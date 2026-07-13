Sentir du chocolat avant le sport pourrait améliorer les performances, selon une étude

Et si votre odorat pouvait devenir un petit allié avant une séance de sport ? Une étude récente suggère que respirer une odeur de chocolat noir avant et pendant l’effort pourrait aider à réaliser davantage de répétitions, sans pour autant ressentir un effort plus intense. Une découverte surprenante qui rappelle le lien fascinant entre nos sens, notre cerveau et notre corps.

Quand l’odeur du chocolat s’invite dans la séance de sport

L’idée peut sembler étonnante : améliorer ses performances sportives simplement grâce à une odeur gourmande. Pourtant, c’est la piste explorée par des chercheurs de l’université de Malaya dans une étude publiée dans la revue scientifique Frontiers in Physiology.

Les scientifiques se sont intéressés à une question encore peu étudiée : l’influence de l’odorat sur la façon dont nous vivons l’effort physique. Pour cela, ils ont recruté 23 hommes modérément entraînés, invités à réaliser des exercices d’extension des jambes après une période de jeûne d’au moins dix heures. Avant et pendant l’exercice, les participants ont été exposés à différentes odeurs : un arôme de chocolat noir très riche en cacao (90 %), une odeur de chocolat au lait (60 %) ou simplement de l’eau, utilisée comme référence pour comparer les résultats.

Le chocolat noir aurait donné un petit coup de pouce

Les résultats ont surpris les chercheurs. Les personnes exposées à l’odeur de chocolat noir ont effectué en moyenne davantage de répétitions que celles du groupe témoin. L’écart observé était d’environ 18 répétitions supplémentaires par rapport aux participants exposés à l’eau. Le parfum de chocolat au lait a également semblé avoir un effet positif, avec environ 9 répétitions supplémentaires.

Le point le plus intéressant ne concerne toutefois pas seulement le nombre de mouvements réalisés. Les participants n’ont pas déclaré avoir eu l’impression de fournir un effort plus important. Autrement dit, ils auraient réussi à aller un peu plus loin tout en conservant une perception similaire de la difficulté. Pour les chercheurs, ce phénomène est particulièrement intéressant, car il montre que notre expérience de l’effort ne dépend pas uniquement de nos muscles. Notre cerveau joue lui aussi un rôle essentiel dans la manière dont nous ressentons nos capacités.

Une histoire de cerveau, de faim et de sensations

Comment expliquer cet effet ? Les auteurs de l’étude avancent une hypothèse liée à l’appétit. L’odeur du chocolat noir aurait contribué à diminuer la sensation de faim chez les participants et à renforcer une impression de satiété. Lorsque l’on fait du sport à jeun, la faim peut parfois devenir une distraction. En apportant au cerveau un signal associé au plaisir et à la récompense, l’arôme du chocolat pourrait aider certaines personnes à mieux se concentrer sur leur séance. Les chercheurs parlent d’ailleurs d’un « signal appris » : au fil du temps, notre cerveau pourrait associer l’odeur riche du chocolat noir à une sensation agréable et rassasiante, ce qui influencerait notre perception pendant l’effort.

Une découverte intéressante, mais à ne pas surinterpréter

Même si ces résultats sont intrigants, ils doivent être accueillis avec mesure. L’étude a été réalisée auprès d’un petit groupe composé uniquement d’hommes jeunes et modérément entraînés. Elle concernait également un exercice précis, dans des conditions particulières, notamment avec un état de jeûne prolongé. Les chercheurs eux-mêmes présentent ces travaux comme une première exploration. De nouvelles études seront nécessaires pour savoir si ces effets peuvent concerner davantage de personnes, différents niveaux sportifs ou d’autres types d’activités physiques.

Le sport ne se résume pas à battre des records

Cette étude ouvre une piste originale sur l’influence de nos sens dans notre rapport au mouvement. Toutefois, rappelons une chose essentielle : le sport n’a pas besoin d’être une quête permanente de performance. Bouger peut simplement être une façon de se défouler après une journée chargée, de retrouver de l’énergie ou de ressentir du plaisir. Chaque séance compte, qu’elle se traduise par une progression, une découverte ou simplement un moment agréable avec son corps.

En définitive, si l’odeur du chocolat noir peut devenir un petit rituel motivant pour certaines personnes, elle ne remplacera jamais le plaisir de bouger à son propre rythme. Le plus important reste de trouver une activité qui vous fait du bien et de célébrer ce que votre corps est capable d’accomplir.