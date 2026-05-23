Pourquoi les dentistes insistent autant sur l’utilisation du fil dentaire

Se laver les dents après chaque repas est la base ultime de l’hygiène bucco-dentaire. Pourtant, au-delà de ce geste, qui est presque un automatisme, il faudrait peaufiner ce nettoyage avec du fil dentaire. Ce petit accessoire, voué à déloger les miettes coincées et les vilaines bactéries entre vos dents, n’est pas le plus vanté par les influenceurs beauté. Or, il a plus d’utilité que les gadgets bien-être croisés sur la toile.

Un accessoire trop souvent sous-estimé

Nombreux sont les membres de la gen Z qui rêvent de toucher leur premier salaire pour se payer des facettes dans des pays étrangers ou qui aspirent à se blanchir les dents pour arborer un sourire digne d’une publicité. Pourtant, rares sont ceux qui prennent vraiment soin de leur dentition et qui gardent les bons réflexes bucco-dentaires instaurés par les parents. Si pendant l’enfance, le brossage de dent était une activité chronométrée à laquelle on ne pouvait pas échapper, à l’âge adulte il nous arrive de procrastiner sur ce rituel par ailleurs essentiel. On s’astique les dents de façon un peu plus expéditive. Ce qui est assez paradoxal quand on chiffre le temps passé devant le miroir à se badigeonner de crème, de sérums de Jouvence et de masques aux couleurs étranges.

Sauf que voilà, les problèmes dentaires ne pardonnent pas. Même si aujourd’hui, il existe des brosses à dent super sonic renforcées par des technologies de pointe, le fil dentaire est toujours de rigueur dans les habitudes. Cet accessoire, qui n’est pas forcément le plus coquet du vanity, est régulièrement prescrit par les dentistes. Loin d’être facultatif, il a un véritable intérêt. Si beaucoup l’utilisent pour éviter le scénario de la salade entre les dents, il permet surtout de nettoyer les petits recoins inaccessibles. Comme le rappelle Kami Hoss chirurgienne dentiste auprès de SELF, la brosse à dents ne nettoie que 60 % de la surface des dents. Déduction logique : le fil dentaire s’occupe du reste.

Il enlève la plaque dentaire, prévient les caries, réduit les risques de maladies parodontales et améliore l’haleine par la même occasion. Autrement dit, il participe à la bonne santé dentaire et complète le traditionnel brossage de dents pour une bouche vraiment débarrassée de ses impuretés.

Des répercussions positives au-delà de la bouche

Le fil dentaire ne se contente pas d’ôter les saletés post-repas et de parfaire le sourire. Il contribue à la santé globale et augmenterait même l’espérance de vie. Oui, cet objet que l’on néglige et que l’on ne voit jamais dans les hashtags viraux, pourrait prolonger notre passage sur Terre. Contrairement à ce que l’on peut croire, la bouche est parfois le point de départ d’autres maladies, qui n’ont, à première vue, rien à voir avec cette zone.

« Le sillon gingival, cette fine rainure où la gencive rejoint la dent, est tapissé de l’un des tissus les plus perméables du corps humain », précise la spécialiste. « Richement vascularisé, il permet aux bactéries et à toutes les substances que nous y introduisons de pénétrer très directement dans la circulation sanguine ». Les bactéries qui se nichent à cet endroit peuvent donc se retrouver ailleurs dans le corps, à cause de leur fort taux d’assimilation. Une bactérie en particulier fait parler d’elle : la porphyromonas gingivalis. L’experte précise qu’elle peut boucher les artères lors d’un infarctus et qu’elle a déjà été relevée dans le tissu cérébral des patients atteints d’Alzheimer. « Les maladies parodontales chroniques engendrent une inflammation systémique qui affecte presque toutes les grandes catégories de maladies », prévient le Dr Hoss.

Comment utiliser correctement le fil dentaire ?

Le fil dentaire n’est pas l’ustensile le plus “désirable” du marché mais il joue un précieux rôle préventif dans certaines maladies. Certes, ce n’est pas une baguette magique qui résout tous les soucis d’un coup mais c’est un outil de santé publique. Si vous n’êtes pas familier du fil dentaire, voici le mode d’emploi pour un décrassage intensif et productif :

Couper une longueur suffisante

Prenez environ 40 à 50 cm de fil dentaire. Ça paraît long, mais ça permet de changer de zone propre à chaque espace. Enrouler autour des doigts

Enroulez la majorité du fil autour de vos majeurs, puis gardez 2 à 3 cm tendus entre les doigts pour travailler. Insérer doucement entre les dents

Faites glisser le fil sans forcer. Évitez de “claquer” le fil dans la gencive (c’est une erreur fréquente). Former un “C” autour de la dent

Une fois entre deux dents, plaquez le fil contre une dent en formant un C et remontez doucement de la gencive vers le haut. Nettoyer les deux faces

Faites ce mouvement sur la dent de gauche, puis sur celle de droite dans le même espace. Changer de zone à chaque dent

Déroulez un peu de fil propre à chaque nouvel espace pour éviter de redistribuer les bactéries.

La spécialiste recommande de s’adonner à ce rituel une fois par jour, de préférence le soir avant de dormir pour une utilisation optimale et cohérente.

Simple à intégrer dans une routine quotidienne, il ne demande que quelques minutes par jour, mais ses effets sont durables. En somme, ce petit geste discret fait une grande différence pour garder des dents saines plus longtemps.