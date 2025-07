Oublier ce geste avant la baignade ? Voici pourquoi c’est dangereux

Faut-il vraiment mouiller sa nuque avant la baignade ? Ce geste trop souvent négligé n’est pas anodin. Sauter cette étape peut exposer à des risques sérieux, parfois sous-estimés. Explications par le docteur Gérald Kierzek chez nos confrères Doctissimo.

Un réflexe oublié aux conséquences graves

Quand le mercure grimpe, plonger sans réfléchir dans une eau fraîche est tentant. Pourtant, oublier de mouiller sa nuque avant de se baigner peut se révéler bien plus dangereux qu’il n’y paraît. Ce petit geste, souvent pris à la légère, permet d’éviter des accidents comme l’hydrocution, un phénomène encore responsable de nombreux malaises estivaux.

Pourquoi ce geste est si important ?

La nuque, zone richement innervée, joue un rôle clé dans la régulation de la température corporelle. Si votre corps, chauffé par le soleil, est exposé soudainement à une eau froide, il peut réagir violemment : contraction des vaisseaux sanguins, perturbation de la circulation, voire perte de connaissance. Mouiller la nuque prépare votre organisme à affronter le changement de température sans brutalité.

Les signes du choc thermique à connaître

L’hydrocution ne prévient pas : palpitations, maux de tête, sensations de malaise ou de vertiges peuvent survenir en quelques secondes. Sans réaction rapide, le risque de noyade augmente. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants, les seniors, ou toute personne fatiguée ou ayant mangé récemment.

Adoptez un rituel simple : commencez par mouiller lentement la nuque, puis le ventre, le torse et le visage. Ensuite, entrez progressivement dans l’eau, sans jamais sauter brusquement, surtout après une longue exposition au soleil. Plus la différence entre la température de votre corps et celle de l’eau est élevée, plus la prudence est de mise.

Les règles d’or pour une baignade plus sûre

Évitez de vous baigner juste après un repas copieux ou sous l’emprise de l’alcool.

Privilégiez la baignade accompagnée, notamment si vous vous sentez fatigué.

Pensez à bien vous hydrater et à éviter les heures les plus chaudes.

À la moindre sensation anormale, sortez immédiatement de l’eau.

Mouiller sa nuque n’est pas un geste anodin : il peut vraiment vous protéger contre les dangers invisibles de la baignade lors de fortes chaleurs.