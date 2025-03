Dormir à gauche ou à droite du lit : ce choix en dit long sur vous

Vous êtes plutôt du genre à vous précipiter du côté gauche du lit, ou vous préférez vous glisser à droite, sans même y réfléchir ? Ce choix, qui peut paraître anodin, révélerait en réalité des aspects insoupçonnés de votre personnalité et de votre bien-être. Décryptage.

Une question d’habitude… et de plus si affinités

Pour beaucoup, le côté du lit est une simple question d’habitude. On s’installe d’un côté dès le début d’une relation, et on y reste par confort et routine. Selon certaines études, ce choix pourrait toutefois être influencé par des facteurs plus profonds. D’après un article de Reviewed.com, la position que vous occupez dans le lit serait en effet liée à certains traits de personnalité.

Les dormeurs du côté gauche seraient ainsi plus extravertis, optimistes et ouverts aux nouvelles expériences. Ils auraient également tendance à être plus créatifs et à mieux gérer le stress. À l’inverse, ceux qui préfèrent le côté droit seraient perçus comme plus réservés, organisés et pragmatiques. Ils accorderaient une grande importance à la routine et à la stabilité.

Des conséquences sur la qualité du sommeil ?

Au-delà de la personnalité, le côté du lit pourrait aussi avoir un impact sur la qualité du sommeil. Certaines personnes se sentent plus en sécurité d’un côté que de l’autre, ce qui peut influencer leur capacité à se détendre et à s’endormir. De même, la proximité de la porte ou de la fenêtre peut créer un sentiment d’anxiété chez certains dormeurs, tandis que d’autres y trouvent un sentiment de réconfort.

Le test ultime : changez de côté !

Alors, votre côté du lit vous correspond-il vraiment ? Pour le savoir, pourquoi ne pas tenter l’expérience et changer de côté pendant quelques nuits ? Observez comment vous vous sentez, si vous dormez mieux ou moins bien, et si cela a un impact sur votre humeur et votre énergie. Vous pourriez être surprise des résultats !

Bien sûr, inutile de trop intellectualiser ce choix. L’important est de trouver la position qui vous permet de vous sentir bien.