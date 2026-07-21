La Lune peut-elle vraiment influencer les menstruations ? Voici ce que dit la science

Depuis toujours, la Lune fascine et nourrit de nombreuses croyances, notamment autour du cycle menstruel. Avec des durées presque similaires, il est tentant d’imaginer un lien entre les deux. Que disent réellement les recherches scientifiques ? Les réponses sont plus nuancées qu’il n’y paraît.

Une croyance qui traverse les siècles

L’idée que la Lune puisse influencer les menstruations ne date pas d’hier. Dans de nombreuses cultures, l’astre est associé à la fertilité, aux cycles du corps et au « féminin ». Cette théorie s’appuie notamment sur un constat simple : le cycle lunaire dure environ 29,5 jours, tandis que le cycle menstruel est en moyenne de 28 jours.

À cela s’ajoute une autre comparaison souvent évoquée : si la Lune agit sur les marées, pourquoi n’aurait-elle pas un effet sur notre organisme ? Une hypothèse qui a longtemps été considérée comme un mythe faute de preuves scientifiques solides.

Une étude relance le débat

En 2021, une équipe de chercheurs allemands dirigée par la chronobiologiste Charlotte Helfrich-Förster a apporté de nouveaux éléments. Les scientifiques ont étudié les données de 22 femmes ayant suivi leurs cycles menstruels pendant une quinzaine d’années en moyenne.

Leur analyse révèle qu’un phénomène de synchronisation peut parfois apparaître. Chez certaines participantes dont les cycles duraient plus de 27 jours, les menstruations semblaient s’aligner temporairement avec les cycles de luminosité et de gravité de la Lune. En revanche, cette correspondance n’était ni constante ni universelle. Elle apparaissait par périodes, puis disparaissait, sans suivre un schéma identique d’une personne à l’autre.

Un lien qui semble s’effacer avec le temps

Les chercheurs ont également observé que cette synchronisation devenait moins fréquente avec l’âge. Un autre facteur pourrait aussi jouer un rôle : notre mode de vie moderne. L’exposition à la lumière artificielle, qu’elle provienne de l’éclairage urbain ou des écrans, pourrait perturber les rythmes biologiques qui étaient autrefois davantage influencés par les cycles naturels. Les périodes où la synchronisation semblait la plus marquée correspondaient d’ailleurs aux longues nuits d’hiver, lorsque la lumière de la Lune est plus présente.

Des conclusions à prendre avec prudence

Même si ces résultats sont intrigants, ils ne permettent pas d’affirmer que la Lune influence les menstruations de manière systématique. L’étude repose en effet sur un nombre limité de participantes et les observations restent très variables selon les personnes. Les auteurs soulignent eux-mêmes que des recherches impliquant un échantillon plus large seront nécessaires pour mieux comprendre ces mécanismes et confirmer, ou non, l’existence d’un véritable lien.

Une piste fascinante, mais pas une certitude

À ce jour, la science n’apporte donc pas de preuve définitive d’une influence de la Lune sur le cycle menstruel. Certaines observations suggèrent qu’une synchronisation ponctuelle peut exister chez certaines personnes, mais elle reste intermittente et loin d’être généralisée.

Cette question (la Lune peut-elle vraiment influencer les menstruations ?) rappelle ainsi surtout que le corps humain est complexe et que de nombreux facteurs, comme l’environnement, la lumière ou encore les rythmes biologiques, peuvent interagir de façon subtile. Une raison de plus pour accueillir ces résultats avec curiosité… sans transformer une hypothèse prometteuse en certitude.