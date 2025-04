L’heure précise à laquelle votre corps brûle le plus de graisses

On brûle des calories toute la journée… mais pas toujours au même rythme. Et non, votre métabolisme ne tourne pas à vitesse constante, comme un vieux frigo des années 80. Il suit un tempo bien précis, réglé comme du papier à musique par votre rythme circadien.

Un laboratoire sans fenêtres, 7 volontaires…

Imaginez la scène : 7 personnes enfermées dans un labo sans fenêtres. Pas d’horloge, pas de téléphone, pas même le doux clignotement d’une box Wi-Fi pour rappeler qu’on est bien en 2025. Juste des chercheurs, une lumière artificielle savamment dosée, et un planning dicté par des consignes strictes : « Levez-vous maintenant », « Mangez ceci », « Allez dormir ».

Bienvenue dans une étude publiée dans la revue Current Biology, menée pour observer un phénomène précis : comment l’horloge interne influence la dépense énergétique. L’idée, c’était de couper ces volontaires de toute notion du temps afin que leur corps se mette à suivre uniquement son propre rythme biologique. Une sorte de reset temporel, pour mieux scruter le fonctionnement de notre métabolisme.

Le verdict

La combustion des calories n’est pas uniforme tout au long de la journée. Même en étant au repos – sans lever un orteil – notre métabolisme est plus actif en fin d’après-midi et en début de soirée. Jusqu’à 10 % de calories brûlées en plus par rapport au matin, à activité équivalente.

Pourquoi ? Parce que votre température corporelle suit le même schéma. Elle est plus basse la nuit, remonte progressivement dans la journée, et atteint un pic thermique en fin d’après-midi. Or, ce petit coup de chaud entraîne un pic parallèle dans la dépense énergétique. Comme une chaudière qui s’emballe légèrement, même sans surchauffe musculaire. « Ce n’est pas seulement ce que nous mangeons, mais le moment où nous mangeons qui influence la façon dont notre corps utilise ou stocke l’énergie », explique Jeanne Duffy, co-autrice de l’étude.

L’essentiel : votre corps est bien tel qu’il est

Pas question ici de décréter que vous devez manger à 17 h 57 précises pour espérer « brûler plus ». Ce n’est ni un nouveau régime miracle, ni une injonction déguisée à la minceur. C’est simplement une observation scientifique, et le message principal est plutôt celui-ci : notre corps fonctionne en rythme, comme une chanson qu’il serait bon d’écouter plutôt que de zapper en boucle. Vous n’êtes pas une machine. Votre corps mérite mieux que des diktats minceur.

Vouloir comprendre son métabolisme, c’est bien. Chercher à lui imposer une cadence ultra contrôlée pour perdre quelques grammes ? Beaucoup moins. L’idée n’est donc pas de céder à la pression de la perte de poids à tout prix. Votre corps vous accompagne chaque jour. Il est là, fidèle au poste, même quand vous oubliez de l’écouter. Alors oui, savoir que vous brûlez un peu plus de graisses en fin d’après-midi, c’est bon à savoir. Mais c’est une info parmi d’autres, à utiliser (ou pas) pour mieux vous connaître, pas pour vous contraindre.