Vous les utilisez tous les jours, pourtant ils sont remplis de bactéries…

Chaque jour, vous manipulez une tonne d’objets sans même y penser : téléphone à la main, clavier sous les doigts, gourde à la bouche… Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de bactéries qui se cachent dans ces objets du quotidien ? Spoiler alert : c’est probablement plus que sur une lunette de toilettes publiques. Pas besoin de sombrer dans la paranoïa ou de tout jeter à la poubelle, un peu d’hygiène et de bon sens suffisent pour éviter le carnage microbien. Voici la liste des pires nids à bactéries que vous touchez tous les jours, et comment y remédier.

Les téléphones portables : des smartphones pas si smart

Votre téléphone, c’est un peu votre prolongement naturel : il vous suit partout – au lit, dans les transports, au restaurant… et même aux toilettes (ne faites pas semblant). Résultat ? Une étude a montré qu’un téléphone contient 10 fois plus de bactéries qu’une lunette de toilettes. Oui, vous embrassez probablement plus de microbes en posant votre téléphone contre votre joue qu’en faisant un bisou à un siège de métro. Solution : passez régulièrement une lingette désinfectante sur l’écran et le dos de votre smartphone.

Les claviers et souris : le buffet à microbes

Vous grignotez devant votre ordinateur ? Vous n’êtes pas seule. Les miettes tombent entre les touches, et avec la transpiration de vos mains, c’est la fête pour les bactéries. D’après certaines études, un clavier contiendrait 400 fois plus de germes qu’une cuvette de toilettes. La solution : un petit nettoyage hebdomadaire avec un chiffon imbibé d’alcool isopropylique, et un coup d’air comprimé pour déloger les miettes coincées. Votre clavier vous remerciera (et vos mains aussi).

Les éponges de cuisine : la bombe microbienne

L’éponge de cuisine est probablement l’objet le plus sale de votre maison. Humidité + résidus alimentaires = le combo parfait pour une explosion bactérienne. Certaines études montrent qu’une éponge peut contenir jusqu’à 50 milliards de bactéries par centimètre carré. Pour éviter ça, passez votre éponge au micro-ondes pendant une minute tous les deux jours (l’humidité + la chaleur tuent la plupart des bactéries) ou changez-la régulièrement.

Les brosses à dents : elles en voient de toutes les couleurs

Oui, votre brosse à dents vous nettoie les dents, mais elle accumule aussi plein de bactéries, surtout quand elle reste humide dans une salle de bain. Pire, des particules de matières fécales peuvent se déposer dessus après une chasse d’eau (si vos toilettes sont dans la salle de bain). Solution : rincez-la soigneusement après chaque usage, faites-la sécher à l’air libre (loin des toilettes) et remplacez-la tous les 3 mois.

Les sacs à main et sacs à dos : des taxis à microbes

Vous posez votre sac un peu partout : dans le métro, sur le sol du café, dans votre voiture… Puis vous le posez sur votre table de cuisine. Les sacs à main contiennent souvent des traces de colibacilles (bactéries fécales) et de staphylocoques. La solution : nettoyez régulièrement les anses et le fond du sac avec une lingette antibactérienne.

Les télécommandes : le piège familial

Les télécommandes passent de main en main, tombent par terre, se retrouvent sous le canapé… Bref, c’est un festin de microbes. Un petit coup de chiffon désinfectant une fois par semaine suffira à éviter la prolifération des bactéries. Si vous êtes malade, pensez à le faire plus souvent.

Les poignées de porte et interrupteurs : les oubliés de l’hygiène

Vous les touchez sans même y penser, plusieurs fois par jour. Une poignée de porte ou un interrupteur peut contenir jusqu’à 9 000 bactéries par centimètre carré. La solution est simple : un coup de spray désinfectant ou de lingette une fois par semaine, et c’est réglé.

Les cartes bancaires et billets : l’argent sale (littéralement)

Les billets et cartes passent de main en main, dans des portefeuilles et des caisses pas toujours très propres. Des études montrent que des traces de drogues, de bactéries et même de matières fécales se trouvent sur l’argent liquide. Une petite désinfection occasionnelle avec une lingette antibactérienne ne fera pas de mal.

Les bouteilles et gourdes réutilisables : l’hydratation version microbe

Les gourdes sont top pour l’environnement, mais elles peuvent rapidement devenir des bouillons de culture. Si vous ne les lavez pas quotidiennement, elles peuvent héberger des moisissures et des bactéries. Passez-les au lave-vaisselle ou nettoyez-les avec de l’eau chaude savonneuse après chaque utilisation.

Les écouteurs et casques : un vrai nid à bactéries (et à cérumen)

Portés plusieurs heures par jour, laissés traîner au fond d’un sac ou dans une poche, vos écouteurs sont en contact direct avec la peau et les oreilles. Résultat : des bactéries et de la saleté s’y accumulent, pouvant provoquer des infections ou des irritations. La solution : un coton-tige imbibé d’alcool pour nettoyer les embouts une fois par semaine.

Pas besoin de devenir maniaque du ménage, mais un petit effort d’hygiène peut faire une énorme différence pour votre santé. Et le meilleur dans tout ça ? Un petit nettoyage ne prend que quelques minutes.