Voici ce qu’on ne vous dit pas sur les appareils auditifs

On pense souvent qu’un appareil auditif, c’est une sorte de sonotone ringard, cher, compliqué, réservé aux grands-parents. Erreur ! Ce petit bijou technologique mérite qu’on lui redonne ses lettres de noblesse.

Ce n’est pas juste un accessoire médical

Les prothèses auditives d’aujourd’hui sont loin des clichés poussiéreux. Si vous vous imaginez encore un boîtier gris, planqué derrière l’oreille, avec un son qui grésille… il est temps de faire une mise à jour. Ces dispositifs sont devenus de véritables concentrés de technologie. Certains modèles haut de gamme peuvent même se connecter à votre smartphone, ajuster automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, et vous proposer une qualité sonore digne d’un home cinéma.

Et pourtant, malgré toutes ces avancées, une statistique fait grincer les dents : seuls 29 % des Français ayant un déficit auditif sont équipés. Pas à cause d’un manque de solutions, mais souvent par manque d’information… ou par crainte du prix.

Les idées reçues sur le prix : le vrai du faux

On entend souvent que les appareils auditifs coûtent une petite fortune. En réalité il y a beaucoup de nuance à faire. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme 100 % Santé en 2021, les choses ont changé. Il est par exemple désormais possible de s’équiper sans débourser un centime – oui, zéro euro – pour des appareils de Classe 1.

Ces appareils, plafonnés à 950 € par oreille, sont intégralement remboursés : 240 € pris en charge par la Sécurité Sociale, et le reste par votre mutuelle. Pas de mauvaise surprise, pas de facture salée.

Et pour les personnes qui recherchent un petit plus de confort, des fonctionnalités avancées, ou encore une discrétion optimale, les appareils de Classe 2 offrent une gamme plus large. Ils sont vendus à prix libre – environ 1 484 € l’unité – mais une partie est également remboursée. Le reste à charge dépendra du niveau de votre complémentaire santé. Oui, il y a une différence de prix, mais elle est justifiée par des performances accrues et des options haut de gamme.

Vous n’êtes pas seule à entendre un peu moins bien

Si vous avez l’impression que votre audition baisse, rassurez-vous : vous êtes loin d’être un cas isolé. Une étude menée par l’Inserm et l’Université Paris Cité révèle que 1 adulte sur 4 est concerné par un déficit auditif, toutes causes confondues. La surdité, ce n’est pas qu’un « problème de vieux » : 6 % des 15–24 ans sont concernés, 9 % des 25–34 ans… et plus de 65 % chez les plus de 65 ans.

Alors non, vous ne devenez pas « vieille », vous devenez juste humaine. Et vous avez le droit de prendre soin de votre audition avec la même bienveillance que vous portez à vos yeux ou à vos dents.

Le bon appareil au bon prix : oui, c’est possible

Chez VivaSon, on ne vend pas de promesses floues ni de gadgets clinquants. On vend des appareils auditifs pour les Français, conçus pour toutes les oreilles et tous les budgets. L’enseigne mise en effet sur la transparence : en 2024, ses prix étaient en moyenne 500 € moins chers que ceux pratiqués par la concurrence. Une belle preuve qu’accessibilité ne rime pas forcément avec compromis.

Les appareils de Classe 1, simples mais efficaces, corrigent les pertes auditives de légères à sévères sans aucun reste à charge. Pour les modèles de Classe 2, VivaSon propose un accompagnement sur-mesure pour vous aider à choisir l’option qui correspond à votre style de vie, vos envies, et votre budget.

Un appareil tous les 4 ans ?

Il est bon de savoir qu’un nouvel appareil auditif ne peut être remboursé qu’une fois tous les 4 ans. Autant dire qu’il vaut mieux faire un choix éclairé. Cela passe par un bon accompagnement, un audioprothésiste à l’écoute (sans jeu de mots), et une vraie transparence sur les coûts et les performances.

Un point important à noter pour les plus jeunes : la base de remboursement de la Sécurité Sociale est 3,5 fois plus élevée pour les moins de 20 ans. Là encore, une info que peu de gens connaissent, et qui peut faire toute la différence dans l’accès aux soins.

La vérité, c’est qu’on n’a jamais eu autant de moyens d’agir pour bien entendre, et cela sans se ruiner. Trop longtemps, les aides auditives ont été perçues comme une fatalité ou une marque de vieillesse. Aujourd’hui, elles sont un outil d’autonomie, de lien social, de qualité de vie. Et elles peuvent être belles, performantes, accessibles. Ne laissez pas une idée reçue vous priver du plaisir d’entendre la vie à plein volume. Votre audition mérite ce qu’il y a de mieux !

