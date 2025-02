Cette new-yorkaise de 112 ans révèle son secret de longévité

Louise Signore, une New-Yorkaise de 112 ans, est la preuve vivante que l’âge n’est qu’un chiffre. Elle vit seule, danse encore, mange ce qui lui fait plaisir et garde un humour à toute épreuve. Son secret pour une vie longue et heureuse ? Un mélange bien dosé de bonnes habitudes, de joie de vivre et… un petit grain de folie.

Bouger, toujours bouger !

Pour Louise, rester active est la clé. Pas besoin d’un marathon quotidien ni d’une salle de sport high-tech : pour elle, le simple fait de se lever, de bouger et de faire ce qui lui fait plaisir suffit. La danse n’est pas seulement une activité physique pour elle, mais aussi une manière d’exprimer sa joie et de garder son corps en mouvement. Louise insiste sur l’importance d’intégrer le mouvement dans sa vie, quelle que soit l’activité choisie. Selon elle, rester active est essentiel pour une vie saine et épanouie.

Manger simple, mais avec plaisir

Louise Signore ne croit pas aux régimes. Son alimentation ? Des plats faits maison, des légumes frais, un peu de poisson, des légumineuses. Pour elle, la cuisine maison est essentielle, car elle permet de contrôler les ingrédients tout en apportant un maximum de bienfaits nutritionnels. Elle conseille également de ne pas se priver de petits plaisirs. Elle admet ainsi qu’un petit verre de vin rouge de temps en temps fait partie de ses petits plaisirs.

Profiter de sa propre compagnie

L’une des révélations les plus surprenantes de Louise ? « Ne jamais se marier ! », affirme-t-elle. Pour elle, la solitude a été un atout, lui permettant de faire ce qu’elle veut, quand elle veut, sans stress. Bien sûr, elle ne dit pas que tout le monde doit vivre seul, mais elle insiste sur l’importance de s’accorder du temps pour soi, de trouver la paix intérieure et de ne pas se laisser envahir par le stress des relations toxiques.

Dormir comme un bébé

Pas de longues nuits blanches devant les écrans pour Louise. Son secret ? Un sommeil régulier et réparateur. À 112 ans, elle suit une routine de sommeil régulière et se couche tous les soirs vers 23 heures. Elle va ainsi au lit à une heure fixe et ne fait pas de folies avec son rythme de sommeil. Et la science est de son côté : un bon sommeil renforce le système immunitaire, réduit le stress et améliore la mémoire.

La génétique, mais pas que…

Bien que Louise Signore ait ses propres secrets de longévité, elle reconnaît que la génétique joue également un rôle crucial dans la durée de vie. Cependant, elle insiste sur le fait qu’adopter un mode de vie sain, en équilibrant activité physique, alimentation, sommeil et tranquillité d’esprit, peut augmenter considérablement les chances de vivre une vie longue et en bonne santé.

Le secret de longévité de Louise Signore n’est pas une potion magique ni une formule complexe. Elle nous rappelle que chaque jour est une opportunité de prendre soin de soi, d’apprécier la vie et de faire ce qui nous rend heureuses.