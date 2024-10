Cancer du sein : 7 postures et automassages pour renouer avec son corps en douceur

Lorsque le cancer du sein frappe, vous voyez votre corps tout entier comme un ennemi. Vous n’arrivez pas à le considérer autrement que le propriétaire de la maladie. Au lieu de le traiter avec bienveillance, vous le blâmez devant la glace. Pour porter un regard plus sain sur votre corps et en faire un allié dans cette éprouvante bataille, mettez-le en mouvement. Ces 7 postures et automassages ont été pensées pour que les femmes atteintes du cancer du sein puissent se reconnecter à ce corps, mis à mal. Que vous ayez perdu la souplesse de votre buste suite à une mastectomie ou que vous soyez en phase de traitement, ces gestes sont précieux pour retrouver cet amour-propre, égaré en cours de route. Presque plus importants que les étirements du matin, ils vous permettent de choyer votre poitrine dans les moindres détails.

Posture du papillon allongé

Cette posture ouvre doucement la poitrine, une zone souvent sensible après une chirurgie du sein ou une radiothérapie. Elle encourage aussi l’ouverture du cœur, tant physiquement qu’émotionnellement. Votre poitrine est tournée vers le ciel. Votre buste, que vous avez peut-être l’habitude de replier sur lui-même par honte ou par peur du jugement, se déploie à nouveau. Plus qu’une posture apaisante, c’est un acte d’acceptation.

Allongez-vous sur le dos, les jambes repliées et les plantes de pieds en contact. Laissez vos genoux s’ouvrir sur les côtés en formant un losange avec vos jambes. Placez un coussin sous chaque genou pour plus de confort. Détendez vos bras le long de votre corps et respirez profondément pendant 3 à 5 minutes.

Posture des bras en cactus

Comme son nom l’indique, cette position consiste à mimer la forme d’un cactus, c’est-à-dire avec les bras tendus de façon parallèle et les avant-bras dressés en haut. À travers ce mouvement, vous travaillez les biceps et les triceps sans forcer. La posture des bras en cactus soulage les tensions dans la poitrine. Elle favorise aussi la souplesse des épaules, qui ont tendance à se figer après une opération. Elle aide également à améliorer la mobilité et à ouvrir la poitrine progressivement.

Allongez-vous sur le dos, les jambes étendues ou les genoux pliés pour plus de confort. Placez vos bras en angle droit par rapport au corps, les coudes fléchis pour former une forme de « cactus », les paumes tournées vers le ciel. Sentez l’étirement dans la poitrine et les épaules, en prenant des respirations profondes pour relâcher les tensions. Restez dans cette position pendant 2 à 3 minutes, en respirant lentement et en relâchant chaque muscle.

Posture des bras et des mains en prière

La plupart des postures qui se dédient aux femmes touchées par le cancer du sein se pratiquent le buste bombé. Celle-ci permet d’ouvrir doucement la poitrine et d’encourager une respiration plus ample. Elle est également symbolique, favorisant un moment de recueillement et d’introspection. Elle aide à retrouver la paix intérieure et à s’écouter plus profondément.

En position assise ou debout, joignez vos mains en prière devant votre poitrine. En inspirant, levez les bras vers le haut et ouvrez-les doucement de part et d’autre, tout en gardant les paumes légèrement en contact. Étirez votre poitrine vers l’avant, en laissant vos omoplates se rapprocher pour accentuer l’ouverture. Restez dans cette posture pendant quelques respirations profondes, en ressentant l’étirement et en relâchant les tensions.

Stretching au sol, mains derrière le dos

À la différence de la posture de l’enfant, qui se pratique face contre terre et qui appuie sur le buste, celle-ci respecte la sensibilité de la poitrine. Elle permet d’étirer la poitrine de façon naturelle, sans forcer dessus ni trop la solliciter. Elle est particulièrement bénéfique pour assouplir le haut du corps et améliorer la posture de manière générale. Vous apprenez à vous tenir droite et c’est particulièrement significatif dans le langage corporel. Vous ne vous cachez plus, vous vous révélez. Ces postures, compatibles avec les réalités physiques du cancer du sein, peuvent nourrir votre estime, en plus de vos chakras.

Asseyez-vous sur le sol, les jambes croisées ou allongées devant vous, selon votre confort. Placez une main derrière votre dos ou les deux si vous vous en sentez capable. En inspirant, redressez le dos et étirez les bras vers l’arrière en ouvrant la poitrine. Maintenez la posture pendant quelques respirations profondes, en ressentant l’étirement au niveau de la poitrine et des épaules. Relâchez doucement, puis répétez si besoin.

Torsions avec bras en cactus

Parmi les postures qui permettent de reconquérir votre corps, campé par le cancer du sein, celle-ci est particulièrement réparatrice. Elle travaille le haut du corps avec délicatesse. La torsion apporte de la mobilité à la colonne vertébrale et agit aussi sur le transit. Elle permet d’avoir un corps plus élastique et de gagner en amplitude dans les mouvements du quotidien.

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds posés au sol et tournez la tête à gauche. Positionnez vos bras en forme de cactus, coudes à angle droit et paumes tournées vers le ciel. En inspirant, laissez vos genoux tomber doucement vers la droite, tout en maintenant vos épaules au sol. Respirez profondément pour intensifier l’étirement. Restez dans cette position pendant quelques respirations, puis ramenez les genoux au centre et répétez de l’autre côté.

La posture de la montagne (Tadasana)

C’est certainement l’une des postures les plus simples pour réapprivoiser votre corps, en proie au cancer du sein. Elle n’implique aucune contorsion et très peu de gestes techniques. Pourtant, il ne s’agit pas seulement de faire le piquet. La difficulté de cet exercice réside dans sa spiritualité. Vos pieds sont comme enracinés dans le sol, reliés au cœur de la nature. Cette posture est idéale pour retrouver un ancrage solide et se reconnecter à la terre, surtout après une période de traitement où vous pouvez vous sentir déphasée.

Placez-vous debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Étirez votre colonne vertébrale en redressant le dos et relâchez vos épaules. Sentez l’énergie circuler depuis vos pieds jusqu’à la tête. Restez dans cette posture pendant quelques respirations, en visualisant une force qui vous stabilise et vous apaise.

Bonus réconfortant : l’auto-câlinage

À la fin de cette routine destinée à apaiser la relation avec votre corps et à calmer vos complexes, vous avez bien mérité de vous faire une étreinte. L’auto-câlinage peut paraître futile, voire ridicule pourtant c’est une belle démonstration de tendresse envers vous-même. En enveloppant vos bras autour de votre buste, vous vous dites inconsciemment « je t’aime et je te respecte ». Parmi toutes ces postures, celle-ci est à pratiquer sans modération pour chasser le doute de soi, plus incisif pendant le cancer du sein.

Ces postures, inspirées du yoga et de l’art méditatif, lèvent un drapeau blanc dans cette bataille contre le cancer du sein. En plus de vous donner une meilleure vision de vous-mêmes, elles vous permettent de rester actives sans trop fournir d’efforts pour autant.