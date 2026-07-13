Un homme a entraîné un seul côté de son corps pendant 320 jours pour observer les effets

Pendant 320 jours, un créateur de contenu connu sous le pseudonyme « The Crooked Man » s’est exclusivement musclé sur un seul côté de son corps. Une démarche satirique, dont les résultats intriguent désormais les internautes du monde entier.

Une expérience volontairement asymétrique

C’est en 2024 que « The Crooked Man », alors âgé de 19 ans, s’est lancé dans cette aventure peu commune. Le défi : ne muscler qu’un seul côté de son corps, en concentrant l’essentiel de son entraînement sur un trapèze, un bras et un côté du dos. Pour parvenir à ce résultat très particulier, l’homme a structuré ses séances autour d’exercices classiques de musculation – haussements d’épaules avec haltères, soulevés de terre, tractions – mais effectués de manière délibérément déséquilibrée. Une discipline méthodique appliquée à une logique inversée par rapport à la pratique habituelle de la salle de sport.

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Une réaction satirique au looksmaxxing

Derrière cette démarche un brin loufoque se cache une intention bien précise. « The Crooked Man » explique avoir voulu réagir au looksmaxxing, une tendance préoccupante qui se diffuse depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, et qui pousse de nombreux jeunes hommes à modifier leur apparence physique dans une quête obsessionnelle du « physique parfait ». Coups de marteaux sur la mâchoire, prises de stéroïdes, routines de musculation extrêmes : cette tendance, souvent associée à des courants masculinistes, suscite l’inquiétude de nombreux spécialistes en santé mentale. « The Crooked Man » a choisi d’en prendre le contre-pied, par l’humour et par l’absurde.

Le « looksminimizing », une démarche à contre-courant

Pour résumer son projet, le créateur de contenu a forgé un nouveau terme : le « looksminimizing ». Une formule satirique qui consiste, à l’inverse du looksmaxxing, à ne pas chercher à optimiser son apparence – voire à la transformer dans un sens volontairement contre-productif. « C’est assez simple. J’étais en train de faire défiler TikTok dans ma Ferrari et je tombais sans arrêt sur des vidéos de looksmaxxing. Elles disaient toutes : ‘Fais ceci, fais cela. Tu seras plus attirant. Tu attireras plus de femmes’ », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter avec ironie : « Et je me suis dit : les gens ont vraiment ce problème-là ? Moi, j’ai le problème inverse ».

Un résultat physique impressionnant

Au bout de 320 jours d’entraînement, le résultat est sans appel. Sur les images partagées sur son compte Instagram, suivi par environ 151 000 abonnés, « The Crooked Man » présente une morphologie nettement asymétrique : un trapèze, une épaule et un bras particulièrement développés d’un côté, tandis que l’autre moitié de son corps est restée parfaitement standard. Une transformation visuelle saisissante, qui a immédiatement déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

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Des internautes partagés entre admiration et incompréhension

Sans surprise, la démarche n’a pas tardé à diviser les internautes. Si certains saluent la rigueur et la persévérance dont a fait preuve le jeune homme – « Une leçon de discipline », a écrit un commentateur -, d’autres peinent à comprendre l’intérêt du projet. Beaucoup l’ont toutefois bien identifié comme une satire et ont apprécié la démarche au second degré. « Ça n’a absolument aucun sens, j’adore », a réagi un utilisateur. « J’aime tellement la forme de son trapèze que j’ai commencé à entraîner les miens un par un », s’est amusé un autre. Une preuve, s’il en fallait une, que la dimension humoristique du projet a bien été reçue par une large partie de sa communauté.

Avec ses 320 jours d’entraînement strictement asymétrique, « The Crooked Man » a ainsi réussi son pari : attirer l’attention sur les dérives du looksmaxxing et faire réfléchir à la pression croissante exercée sur l’apparence des hommes. À noter : les coachs et préparateurs physiques recommandent un entraînement équilibré, sollicitant les deux côtés du corps de manière symétrique, afin de préserver la santé articulaire et la posture sur le long terme. Une évidence rappelée ici, mais qui mérite d’être soulignée à l’heure où les défis virtuels poussent parfois à des pratiques risquées.