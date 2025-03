Cette ex-Miss France dévoile ses secrets pour bien vivre sa ménopause

Le 8 mars 2025, à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, Linda Hardy, Miss France 1992, a pris la parole sur le plateau de l’émission C l’hebdo la suite pour évoquer son livre « Ménopause Attitude : Ensemble reprenons le pouvoir ». À 51 ans, l’ex-Miss s’affiche désormais comme une voix bienveillante pour briser le tabou de la ménopause. En partageant son expérience personnelle et les solutions qu’elle a trouvées pour gérer cette étape de vie, Linda invite les femmes à reprendre le contrôle et à vivre leur ménopause dans la sérénité et l’équilibre.

Une expérience personnelle transformée en mission

La ménopause, ce passage incontournable pour toutes les femmes, reste malheureusement un sujet souvent éludé, voire stigmatisé. Linda Hardy, couronnée Miss France en 1992, n’a pas échappé aux bouleversements physiques et émotionnels associés à cette période de la vie. Elle confie avoir ressenti les premiers symptômes avant même d’atteindre la cinquantaine, en particulier les bouffées de chaleur, qui sont devenues une vraie contrainte au quotidien.

Lors de sa participation à Danse avec les stars il y a 5 ans, elle vivait des bouffées de chaleur presque toutes les heures, une situation qui devenait de plus en plus difficile à gérer, surtout en pleine compétition physique et médiatique. Mais plutôt que de se laisser abattre par ces symptômes, Linda a décidé de ne pas les subir. Elle a pris en main sa santé et son bien-être, cherchant activement des solutions pour améliorer son quotidien. Cette démarche, elle la partage désormais avec toutes celles qui se trouvent dans la même situation.

Le rééquilibrage alimentaire : une solution efficace ?

Parmi les changements qu’elle a opérés, un se distingue tout particulièrement : son rééquilibrage alimentaire. Linda explique que modifier ses habitudes nutritionnelles a été une véritable clé pour alléger ses symptômes. En quelques semaines seulement, elle a constaté des améliorations notables. Son secret ? Une alimentation saine, axée sur des produits frais, riches en nutriments et dépourvus de sucre raffiné, d’aliments transformés et d’alcool. Elle précise qu’il ne s’agit pas de suivre un régime draconien, mais plutôt de faire des choix alimentaires plus judicieux pour nourrir son corps de manière optimale.

En privilégiant des repas équilibrés, contenant des fibres, des protéines maigres et des graisses saines, elle a non seulement diminué ses symptômes physiques, mais elle a aussi amélioré son bien-être général. Les habitudes alimentaires jouent un rôle crucial dans l’équilibre hormonal, et Linda ne se prive pas de rappeler à ses lectrices que l’alimentation peut être un puissant allié pour traverser cette étape de la vie avec énergie et confiance.

Briser les tabous autour de la ménopause

Linda ne se contente pas de parler de son expérience personnelle. Avec son livre « Ménopause Attitude : Ensemble reprenons le pouvoir », elle cherche avant tout à briser les tabous qui entourent la ménopause. En offrant des conseils pratiques et en créant un espace de discussion ouvert, elle souhaite sensibiliser les femmes et leur rappeler qu’il est tout à fait possible de vivre la ménopause sereinement.

Linda se fait un point d’honneur de dédramatiser ce passage et de redonner aux femmes les moyens de se sentir belles et épanouies, même face aux changements physiques. Elle invite ses lectrices à considérer cette phase comme un nouveau chapitre de leur vie, à la fois enrichissant et plein de potentiel. Pour Linda, il est essentiel de ne pas avoir honte de parler de la ménopause. Dans son livre, elle aborde sans détour les symptômes, les impacts psychologiques, mais aussi les solutions naturelles et bienveillantes qui existent pour les atténuer. Elle encourage ainsi les femmes à s’entraider, à partager leurs expériences et à ne pas se sentir seules face à cette transition.

Linda Hardy montre qu’il est possible de vivre sa ménopause avec sérénité, de prendre soin de son corps et de son esprit, et surtout, de se réapproprier son pouvoir. Par son témoignage, elle inspire les femmes à changer leur regard sur cette étape, à se libérer des jugements sociaux et à prendre soin d’elles de manière positive et proactive. La ménopause prend un tout autre sens : celui d’une nouvelle opportunité de bien-être, de liberté et de bienveillance envers soi-même.