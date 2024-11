5 choses que les femmes ne devraient jamais faire à leurs yeux : avertissements des optométristes

Tout le monde doit donner la priorité à la santé de ses yeux. Après tout, la vue est l’un de nos sens les plus essentiels, car elle nous permet de voir, d’apprécier et d’interagir avec le monde. Cependant, les femmes et les filles doivent être particulièrement vigilantes. Selon l’IAPB, elles sont plus susceptibles d’être diagnostiquées avec des maladies oculaires et de perdre la vue que les hommes. Cela s’explique principalement par le fait que les femmes vivent plus longtemps. Cela augmente les risques de développer plusieurs maladies liées à l’âge qui peuvent entraîner la cécité, comme les cataractes, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Les procédures esthétiques peuvent également accroître la probabilité de certains effets indésirables sur la vue.

Ainsi, bien que suivre de bonnes pratiques de soins oculaires, comme programmer des examens de la vue annuels et adopter une alimentation saine, puisse aider, il y a quelques autres choses que les femmes ne devraient jamais faire à leurs yeux. Voici quelques avertissements d’optométristes auxquels vous voudrez peut-être prêter attention.

Ne portez pas seulement des lunettes de soleil « foncées »

Les lunettes de soleil sont parmi les accessoires de mode les plus populaires et sont probablement un incontournable de votre garde-robe. Si vous connaissez leur importance pour protéger vos yeux du soleil, vous avez peut-être également opté pour des verres sombres. Cependant, de nombreux professionnels de la santé oculaire vous conseillent de vérifier si elles offrent bien plus que cela. Les teintes sombres dilatent davantage les pupilles pour laisser passer plus de rayons UV, augmentant le risque de développer des cataractes et la DMLA. Si vos lunettes de soleil n’ont pas la mention « UV400 », elles auront probablement cet effet.

Si vous devez acheter une nouvelle paire pour bénéficier à la fois du style et de la protection, procurez-vous vos lunettes de soleil femme auprès d’un détaillant réputé. Vous pouvez notamment consulter le catalogue de Générale d’Optique, qui propose des modèles élégants de marques telles que LEGACY, Vogue et Burberry, tous dotés d’une protection UV à 100 % comme standard.

Ne portez pas de lentilles réutilisables

Les lentilles de contact sont un autre produit cosmétique parfait pour accessoiriser, car elles peuvent modifier la couleur et l’apparence générale de vos yeux. Si vous avez besoin de lunettes, elles offrent également un moyen plus pratique de corriger votre vision. Cependant, il est important de faire attention aux lentilles que vous portez. En particulier, les optométristes (professionnels de santé de l’œil et du système visuel) recommandent d’utiliser des lentilles jetables de marques comme Acuvue, Biofinity et CooperVision, car elles facilitent l’entretien de vos lentilles.

Ils constatent que de nombreuses femmes qui portent des lentilles oublient souvent de les changer au bon moment, ce qui peut entraîner des abrasions cornéennes et des ulcères. Dans un cas, un ophtalmologiste – spécialiste de la santé oculaire autorisé à effectuer des interventions chirurgicales – a retiré plus de 23 lentilles de contact sous la paupière d’une femme ! Les lentilles de contact réutilisables permettent également une accumulation progressive de bactéries, ce qui rend les lentilles jetables ou quotidiennes plus sûres et plus hygiéniques.

Évitez les faux cils

Si vous trouvez que vos cils sont un peu fins ou clairsemés, vous avez peut-être envisagé d’utiliser des faux cils. Bien que ceux-ci puissent considérablement améliorer l’apparence de vos yeux, les optométristes vous conseillent de les éviter. Bien que les cils eux-mêmes soient sûrs, la colle nécessaire pour les fixer sur vos paupières ne l’est pas. Plus de 40 % des femmes y sont allergiques, et 75 % des colles professionnelles sur le marché contiennent du formaldéhyde. Les spécialistes de la santé oculaire voient ainsi des femmes qui, en utilisant des faux cils, souffrent de légères irritations, d’orgelets, d’infections et même de pertes de cils. Sur le long terme, faire pousser vos cils avec un sérum médicalement approuvé ou rester fidèle à votre mascara préféré sera plus sûr.

N’oubliez pas le double nettoyage

Vous savez déjà combien il est important d’enlever votre maquillage en fin de journée. Cependant, les optométristes recommandent d’abandonner l’eau micellaire et les lingettes démaquillantes. Utiliser un nettoyant à l’huile avant de tout laver avec votre savon préféré est le meilleur moyen de retirer le maquillage. Portez une attention particulière aux zones autour des yeux, où vous avez plus de chances d’appliquer plusieurs produits comme l’anticernes, le fard à paupières et la base de fard à paupières, l’eyeliner et le mascara – dont beaucoup sont waterproof.

Seul un nettoyant à l’huile décomposera efficacement tous ces produits. C’est important, car des particules de maquillage peuvent pénétrer dans les yeux, se mêlant et diluant le film lacrymal. Cela peut entraîner un syndrome de l’œil sec. Si vous portez des lentilles, retirez-les avant le double nettoyage pour éviter toute infection oculaire.

Évitez les injections de comblement près des yeux

Les injections de comblement sont une procédure esthétique de plus en plus populaire. Ces injections, qui utilisent de l’acide hyaluronique, un composé hydratant naturel, aident à « remplir le visage » pour créer un aspect rajeuni. Elles sont couramment utilisées pour les joues et les lèvres, mais de nombreuses femmes les utilisent aussi pour traiter l’apparence des yeux creusés. C’est une autre chose que les optométristes déconseillent, car le produit de comblement peut migrer sous les yeux. Lorsqu’il entre en contact avec les yeux, il peut les assécher, les enflammer, et, dans le pire des cas, bloquer leurs vaisseaux sanguins, entraînant une perte de vision permanente.

