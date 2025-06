Ce geste anodin durant la nuit pourrait trahir un état anxieux

Ce n’est ni une insomnie, ni un cauchemar. Pourtant, ce petit détail dans votre manière de dormir pourrait en dire long sur votre état mental.

Un lien entre oreillers et anxiété nocturne

Selon une étude récente, l’usage de plusieurs oreillers la nuit ne serait pas seulement une préférence de confort, mais le reflet d’un besoin émotionnel plus profond.

Publiée dans le Journal of Sleep Research, cette étude a été menée auprès de plus de 1 000 adultes. Les chercheurs se sont intéressés à l’environnement de sommeil des participants, en particulier au nombre d’oreillers utilisés. Les résultats sont étonnants : les personnes dormant régulièrement avec trois oreillers ou plus rapportent davantage de symptômes d’anxiété, de réveils nocturnes fréquents, et de sensations de tension dès le matin.

Loin d’être une simple habitude de sommeil, ce geste apparemment anodin pourrait trahir une tentative inconsciente de régulation du stress.

Un besoin de sécurité physique

Les auteurs de l’étude avancent une hypothèse psychologique : les oreillers serviraient de “barrière protectrice”, une manière instinctive de recréer une sensation d’enveloppement ou de sécurité corporelle. Ce comportement est assimilé à un mécanisme d’adaptation : lorsque le mental est en alerte, le corps cherche à se rassurer à travers des éléments concrets, comme un cocon de coussins.

« Il ne s’agit pas d’un trouble en soi, mais d’un signal », explique l’un des auteurs de l’étude. « S’entourer d’oreillers peut être une façon de compenser une hypervigilance nocturne, fréquente chez les personnes anxieuses. »

Le corps parle pendant la nuit

Ce que cette recherche met en lumière, c’est que le sommeil ne déconnecte pas totalement l’esprit des tensions diurnes. Au contraire, la nuit devient parfois un espace où l’anxiété s’exprime autrement : à travers des gestes répétitifs, des changements de position constants, ou ici, par l’agencement du lit.

Les oreillers peuvent jouer un rôle d’objet transitionnel, semblable à une couverture de sécurité ou à un rituel apaisant. Pour certains, ils matérialisent une limite, une distance protectrice face à un monde intérieur en surcharge émotionnelle.

Faut-il s’inquiéter si l’on dort avec plusieurs oreillers ?

Pas nécessairement. Le simple fait de préférer plusieurs oreillers n’indique pas un trouble anxieux. C’est la fréquence du comportement, combinée à d’autres signaux (réveils agités, pensées envahissantes, fatigue matinale) qui doit alerter.

Ce geste devient pertinent à observer lorsqu’il s’accompagne d’un sommeil non réparateur ou d’une sensation d’oppression nocturne. Dans ce cas, il peut être intéressant de réfléchir à ce que ce besoin de réassurance physique tente de compenser — et éventuellement, d’en parler à un professionnel de santé mentale.

Un point de départ pour mieux se comprendre

Loin d’être une anecdote de literie, cette étude rappelle que le sommeil est un miroir silencieux de notre état psychique. Nos habitudes nocturnes, même les plus banales, peuvent devenir des indices précieux sur ce que nous portons en nous — souvent sans le savoir.

Prendre conscience de ces signaux, c’est ouvrir la voie à une approche plus douce et plus attentive de notre santé mentale. Une manière d’écouter ce que notre corps tente de dire quand notre tête, elle, voudrait se taire.