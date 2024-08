Les femmes aussi ronflent ! Des conseils pour en finir avec ce tabou

Les nuits sont parfois entravées par des bruits parasites comme les voitures qui passent, les pas lourds des voisins du haut, les sirènes des pompiers. Mais il y a un son qui irrite les oreilles par-dessus tout : le ronflement. Les hommes sont souvent accusés de faire du vacarme en dormant, mais ils ne sont pas les seuls à imiter le moteur d’une locomotive pendant la nuit. Les femmes aussi ronflent, même si elles l’assument parfois -à tort- un peu moins. D’ailleurs, vous vous êtes peut-être déjà surprise en train de ronronner en plein sommeil. Pas question pourtant de faire chambre à part ou de filer sur le canapé biscornu du salon. Il existe des solutions beaucoup moins radicales pour que votre partenaire puisse apprécier votre présence et passer des nuits dans le calme le plus plat. La marque Quies®, qui œuvre pour la paix des oreilles depuis plus de 100 ans, propose une gamme de produits qui redonnera harmonie à votre couple. Et pas seulement grâce aux fameuses boules Quies® en cire !

Quies®, l’alliée des nuits paisibles

Si les femmes se plaignent souvent des ronflements de leur partenaire, l’inverse est un peu plus rare. Pourtant, ces messieurs peuvent aussi subir le vrombissement tonitruant de leur compagne et passer leur nuit avec cette cacophonie nasale en toile de fond. Ce scénario est assez commun derrière les portes des chambres à coucher, mais il reste « secret », voire même tabou. Selon une étude publiée en 2019 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, les femmes ronflent autant que leurs homologues et avec la même intensité. Elles atteignent près de 50 décibels, soit l’équivalent du bruit d’un sèche-cheveux et cela peut même monter jusqu’à 90 dB ! Ce qui correspond au bruit d’un camion qui passe. Cependant, par honte ou par peur du jugement, elles hésitent souvent à l’admettre.

Si c’est votre cas, n’attendez pas que votre partenaire vous pince ou vous secoue pour prendre le problème au sérieux. Ne prenez pas non plus des mesures trop drastiques. Déserter le lit conjugal pour aller ronfler dans une autre pièce n’arrangera rien, surtout si vous avez des cloisons épaisses comme du papier carton. Ne renoncez pas aux bras chaleureux de votre bien aimé, dormez à deux en toute quiétude. Accueillez Quies® sur votre table de chevet si ce n’est pas déjà fait.

La marque française vous est certainement familière. Depuis plus d’un siècle, elle redouble d’ingéniosité pour vous offrir un sommeil/environnement sans nuisances. À l’évocation de cette griffe locale, vous avez certainement l’image des boules en cire, qui ont fait toute sa renommée. Ces protections auditives, que vous avez peut-être déjà adoptées en avion ou au travail, ne sont qu’une partie de la riche gamme de Quies®. Entreprise familiale française, la marque met au point des solutions anti-ronflement d’excellence qui ont l’avantage d’être « douces ». De quoi balayer vos appréhensions et plonger votre partenaire dans le silence le plus profond.

Pourquoi les femmes ronflent ?

Les femmes ronflent, mais elles s’en cachent souvent. Malheureusement, aux yeux de la société ponctuée d’injonctions, une femme qui ronfle est quasi inenvisageable. Mais rassurez-vous mesdames, ce phénomène est loin d’être isolé. Ronfler est totalement humain ! Pendant la nuit, vos muscles et tissus se relâchent et vos voies respiratoires se rétrécissent. L’air est donc comprimé et fait vibrer les tissus sur son passage.

Cependant, les femmes ont un avantage sur les hommes : elles ont des œstrogènes qui préservent les fibres des tissus et limitent le brouhaha nocturne. Sauf que voilà, arrivées à la ménopause, ces hormones tirent leur révérence. Idem pendant la grossesse. Si vous vous transformiez en tractopelle quand vous étiez enceinte, ne cherchez pas plus loin. D’autres facteurs peuvent aussi favoriser les ronflements, comme une hygiène de vie inadaptée, la fatigue ou un rhume.

Heureusement, avec la marque Quies®, plus question d’attendre que votre partenaire ferme l’œil pour dormir à votre tour ni de culpabiliser au réveil. Loin d’être contraignants, les produits Quies® se font rapidement oublier sur l’oreiller.

Des solutions anti-ronflement pour vous décomplexer

Les femmes qui ronflent ont tendance à retarder leur voyage vers Morphée par peur de déranger leur moitié. Dans les situations les plus critiques, elles migrent même vers le sofa du salon pour « ne pas se faire prendre » en plein ronflement. Mais vous n’êtes pas obligée d’en arriver là. Quies® a imaginé toute une gamme anti-ronflement pour cohabiter sereinement sous la couette. Le ronflement n’est pas une fatalité ! À vous le sommeil réparateur.

Soyez discret.e, appliquez des bandelettes nasales !

Certain.e.s dorment avec un masque de nuit sur les yeux, d’autres avec des bandelettes* sur le nez. Avant d’éteindre la lumière, appliquez ce dispositif Quies® sur les ailes de votre nez. Ces bandelettes écartent les narines sans les « élargir » et soulagent instantanément la congestion nasale. La respiration est facilitée, l’air circule bien mieux !

Ces bandelettes Quies® s’adaptent à toutes les formes de nez en fonction de la taille choisie. Discrètes, elles préservent tout votre charme naturel. D’ailleurs, elles peuvent aussi quitter la chambre à coucher pour se prêter à vos activités « outdoor ». Une solution idéale si vous êtes sujette aux allergies saisonnières, aux rhumes ou si vous avez la cloison nasale déviée.

Troquez le carré de chocolat contre les pastilles anti-ronflement

Quies® prouve que les solutions anti-ronflement peuvent être ludiques ! En témoignent ces pastilles* goût agrume ou miel-citron.

Au-delà d’avoir un format attrayant qui s’incorpore bien dans la routine nocturne et qui permet une diffusion lente des actifs, elles ont un pouvoir secret : elles lubrifient les voies respiratoires. Elles se composent d’un agent filmogène d’origine naturelle, la gomme xanthane, qui limite les vibrations sonores du voile du palais.

Trouvez un autre format anti-ronflement adapté dans la gamme Quies®

Quies®, marque gardienne de votre sommeil, recense plusieurs solutions pour améliorer la qualité de vos nuits et baisser le volume de vos ronflements. Entreprise exigeante, elle mobilise toute son expertise pour concevoir des produits innovants, pratiques et vertueux. Vous pouvez adopter des solutions dites classiques comme le spray nasal* qui décongestionne et dégage les voies nasales, le spray buccal qui lubrifie le pourtour du palais pour faciliter le passage de l’air ou des dispositifs plus sophistiqués tels que l’orthèse d’avancée mandibulaire* qui s’adapte à l’anatomie de votre bouche grâce à un système thermoformable. En plus de 100 ans d’activité, Quies® n’a cessé de démultiplier les possibilités pour faire rimer sommeil et tranquillité.

Faites des exercices de renforcement musculaire de la bouche

En parallèle des solutions Quies® qui signent l’extinction des ronflements, vous pouvez aussi vous adonner à quelques exercices « préventifs ». Il n’y a pas que les biceps et les fessiers qui peuvent prétendre à une petite séance de musculation. Votre bouche aussi peut se tonifier !

Poussez votre langue contre le palais aussi fort que possible pendant quelques secondes, puis relâchez. Gonflez vos joues avec de l’air, puis transférez l’air d’une joue à l’autre plusieurs fois. Ce programme sportif dédié à la bouche peut paraître anecdotique, pourtant il permet de renforcer les muscles flasques, responsables du blocage des voies respiratoires.

En cas de doute n’hésitez pas à consulter un.e professionnel.le de santé et ainsi obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre type de ronflement.

*Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. QUIES – Palaiseau 775 683 899 RCS Evry. Fabricant : Quies®. Edt : août 2024

Article partenaire