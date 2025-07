Marre des jambes lourdes ? Écartez en priorité cet ingrédient

L’été, c’est le soleil, les robes légères, les soirées en terrasse… et, pour beaucoup, le retour de ce désagrément bien connu : les jambes lourdes. Cette sensation pesante, voire douloureuse, gâche souvent les journées estivales. Pourtant, un changement simple dans votre assiette peut suffire à faire la différence.

Le sel, ennemi numéro un des jambes légères

On le soupçonne rarement, et pourtant… le sel est l’un des premiers coupables lorsqu’on parle de rétention d’eau et de jambes qui gonflent. Comme l’explique la nutritionniste Marie-Laure André, le sodium contenu dans le sel retient l’eau à l’extérieur des cellules. Résultat : l’organisme fait de la rétention d’eau, les tissus gonflent, les jambes deviennent lourdes, parfois même douloureuses en fin de journée.

Et là où le bât blesse, c’est que la majorité des Français consomment bien au-delà de la limite fixée par l’Organisation mondiale de la santé (5 g par jour). Entre le sel ajouté à table, celui caché dans les aliments transformés et celui naturellement présent dans les produits animaux, on peut vite atteindre le double sans même s’en rendre compte. Et vos jambes ne vous diront pas merci.

Les autres aliments à éviter

Pas question ici de diaboliser votre alimentation ou de transformer votre été en bootcamp détox. L’idée, ce n’est pas de vous priver, mais plutôt d’être à l’écoute de votre corps. Si vous êtes sujette aux jambes lourdes, quelques ajustements peuvent vraiment changer la donne.

Certains aliments sont particulièrement riches en sel et méritent d’être consommés avec modération, surtout lorsqu’il fait chaud. Parmi eux : charcuteries, fromages à pâte dure, pains industriels, biscottes, poissons fumés, conserves, olives en saumure, sauces toutes faites, moutarde industrielle… et bien sûr, les éternels plats préparés.

Ces produits ne sont pas uniquement salés : ils contiennent souvent des additifs qui peuvent accentuer la rétention d’eau. Cela ne veut pas dire qu’il faut les bannir à vie. En revanche, si vos jambes tirent la sonnette d’alarme à chaque montée de température, une petite pause ou une consommation plus consciente peut faire toute la différence pour votre confort.

L’alcool, un invité pas si bienvenu

L’été rime souvent avec apéros, rosé bien frais et cocktails en bord de mer. Et si ces moments sont précieux pour le moral, ils ne le sont pas toujours pour vos jambes. L’alcool déshydrate, c’est bien connu. En prime, il dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut aggraver la sensation de jambes lourdes.

Quand le corps manque d’eau, il a tendance à la retenir. Un double effet kiss-cool pas franchement agréable. Si vous souhaitez garder des jambes légères, préférez l’eau bien fraîche, les tisanes drainantes ou même les jus de fruits pressés à la maison. C’est tout aussi festif… et vos gambettes vous remercieront le lendemain.

Les bons réflexes pour des jambes au top

Heureusement, tout n’est pas une histoire d’interdictions. Il y a aussi plein d’aliments qui peuvent vous aider à lutter contre la rétention d’eau et à retrouver des jambes aériennes.

Optez pour des fruits et légumes gorgés d’eau et riches en potassium : concombre, courgette, épinards, melon, pastèque, agrumes, tomates… Le potassium a un effet « anti-sodium » : il aide l’organisme à éliminer l’excès de sel et à rééquilibrer les fluides. Les fibres, quant à elles, favorisent une bonne digestion et donc une meilleure circulation.

Buvez régulièrement tout au long de la journée. Une bonne hydratation est la clé pour stimuler les reins et éliminer l’eau stockée. Et n’attendez pas d’avoir soif : votre corps a besoin d’un apport constant, surtout lorsqu’il fait chaud.

Et si vous voulez aller encore plus loin, pensez à bouger ! La marche, la natation, ou même quelques mouvements de jambes en position allongée peuvent relancer la circulation. Le duo gagnant : moins de sel + plus de mouvement = des jambes légères comme l’air.

L’été, on veut se sentir bien dans son corps, léger dans ses vêtements… et dans ses jambes. Si vous avez tendance à souffrir de sensations de lourdeur, commencez donc par jeter un œil à votre consommation de sel. Ce petit ingrédient, en apparence inoffensif, est souvent la cause numéro un du gonflement estival. Toutefois, pas question de tomber dans l’excès inverse : l’alimentation doit rester un plaisir.