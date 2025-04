Faites-vous la différence entre anxiété et intuition ?

Nous avons tous déjà ressenti ce malaise intérieur avant de prendre une décision importante : changer de travail, déménager, ou encore s’engager dans une relation. Cette sensation peut ressembler à un pressentiment, mais est-ce vraiment de l’intuition ou est-ce plutôt de l’anxiété qui se manifeste ? La frontière entre ces deux états est parfois floue, mais il est crucial de comprendre laquelle de ces deux réactions nous habite pour prendre des décisions éclairées et sereines.

L’intuition et l’anxiété : des sensations très différentes

Lorsque nous ressentons un malaise, il est souvent difficile de déterminer s’il s’agit d’une intuition nous indiquant que quelque chose ne va pas, ou si c’est l’anxiété qui nous envahit, pleine de doutes et de peurs. Selon Natalie Moore, thérapeute familiale, « il est fréquent que les personnes anxieuses éprouvent des difficultés à distinguer l’intuition et l’anxiété ». Pour elles, écouter leur intuition peut sembler impossible, car cette dernière se mélange souvent à des pensées irrationnelles alimentées par l’anxiété.

Pourtant, comme l’explique la coach spirituelle Tammy Adams, dans un article du Huffpost, il existe bien une différence fondamentale entre ces deux états. Apprendre à reconnaître cette différence est essentiel pour renforcer la confiance en soi et faire des choix plus conscients.

L’intuition : calme et stabilité. L’anxiété : agitation et urgence

La première étape pour distinguer l’intuition de l’anxiété est de ralentir et de respirer profondément. « Prenez une pause, respirez profondément », conseille la coach Tammy Adams. L’intuition, selon elle, se fait plus clairement sentir dans des moments de calme et de réflexion, alors que l’anxiété, elle, s’accompagne souvent d’une urgence, d’un besoin d’action immédiate.

L’intuition se manifeste généralement de manière douce et stable. Elle est un « savoir » intérieur, sans crainte ni urgence. C’est une sensation calme, claire et neutre, qui nous invite à considérer une option sans pression ni panique. En revanche, l’anxiété se fait entendre de manière bruyante, souvent caractérisée par des pensées chaotiques et une peur de l’avenir. « L’anxiété est envahissante et souvent liée à des scénarios catastrophes », ajoute la thérapeute Natalie Moore.

Lorsque l’anxiété prend le dessus, on se trouve souvent projeté dans un futur incertain, imaginant des scénarios catastrophiques. Il est difficile de se concentrer sur le présent, car l’esprit est emporté par les « et si… » et les inquiétudes. L’intuition, quant à elle, reste ancrée dans le présent et n’impose aucune pression.

Comment reconnaître l’anxiété dans votre corps

Un autre indice pour différencier l’anxiété de l’intuition réside dans les sensations corporelles. L’anxiété se manifeste souvent par des symptômes physiques intenses tels que des problèmes digestifs, un cœur qui s’emballe, ou encore une respiration courte et superficielle. L’intuition, bien qu’elle puisse aussi être ressentie dans le corps sous forme de « malaise au ventre », reste généralement plus subtile et moins envahissante.

La thérapeute Natalie Moore recommande de prendre un moment pour nommer les émotions et sensations que l’on ressent. Par exemple, dire « je me sens submergée » ou « je sens une tension dans ma poitrine » permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps et d’apaiser l’anxiété. À l’inverse, lorsque l’intuition se manifeste, on se sent généralement plus stable et centré, même si le message qu’elle apporte est inattendu ou difficile à entendre.

L’importance de la pleine conscience

Pour mieux discerner entre anxiété et intuition, la pratique de la pleine conscience peut être extrêmement utile. Que ce soit par quelques minutes de méditation ou simplement en prêtant attention à sa respiration, ces techniques permettent de calmer les pensées anxieuses et d’ouvrir l’espace nécessaire pour entendre son intuition. « Plus vous pratiquez l’instant présent, plus il devient facile de faire la différence entre les deux », affirme la coach spirituelle Tammy Adams.

L’intuition, selon elle, se présente souvent sous forme de petits « instants » ou de « signes » subtils qui nous accompagnent dans nos décisions. L’anxiété, en revanche, reste dans un flux constant de pensées répétitives et souvent angoissantes.

Écoutez et posez-vous les bonnes questions

Une fois que vous avez pris une pause et que vous avez pris le temps de comprendre ce que vous ressentez, il est important de poser les bonnes questions. D’où vient ce ressenti ? Est-ce lié à une situation concrète ou est-ce une peur nourrie par des scénarios imaginés ?

L’anxiété est souvent alimentée par des pensées catastrophiques et des « et si ». Si vos pensées suivent un schéma du type « Si je ne fais pas cela maintenant, quelque chose de terrible va arriver », il est probable que ce soit de l’anxiété qui parle.

En revanche, l’intuition est plus directe et ancrée dans l’instant présent. Elle peut surgir sous forme d’un simple ressenti, d’une petite idée qui semble juste, même sans explication immédiate. Elle est moins liée à des préoccupations sur le futur ou le passé.

Visualisation et intuition

Tammy Adams recommande également d’utiliser la visualisation pour différencier ces deux états. Imaginez-vous en train de prendre la décision vers laquelle votre intuition semble vous guider. Cette décision vous apporte-t-elle un sentiment de paix et d’expansion, ou vous semble-t-elle plutôt oppressante, comme si vous étiez coincé derrière une porte ?

Cela peut être un excellent moyen de faire la distinction entre l’anxiété et l’intuition : si la décision vous semble fluide et naturelle, c’est probablement votre intuition qui vous parle. Si elle vous donne une sensation de blocage, c’est peut-être l’anxiété qui prend le dessus.

Savoir faire la différence entre l’anxiété et l’intuition est ainsi un processus qui nécessite de la pratique et de l’auto-observation. En prenant le temps de respirer, de vous recentrer et d’écouter vos sensations corporelles, vous pouvez mieux comprendre quel mécanisme est à l’œuvre. Et en apprenant à écouter cette voix intérieure calme, vous serez mieux équipée pour faire des choix qui sont véritablement alignés avec vos désirs.