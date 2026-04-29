À 20 ans, cette touriste américaine devient aveugle d’un œil après une simple douche

Un geste du quotidien, une douche prise sans y penser… et une vie basculée. C’est ce qu’a vécu Grace Jamison, une Américaine de 20 ans, lors d’un séjour en République dominicaine. Son témoignage, devenu viral sur les réseaux sociaux, soulève une question que beaucoup de porteurs de lentilles ne se sont jamais posée.

Une douche avec des lentilles, une infection dévastatrice

Alors qu’elle séjournait en République dominicaine, Grace Jamison s’est douchée avec ses lentilles de contact. L’eau du robinet locale, peu purifiée, contenait un parasite microscopique : l’Acanthamoeba. Piégé entre la lentille et la cornée, ce micro-organisme a alors provoqué une kératite à Acanthamoeba, une infection grave de la cornée.

L’Acanthamoeba est présente dans l’eau du robinet, les lacs, les piscines, la poussière et même la terre. Les lentilles de contact créent de micro-fissures sur l’œil, imperceptibles, qui alors permettent au parasite de s’infiltrer entre la lentille et la cornée au moindre contact avec de l’eau contaminée. La Contact Lens Society of America rappelle que « les lentilles sont des dispositifs médicaux et que le respect des règles d’hygiène – notamment éviter tout contact avec l’eau lors de la douche, de la baignade ou du sommeil – est une partie essentielle de leur utilisation correcte ».

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Un mauvais diagnostic qui a aggravé les choses

De retour aux États-Unis quelques semaines plus tard, Grace Jamison a consulté un opticien qui n’a pas correctement identifié l’infection et lui a prescrit des gouttes à base de corticoïdes – un traitement contre-indiqué dans ce cas. Une semaine après, elle était aveugle. Elle l’est restée environ deux mois avant de commencer un traitement adapté. Un retard de diagnostic malheureusement fréquent pour cette pathologie, peu connue même des professionnels de santé.

Un traitement long et douloureux

La kératite à Acanthamoeba est une maladie particulièrement difficile à traiter. Grace Jamison explique devoir appliquer des gouttes oculaires toutes les demi-heures ou toutes les heures. Elle décrit des douleurs intenses rayonnant dans toute la tête, une hypersensibilité à la lumière et des difficultés à dormir.

Elle alerte des millions de porteurs de lentilles

Depuis son diagnostic, Grace Jamison a utilisé ses réseaux sociaux pour sensibiliser le plus grand nombre. Elle appelle les porteurs de lentilles à ne jamais se doucher, nager ou dormir avec leurs lentilles, à se laver les mains avant de les manipuler, et à renouveler systématiquement la solution de conservation à chaque utilisation. Son témoignage a provoqué un flot de réactions de personnes choquées de n’avoir jamais été averties par leur opticien.

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En définitive, l’histoire de Grace Jamison rappelle qu’un geste anodin peut avoir des conséquences irréversibles. Porter des lentilles de contact, c’est aussi respecter des règles d’hygiène strictes – dont certaines finalement restent trop peu connues. Un message simple, mais potentiellement salvateur.