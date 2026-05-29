Cuisses qui frottent : une solution anti-irritations pourrait les soulager

Avec la chaleur, les frottements entre les cuisses sont un grand classique de l’été et un vrai calvaire pour beaucoup. Bonne nouvelle : quelques solutions simples permettent de soulager ces irritations.

Un désagrément bien plus courant qu’on ne le pense

Contrairement à une idée reçue, les frottements de cuisses ne sont pas qu’une question de poids ou de taille : la forme du corps et le type de peau jouent aussi un rôle. Le phénomène est d’ailleurs très répandu, beaucoup de femmes y seraient confrontées, et les hommes ne sont pas épargnés. Inutile, donc, de culpabiliser : il s’agit d’un désagrément banal, qui concerne toutes les morphologies.

Des conséquences parfois douloureuses

Répétés, ces frottements peuvent entraîner plusieurs désagréments : irritations, rougeurs, inflammations, voire petits boutons ou échauffements. Le tout s’accompagne souvent d’une sensation de brûlure et de démangeaisons, particulièrement pénible à la marche, à la course ou par forte chaleur. Avec la transpiration estivale, qui ramollit et fragilise la barrière cutanée, le problème ne fait que s’aggraver.

La solution anti-irritations : baume et bandes

La parade la plus efficace ? Les produits anti-frottement. Sous forme de baume ou de stick, ils créent un film protecteur qui fait glisser la peau et limite les irritations ; il faut les appliquer avant l’effort et de renouveler l’application au besoin. Autre option plébiscitée : les bandes anti-frottement, aussi appelées « bandelettes », de larges élastiques portés autour de chaque cuisse, idéales sous une jupe ou une robe. Les cuissards et shorts ajustés offrent une protection similaire. Enfin, une poudre absorbante aide à garder la peau au sec : on privilégiera plutôt des formules à base d’amidon de maïs qu’au talc.

Quelques réflexes en plus

Au quotidien, mieux vaut garder la peau sèche, miser sur des matières respirantes, bien s’hydrater, une transpiration moins salée irrite moins la peau — et appliquer régulièrement une crème hydratante. Sur une peau déjà irritée, des soins apaisants, à l’aloe vera par exemple, peuvent soulager. En cas de signe d’infection, une consultation reste recommandée.

Loin d’être une fatalité, les frottements de cuisses se gèrent très bien avec les bons gestes. Entre baume protecteur, bandes anti-frottement et vêtements adaptés, l’été peut enfin rimer avec confort, quelle que soit sa silhouette.