en partie façonné (ou plutôt estropié) par l’usage des nouvelles technologies.

Des puces connectées implantées dans le corps ?

Le projet est déjà à l’œuvre. Ce détail corporel n’attendra peut-être pas l’an 3000 pour se « généraliser ». D’ailleurs, en Suède, certain.e.s habitant.e.s portent la puce comme on porte une boucle d’oreille ou une gourmette. Cet implant électronique greffé à la peau contient leur digicode, leurs billets de train et leur carte bancaire. Soit un peu toute leur vie. Plus besoin de retourner son sac pour mettre la main sur ses clefs ou son portefeuille. L’inarrêtable Elon Musk, lui, pousse l’idée encore plus loin. Avec Neuralink, il ambitionne d’implanter des puces connectées dans le cerveau des humains. Mais pour l’heure, ce projet un peu fou n’est pas bien vu par la classe scientifique.

Le corps humain du futur n’a pas l’allure d’un cyborg ou d’une créature de science-fiction, plutôt d’une marionnette dénaturée par les technologies. Cette image choc rappelle l’importance, voire même l’urgence des digital detox.