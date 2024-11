Activité physique : l’IA révèle ce qu’il faudrait faire quotidiennement

Pendant des années, on a entendu que faire 10 000 pas par jour était la clé pour rester en forme. Mais l’IA met à jour ce chiffre, offrant une perspective plus nuancée et réaliste. Alors, combien de pas faut-il réellement faire chaque jour pour maintenir sa santé ? Voici les dernières réponses apportées par la science.

Une nouvelle approche, moins intimidante

Nous vivons une époque fascinante où l’intelligence artificielle (IA) s’invite dans tous les domaines, de la médecine à la gastronomie, en passant par… l’activité physique. Saviez-vous que l’IA peut nous guider pour optimiser nos mouvements quotidiens ? Selon la réponse de ChatGPT à la question : « Combien de pas par jour faut-il faire pour être en bonne santé ? », 10 000 pas par jour ne sont pas une obligation pour profiter des bienfaits de la marche.

Bien que ce chiffre reste une bonne cible pour les personnes actives, il est loin d’être indispensable pour rester en bonne santé. L’IA révèle que faire entre 7 000 et 8 000 pas quotidiens suffirait à améliorer significativement la santé cardiovasculaire, la longévité, et le bien-être général.

Les bienfaits dès 4 000 pas

Une autre découverte intéressante avec l’IA est que les bénéfices de la marche commencent bien avant d’atteindre les 10 000 pas. Dès 4 000 pas par jour, on observe des effets positifs, notamment une réduction des risques de mortalité précoce. Ce chiffre est particulièrement encourageant pour celles et ceux qui ont un mode de vie plus sédentaire ou qui ne peuvent pas intégrer de longues marches dans leur quotidien.

Pourquoi la marche est-elle si bénéfique ?

L’activité physique ne se résume pas à des efforts pour rentrer dans un jean skinny. Bouger permet :

De déstresser : libération d’endorphines, les fameuses hormones du bonheur.

libération d’endorphines, les fameuses hormones du bonheur. De stimuler le cerveau : une activité physique régulière booste la mémoire et la concentration.

une activité physique régulière booste la mémoire et la concentration. De renforcer le système immunitaire : qui n’a pas envie de moins tomber malade ?

qui n’a pas envie de moins tomber malade ? De vivre plus longtemps : c’est prouvé, une vie active, c’est une vie rallongée.

Bref, bouger, c’est finalement presque aussi important que respirer.

Faire entre 7 000 et 8 000 pas peut sembler impressionnant, mais cela correspond souvent à une à deux heures de marche cumulée dans une journée. Voici quelques astuces pour y parvenir :

Marcher pour vos déplacements : descendez une station avant votre destination ou privilégiez les escaliers.

descendez une station avant votre destination ou privilégiez les escaliers. Faire des pauses actives : intégrez une petite promenade après chaque repas.

intégrez une petite promenade après chaque repas. Promener un animal : une excuse parfaite pour allier plaisir et activité physique.

une excuse parfaite pour allier plaisir et activité physique. Utiliser un podomètre ou une application : suivre vos pas peut être une grande source de motivation.

Une activité adaptée à chacun·e

Que ce soit en dansant sur votre chanson préférée dans la cuisine, en jouant à cache-cache avec vos enfants, ou en faisant une promenade, chaque mouvement compte. L’essentiel est de trouver un rythme qui convient à vos capacités et à votre mode de vie. L’étude rappelle qu’il n’est pas nécessaire de se fixer des objectifs irréalistes, même une courte marche quotidienne peut avoir un impact positif.

Les dernières données révélées par l’IA montrent qu’il n’est pas indispensable d’atteindre les fameux 10 000 pas par jour pour profiter des bienfaits de la marche. Faire entre 4 000 et 8 000 pas quotidiens est déjà un objectif accessible et suffisant pour rester en bonne santé.