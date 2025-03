Ce type d’exercice physique améliore le sommeil mieux que les somnifères

Entre les obligations familiales, la carrière professionnelle et les constantes sollicitations numériques, il devient de plus en plus difficile de réellement déconnecter. Le stress et l’anxiété qui en découlent ne sont pas seulement épuisants mentalement : ils s’attaquent aussi à notre sommeil. Or, une mauvaise qualité de sommeil peut avoir des répercussions majeures sur la santé physique et mentale. Selon Santé Publique France, entre 30 et 50 % des Français déclarent souffrir de difficultés à dormir, et 15 à 20 % sont touchés par l’insomnie. Les solutions classiques ? Somnifères, tisanes, méditation… Une récente étude pourrait bien bouleverser la donne en prouvant que l’activité physique, en particulier un type d’exercice précis, est un véritable remède naturel contre l’insomnie.

Une étude scientifique qui change la donne

Pour mieux comprendre le lien entre sport et qualité du sommeil, des chercheurs ont mené une étude colossale publiée dans la revue Family Medicine and Community Health. Ils ont passé au crible 24 études réalisées entre 1996 et 2021, rassemblant un total de 2045 participants âgés de 60 ans ou plus. L’objectif ? Mesurer l’impact de différentes formes d’exercices physiques sur le sommeil en utilisant l’indice global de qualité du sommeil de Pittsburgh (GPSQI) – un outil de référence pour évaluer la qualité du sommeil.

Chaque participant a suivi un programme d’activité physique pendant plusieurs semaines, sous l’œil attentif des chercheurs. Les exercices testés se répartissaient en 3 grandes catégories :

Renforcement musculaire : pompes, squats, exercices avec des poids, etc.

Activités aérobiques : marche, course, natation, vélo, etc.

Exercices de souplesse et d’équilibre : Yoga, Pilates, étirements, etc.

Exercices combinés : une association des 3 types d’exercices.

Une fois le programme terminé, les résultats ont parlé d’eux-mêmes : le renforcement musculaire s’est révélé être le champion incontesté de l’amélioration du sommeil.

Le renforcement musculaire : le secret d’un sommeil réparateur

Les participants qui ont pratiqué des exercices de résistance musculaire ont vu leur score GPSQI s’améliorer de 5,75 points en moyenne, une amélioration spectaculaire ! Cette progression est nettement supérieure à celle observée avec les autres types d’exercices. Ce qui rend le renforcement musculaire si efficace ? Les chercheurs avancent plusieurs explications :

Une régulation hormonale améliorée : l’entraînement en résistance stimule la production d’endorphines, réduit le cortisol (l’hormone du stress) et augmente le taux de mélatonine (l’hormone du sommeil).

Une dépense énergétique optimale : les exercices de musculation sollicitent les fibres musculaires en profondeur, obligeant le corps à se régénérer la nuit, ce qui favorise un sommeil plus profond et réparateur.

Une réduction des douleurs physiques : en renforçant les muscles et les articulations, le renforcement musculaire diminue les tensions corporelles, ce qui facilite la détente au moment du coucher.

Un cercle vertueux pour le corps et l’esprit

Si le renforcement musculaire fonctionne si bien, c’est parce qu’il agit directement sur les mécanismes biologiques qui régulent le sommeil. Contrairement aux somnifères, qui se contentent souvent de « forcer » le sommeil de manière artificielle, l’exercice physique améliore la qualité intrinsèque du sommeil. On ne parle pas simplement de dormir plus longtemps, mais de bénéficier d’un sommeil profond et réparateur, celui qui permet réellement de recharger les batteries.

De plus, le sport ne présente pas les effets secondaires des médicaments. L’exercice physique renforce au contraire la santé globale : il améliore la circulation sanguine, stimule le système immunitaire, réduit le stress et favorise une meilleure santé mentale.

Pas besoin de devenir une athlète

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de soulever des haltères comme une bodybuildeuse pour profiter des bienfaits du renforcement musculaire sur le sommeil. Quelques exercices simples, réalisés 2 à 3 fois par semaine pendant 20 à 30 minutes, suffisent pour observer des résultats. Exemples d’exercices accessibles :

Squats : renforcez les jambes et le tronc.

Pompes (adaptées ou classiques) : travaillez les bras, les épaules et la poitrine.

Fentes : améliorez la stabilité et la force des jambes.

Gainage : renforcez les muscles profonds du tronc pour un meilleur alignement corporel.

Vous pouvez même intégrer ces exercices dans votre routine quotidienne : faire des squats pendant que le café coule, quelques pompes en attendant que votre série préférée commence… L’important, c’est la régularité.

En intégrant le renforcement musculaire dans votre routine, vous ne vous contentez pas d’améliorer votre sommeil. Vous créez un cercle vertueux où l’exercice physique améliore le sommeil, ce qui vous donne plus d’énergie pour bouger dans la journée, ce qui renforce à son tour votre qualité de sommeil… et ainsi de suite. Alors, prête à troquer votre boîte de somnifères contre une séance de squats ? Votre corps – et vos nuits – vous remercieront !