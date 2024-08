Les vacances sont faites pour se reposer. Cependant, partager un lit qui n’est pas le vôtre peut rapidement compromettre vos nuits. Entre les ronflements de votre partenaire qui masque le chant mélodieux des oiseaux, la chaleur parfois écrasante et l’adaptation difficile à votre nouveau lit, vous revenez encore plus fatigué.e que vous ne l’étiez. Avec seulement 5 semaines de congés par an il serait dommage de ne pas en profiter à cause de nuits chaotiques. Cette fois-ci, plus question de vous réfugier sur les bains de soleil pour fuir votre moitié ou de vous contenter de 3 heures de sommeil. Voici nos meilleurs conseils pour des nuits parfaites en couple pendant les vacances. De quoi être en pleine forme pour vos aventures !

Utilisez une solution anti-ronflement

Pour des nuits parfaites en couple pendant les vacances, n’oubliez pas de glisser des solutions anti-ronflement dans vos bagages. Ils font partie des indispensables, au même titre que les pansements ! Si votre partenaire ronfle durant la nuit, vous en aurez grand besoin. Et ce n’est pas uniquement à vous de vous adapter en mettant les fameuses boules en cire dans vos oreilles. Quies®, spécialiste du silence et de bien-être, propose des alternatives efficaces qui méritent d’être connues comme le Bi-pack anti-ronflement, de Quies®*.

Il s’agit de deux sprays complémentaires qui fonctionnent ensemble et vont agir simultanément sur les 2 causes principales du ronflement. L’un est buccal et diffuse un film sur le pourtour du palais, facilitant le passage de l’air, tandis que l’autre se destine au nez en lubrifiant, décongestionnant et dégageant les voies respiratoires. Deux actions bien ciblées qui optimisent la respiration de votre partenaire et aident à diminuer le ronflement. En plus, les deux sprays ont des parfums agréables qui évoquent le Sud (parfait pour rester dans l’ambiance). Vous pourrez donc vous laisser bercer par le va-et-vient des vagues et apprécier les musiques naturelles qui vous entourent.

Avec Quies®, entreprise familiale qui valorise le patrimoine français depuis plus 100 ans, vous avez la tranquillité à portée de main. Plus besoin de vous évertuer à siffler ou à crier le nom de votre partenaire pour qu’iel arrête de ronfler. Quies® se charge de le/la mettre en sourdine pour dormir collé-serré et non plus le dos tourné.

Voir ce produit

Couchez-vous dès que vous avez sommeil

Pour passer des nuits parfaites en couple pendant les vacances, ne tentez pas de lutter si vos paupières se plient. Dès que vous sentez le sable envahir vos yeux, allez au lit. Certes, vous pouvez être tenté.e de prolonger la soirée autour d’un feu de camp ou de rester le plus longtemps possible sous le ciel étoilé. Mais lorsque vous combattez votre somnolence naturelle, vous risquez de passer la « fenêtre de sommeil » idéale et de tourner en rond sous les draps.

Écoutez les signaux que votre corps vous envoie. N’essayez pas de vous adapter au rythme de votre partenaire. S’iel décide de faire une virée à la plage à 23h pétante, c’est son problème. N’attendez pas d’être dans ses bras pour vous autoriser à dormir.

Misez sur le pouvoir des huiles essentielles

Que vous ayez choisi de séjourner dans un bungalow, un hôtel tout confort ou une petite bastide reculée, vous devez vous acclimater à votre nouvel environnement. Mais malgré un matelas moelleux et XXL dans lequel vous pouvez facilement vous perdre, vous n’êtes pas chez vous et ça vous perturbe. Sans vos repères, vous avez plus de mal à vous endormir et à vous sentir rassuré.e. Alors pour des nuits parfaites en couple pendant les vacances, mettez des huiles essentielles dans votre vanity. Elles vous seront bien utiles pour vous apaiser.

Vous pouvez par exemple vaporiser de l’huile essentielle de lavande sur votre oreiller pour vous téléporter au milieu des champs de Provence ou appliquer un roll-on aux huiles essentielles relaxantes pour favoriser un vrai moment de détente avant l’endormissement. Ou alors, pour partager un moment intime avec votre moitié, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de bergamote dans l’eau de votre bain. Cette parenthèse sensorielle détend autant qu’elle rapproche.

Embarquez votre oreiller avec vous

En général, quand vous partez en voyage, vous essayez de ne pas trop vous surcharger. Mais pour passer des nuits parfaites en couple pendant les vacances, il faudra faire une petite exception et emmener votre oreiller sous le bras. Dans les locations saisonnières, les oreillers ne sont pas toujours à votre convenance. Parfois mous comme du coton, parfois durs comme du béton. Résultat : vous les martyrisez toute la nuit jusqu’à ce qu’ils prennent la forme de votre choix, en vain.

Pour éviter ce scénario habituel, emmenez votre oreiller personnel. Il porte l’odeur de chez vous et joue presque le même rôle qu’un « doudou ». Il vous « rassure » dans cet environnement inconnu.

Évitez les excitants

Pendant les vacances, les apéros sont légion. Mais siroter des mojitos, des pina colada ou du rosé pamplemousse juste avant l’heure du coucher n’est pas vraiment une bonne idée. Sur le coup, vous avez l’impression d’être assomé.e par la fatigue, mais par la suite votre sommeil est haché.

Il vaut mieux troquer le verre à pied contre un mug rempli de tisane à la fleur d’oranger et camomille. Pour des nuits parfaites en couple pendant les vacances, fuyez également les sodas et les boissons caféinées le soir. Comme ça, pas de vagues sur le matelas ni de corps agités.

Laissez votre corps se réveiller naturellement

En vacances, pas question d’aller dans l’onglet « réveil ». Vous n’allez quand même pas vous faire tirer du lit par cette sonnerie stridente qui vous rappelle les jours de boulot ? Pourtant, vous y avez peut-être pensé pour suivre le programme millimétré que vous avez concocté 3 mois à l’avance.

Au lieu de vous réveiller en sursaut à 7h tapante avec un marteau piqueur en guise de réveil, laissez votre corps émerger de lui-même, sans forcer. Se réveiller naturellement permet à votre corps de se réveiller à la fin d’un cycle, ce qui peut vous faire sentir plus reposé.e et alerte. Et pour des nuits parfaites en couple pendant les vacances, gardez votre téléphone en dehors de la chambre !

Passer des nuits paisibles et parfaites en couple pendant les vacances semblait autrefois utopique. Aujourd’hui, vous pouvez louer un gîte avec une seule chambre à partager, sans avoir besoin d’un Clic-clac. De quoi réduire un peu vos critères et dénicher la pépite !

*Bi-pack contenant le spray buccal et le spray nasal anti-ronflement : Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. QUIES – Palaiseau 775 683 899 RCS Evry. Fabricant : Quies®. Edt : août 2024.

Article partenaire