J’ai 64 ans, j’ai pris les multivitamines UNAE pendant 30 jours… voici ce qui a changé !

La ménopause, grande étape dans la vie d’une femme, ne laisse pas le corps indemne. La fatigue se ressent plus vite et la sieste s’ancre rapidement dans la routine. Sauf que le sommeil, haché par les bouffées de chaleur et les sursauts du cœur, n’est plus aussi réparateur. Même en restant active et en courant derrière les petits enfants, c’est parfois difficile de tenir le rythme. La ménopause ne devrait pas nous empêcher de vivre. Alors pour retrouver une énergie à toute épreuve, l’organisme a parfois besoin d’un coup de pouce de la nature. À 64 ans, j’ai testé les multivitamines « Ménopause » de la marque française UNAE. Voici mon retour, honnête et sans filtre, après un mois de cure.

Pourquoi j’ai voulu tester ces compléments

D’une femme à l’autre, la ménopause est plus ou moins bien vécue. Impossible toutefois d’échapper à ce fameux lot d’effets secondaires. Fatigue, bouffées de chaleur, troubles du sommeil. Après les crampes et les migraines subies pendant les règles, place à d’autres maux, qui eux, s’étendent sur la durée. Malgré cette réalité biologique, on est parfois dans le déni et on refuse de donner raison à ces personnes qui estiment que la vitalité s’arrête là où la ménopause commence. J’ai 64 ans, mais dans ma tête j’en ai vingt de moins. Je suis loin de coller à cette image de la mamie pantouflarde, qui remplace le métro, boulot, dodo par le domino, tricot, dodo.

Je fais partie de celles qui ne tiennent pas en place et qui fuient la monotonie. Même si je suis à la retraite, j’ai un emploi du temps bien rempli, avec au programme, de la marche à pied, de la piscine et du cardio avec les petits enfants en guise de coach. On m’attribue volontiers l’étiquette de la “femme sénior dynamique”. Cependant, avec l’âge et la ménopause, mon corps me rappelle parfois qu’il faut ralentir. J’éprouve une sensation générale de « batteries à plat », y compris après une nuit correcte effectuée d’une traite. Pour une femme active comme moi, le mot « repos » sonne étranger. Alors j’ai décidé d’ajouter un « petit truc en plus » dans ma routine.

Je suis généralement prudente avec les compléments alimentaires. Je privilégie les marques françaises, avec une composition claire, naturelle, et surtout des formules adaptées à mon âge. C’est ce qui m’a séduite chez UNAE, une marque fondée par des experts en nutrition, qui mise sur la transparence et des ingrédients de qualité. Leur formule « Ménopause » est 100 % végétale, sans additifs controversés, et spécifiquement conçue pour les femmes à cette étape de vie.

Une formule complète, pensée pour la ménopause

Pour moi, atténuer les symptômes gênants de la ménopause relevait presque de l’utopie. Mais ça, c’était avant que je découvre le complément « Ménopause Multivitamines » UNAE, certainement le plus performant et le mieux abouti du marché. Au plus fort de la ménopause, le moindre effort nous coûte beaucoup d’énergie.

Suivre les petits enfants s’apparente à un vrai marathon et monter les escaliers de l’immeuble laisse la même fatigue qu’une séance d’une heure à la salle de sport. C’est pourquoi UNAE a imaginé une formule complète et ciblée vouée à accompagner le corps dans ce grand chamboulement. Le complément contient tout ce qu’il faut pour être au summum de la forme :

Des vitamines B6, B9 et B12 : précieuses pour l’énergie et l’équilibre nerveux.

De la vitamine D : indispensable pour les os, surtout après la ménopause.

Du magnésium, du fer, du zinc : des minéraux essentiels contre la fatigue physique et mentale.

Du safran : une plante précieuse, semblable à de l’or brut pour l’équilibre émotionnel. Fini l’humeur en dent de scie.

Mon ressenti après un mois de cure

Comme indiqué sur la boîte, j’ai respecté les quatre gélules UNAE par jour, un format peu contraignant qui s’imbrique bien dans le quotidien, même lorsqu’il est mouvementé. Dès la deuxième semaine, j’ai noté un changement subtil, mais réel. Je me suis sentie plus stable émotionnellement : moins d’irritabilité, un moral plus constant… Le retour des beaux jours aide aussi ! La fatigue du matin a diminué. Je ne bondis pas du lit et je ne fais pas trente pompes au réveil, mais je ne traîne plus des pieds. J’entame la journée avec plus de pep’s.

En journée, surtout après m’être occupée des petits, j’ai remarqué que je récupérais mieux. Je peux enchaîner les activités sans faire de pause. Mon corps se montre moins capricieux. Côté sommeil, pas de miracle, mais des nuits un peu plus profondes, avec moins de réveils. J’avais un peu peur que le complément détraque mon estomac, défaut souvent reproché à ce type de produits multivitaminés. Agréable surprise : je n’ai eu aucun inconfort digestif.

Mon verdict en toute franchise

Je suis dynamique, j’aime bouger, mais je ne suis pas invincible. Ce complément m’a aidée à mieux soutenir mon énergie, à retrouver un certain équilibre. Après tout, l’idée c’est de vivre la ménopause de manière sereine, sans chercher à la « combattre », non ? Dire que j’ai eu l’impression de renaître serait un mensonge. En revanche, ce complément a le mérite de nous réconcilier avec cette période de vie et d’imposer une certaine accalmie dans la tempête.

Si vous êtes ménopausée, que vous vous sentez parfois dépassée par la fatigue ou l’instabilité hormonale, je vous recommande d’essayer cette cure. Elle ne fait pas de promesses miracles, mais elle soutient le corps avec douceur et intelligence. Et parfois, c’est tout ce dont on a besoin.

J’étais partie sceptique, mais après un mois de cure, le complément UNAE a fait ses preuves et a révolutionné mon confort. Je n’ai plus cette vision négative de la ménopause et je profite pleinement de cette nouvelle liberté.

