McMigraine : vérité ou intox ? Ce que disent (vraiment) les médecins

Des frites salées, un Coca bien frais, et la migraine s’envole ? Ce combo baptisé « McMigraine » séduit les réseaux sociaux… mais les médecins appellent à la prudence.

D’où vient cette idée étrange ?

Sur TikTok, de nombreuses vidéos partagent ces dernières semaines un prétendu remède miracle contre les migraines : commander un menu bien salé et sucré dans un fast-food. Un Coca bien caféiné + des frites généreuses = soulagement garanti, affirment certains internautes migraineux.

Cette tendance virale s’est vue baptiser « McMigraine », en clin d’œil à une enseigne de restauration rapide bien connue. Et elle ne se limite pas à quelques témoignages : des millions de vues, des commentaires enthousiastes, et même une intervention d’une neurologue américaine, relayée dans une vidéo virale, viennent appuyer cette « mode ».

Ce que dit la science sur la caféine et les migraines

Sur le fond, une part de vérité existe. La caféine – présente dans le Coca comme dans le café – peut soulager certaines migraines. Elle agit en effet en contractant légèrement les vaisseaux sanguins dilatés dans le cerveau, ce qui peut réduire la douleur. C’est d’ailleurs pour cela qu’on la retrouve dans la composition de certains médicaments antalgiques vendus en pharmacie.

Sauf qu’attention : cet effet dépend fortement des individus. Pour certaines personnes, la caféine peut au contraire déclencher une crise. Le Dr Kennis, neurologue cité par la BBC, rappelle que « la surconsommation de caféine est un facteur connu d’apparition de migraines chez certains patients ».

Et le sel des frites, alors ?

L’autre argument avancé par les adeptes du « McMigraine », est que les frites bien salées contribueraient à soulager la migraine. Pourquoi ? Parce que le sel permettrait de rééquilibrer les électrolytes, notamment le sodium, parfois en baisse chez les personnes qui n’ont pas mangé ou bu suffisamment.

Là encore, c’est une réalité… à nuancer. Dans certains cas, comme lors d’un jeûne prolongé ou d’une déshydratation légère, manger un aliment salé peut effectivement atténuer certains symptômes associés à une migraine (fatigue, vertiges). Toutefois, cela ne règle pas le problème de fond. Et surtout, une consommation excessive de sel – comme c’est souvent le cas dans les menus de fast-food – peut aggraver d’autres facteurs de santé, voire favoriser des céphalées chez certaines personnes.

Ce que disent les neurologues

Les médecins sont unanimes : aucun aliment ne soigne une migraine, mais certains facteurs nutritionnels peuvent aider à prévenir ou moduler les crises. Le neurologue Wilfrid Casseron, interrogé par Doctissimo, rappelle que chaque patient migraineux est unique : « Pour certains personnes, il faut éviter le jeûne ; pour d’autres, limiter les repas trop gras, ou encore le chocolat… ».

Ce qui fonctionne pour quelqu’un peut ainsi aggraver les symptômes d’une autre personne. Il ajoute que la meilleure stratégie repose sur la connaissance personnelle des déclencheurs : stress, lumière vive, manque de sommeil, certaines odeurs ou aliments. Une démarche de fond, bien loin des »“solutions express » virales sur les réseaux.

McMigraine : un faux ami ?

Au-delà de son efficacité douteuse, le « menu McMigraine » peut s’avérer contre-productif à long terme. Les aliments ultra-transformés souvent présents dans les fast-foods contiennent des additifs, des graisses saturées et parfois des substances comme la tyramine, qui est connue pour provoquer des migraines chez certains individus.

De plus, en cas de migraines chroniques, l’auto-médication alimentaire non encadrée peut retarder une prise en charge médicale adaptée. Les spécialistes recommandent donc de consulter un professionnel pour établir un suivi personnalisé et, si nécessaire, bénéficier d’un traitement adapté.

Le menu « McMigraine » fait sourire, intrigue, et alimente une tendance dans l’air du temps : chercher des solutions rapides. Cependant, en matière de migraines, les raccourcis alimentaires ne remplacent ni la prudence, ni l’expertise médicale. La vraie clé ? Écouter son corps, comprendre ses réactions… et laisser TikTok à ce qu’il fait de mieux : divertir, pas diagnostiquer.