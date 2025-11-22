Jouer à ce jeu de société « de sénior » est excellent pour la santé mentale

Le Scrabble n’est pas une distraction de maison de retraite ni un loisir de sénior. Ce jeu de société souvent croisé entre les doigts ridés des personnes âgées a tout intérêt à rejoindre le centre de vos tables quand l’ennui vous guette. C’est une activité qui compte triple pour la santé mentale et la mémoire.

Un sport cérébral bien plus intense qu’il n’y paraît

Pour beaucoup le Scrabble est un jeu voué à combler l’ennui des retraités. Le club du troisième âge s’y adonne volontiers pour tuer le temps et varier un peu du bingo et des sudokus. Derrière les chevalets verts, il y a des têtes grisonnantes qui fument à chaque nouvelle pioche. Avec toutes les grilles de mots fléchés déjà remplies, les séniors ont de l’entraînement et du vocabulaire. Ils semblent presque avoir le dictionnaire greffé dans le cerveau.

S’ils confondent parfois les prénoms de leurs petits enfants, ils ont l’esprit clair quand il s’agit de composer des mots au Scrabble. Ils sont littéralement imbattables. Ce jeu littéraire, qui prend parfois des airs de compétitions intellectuelles, n’est pas seulement bon pour étoffer son français et honorer la langue de Molière. Même si les personnes âgées créent carrément des confréries autour de ce plateau, les jeunes peuvent aussi y trouver des bienfaits. Derrière ses airs paisibles, le Scrabble mobilise un nombre impressionnant de capacités mentales. On y travaille :

la mémoire (des mots, des orthographes, des placements possibles),

l’attention,

la concentration,

la créativité linguistique,

et même la stratégie à long terme

À chaque tirage, le cerveau s’active : il scanne, trie, assemble, cherche, calcule. Ce va-et-vient constant entre réflexion rapide et analyse méthodique s’apparente à une session d’entraînement cognitive complète. C’est la version cérébrale d’une séance de cardio pour l’esprit.

Un boost d’estime de soi (et de dopamine)

Plus qu’un jeu dominical qu’on sort un dimanche sur huit pour faire plaisir à mamie, le Scrabble est aussi un remède à la confiance. Et pas besoin de placer des mots comme « amour », « positivité » ou « je » pour que ça agisse sur votre estime. Contrairement à d’autres jeux de société où la rapidité ou les connaissances encyclopédiques dominent, le Scrabble est un jeu qui valorise la progression personnelle.

Chaque mot trouvé, même modeste, déclenche une petite vague de dopamine. Ce plaisir subtil nourrit la confiance en soi et donne l’impression douce, mais réelle de s’améliorer à chaque partie. Au début, vous trouvez des mots basiques qu’un enfant de cinq ans pourrait sortir puis vous passez à un lexique plus soutenu, digne de la Cour de Louis XIV.

Le Scrabble est aussi un jeu qui permet de célébrer les micro-victoires : sortir un mot rare, placer un X au bon endroit, décrocher un « scrabble » (ce fameux mot de 7 lettres)… Ce sont de petites réussites qui font du bien.

Un allié précieux contre le vieillissement cognitif

Les gériatres le disent depuis longtemps : faire travailler le langage est l’un des meilleurs moyens de préserver les capacités cérébrales avec l’âge. Le Scrabble stimule les zones du cerveau impliquées dans la mémoire verbale, la reconnaissance des mots et l’organisation cognitive. Autrement dit, il entretient le cerveau comme on entretient un muscle.

Certaines études suggèrent même qu’une activité régulière sollicitant le langage pourrait contribuer à ralentir la perte de mémoire liée à l’âge ou réduire certains risques de déclin cognitif. Les seniors l’ont toujours su intuitivement… et nous ne faisons que redécouvrir leurs secrets.

Il est temps d’écouter la voix de la sagesse alias les anciens. Depuis toujours, le Scrabble est leur secret de Jouvence cérébral. Alors quand vous ne savez pas quoi faire, dégainez cette grille géante et conjuguez le verbe « pouvoir » à l’infini.