Les secrets de longévité de ce médecin japonais mort à 105 ans

Le Dr Shigeaki Hinohara, célèbre médecin japonais, est une figure emblématique de la longévité. Décédé à l’âge remarquable de 105 ans, il a en effet consacré sa vie à la médecine tout en partageant avec le monde ses conseils pour vivre non seulement longtemps, mais bien.

Travailler jusqu’à un âge avancé

Pour le Dr Shigeaki Hinohara, la retraite ne devait pas signifier l’arrêt complet de toute activité. Il encourageait la poursuite d’un engagement professionnel ou bénévole, estimant que « rester actif mentalement et physiquement est essentiel pour la santé ». C’était sa vision personnelle, qu’il incarnait lui-même en continuant à recevoir des patients et à donner des conférences jusqu’à un âge très avancé.

Il est nécessaire de préciser que cette approche ne convient pas à tout le monde : chaque personne doit s’écouter, respecter son propre rythme, et reconnaître que profiter de sa retraite pour se reposer, ralentir et prendre soin de soi est tout aussi légitime et bénéfique.

Adopter une alimentation consciente

Le Dr Hinohara suivait une alimentation équilibrée selon sa propre philosophie : un petit-déjeuner léger, un déjeuner majoritairement végétal, puis un dîner modéré composé surtout de poisson, de riz et de fruits. Il choisissait de limiter la viande à 2 fois par semaine. Toutefois, précisons là aussi que chaque personne peut manger ce qu’elle souhaite : l’essentiel est de ne pas se priver inutilement et de préserver sa santé.

Pratiquer une activité physique

L’exercice, même modeste et régulier, était pour lui un pilier de la longue vie. Il recommandait de faire autant d’efforts que possible dans la vie quotidienne, par exemple monter les escaliers plutôt que prendre l’ascenseur ou porter soi-même ses affaires. Cela restait toutefois sa manière d’aborder la santé : chaque personne est libre de faire du sport comme elle l’entend, selon ses envies, ses capacités et son propre lien à son corps.

Entretenir la joie de vivre

Pour le Dr Shigeaki Hinohara, l’humour et les moments de plaisir étaient essentiels « pour oublier douleurs et souffrances ». Il pensait que « la bonne humeur, le lien social et le divertissement contribuent puissamment au bien-être général ».

Prévoir des projets et rester curieux

Avoir des objectifs à moyen terme permet de garder l’esprit vif et motivé. Le Dr Shigeaki Hinohara écrivait ainsi régulièrement des livres et préparait des conférences, ce qui l’aidait – disait-il – à maintenir son dynamisme intellectuel.

Cultiver l’entraide et le sens du partage

Se sentir utile aux autres, participer activement à la communauté, donner de son temps et de son énergie était, selon lui, des facteurs clés d’un vieillissement réussi. « L’engagement social nourrit le moral et le sentiment d’appartenance », expliquait-il.

Lâcher prise sur le passé

Le Dr Shigeaki Hinohara insistait sur l’importance du pardon et de l’oubli des rancunes ou regrets qui pèsent sur l’esprit et la santé. Vivre dans le présent avec sérénité était, pour lui, une source majeure de longévité.

Garder un esprit d’initiative et ne pas tout attendre du système médical

Il rappelait que « la médecine ne peut pas tout guérir » et encourageait chaque personne à être actrice de sa santé, à écouter son corps, et à adopter des comportements dits responsables.

En résumé, le Dr Shigeaki Hinohara représentait une « école de vie », où travail, activité physique, joie, partage et sérénité se conjuguaient pour favoriser une existence longue et épanouie – à chaque personne d’y puiser, ou non, ce qui résonne avec ses propres envies et sa manière de vivre.