Ménopause : ces 3 gestes surprenants qui aident face aux ballonnements

À la ménopause, le ventre peut parfois sembler plus gonflé, plus lourd ou plus sensible qu’avant. Ces changements sont fréquents et ne signifient pas que votre corps « dysfonctionne ». Bonne nouvelle : certains gestes simples peuvent généralement aider à retrouver davantage de confort au quotidien, sans pression ni promesse miracle.

Pourquoi le ventre change à la ménopause

La ménopause s’accompagne de variations hormonales importantes, notamment une baisse des œstrogènes et de la progestérone. Ces changements peuvent influencer la digestion, le transit intestinal et la manière dont le corps stocke les graisses. Résultat : certaines femmes remarquent davantage de gaz, un ralentissement digestif ou une sensation de ventre tendu.

Le stress peut aussi jouer un rôle. À cette période de transition, il n’est pas rare de traverser fatigue, charge mentale ou anxiété. Or, lorsque le système nerveux est sous tension, la respiration devient parfois plus haute, les muscles abdominaux se crispent et les inconforts digestifs peuvent sembler plus présents. L’objectif n’est donc pas de « corriger » votre ventre, mais de l’accompagner avec douceur.

Geste n°1 : marcher en respirant par le nez

Premier réflexe simple et souvent sous-estimé : une marche douce après le repas, associée à une respiration nasale consciente. Concrètement, marchez 10 à 15 minutes en inspirant et expirant par le nez. À l’expiration, vous pouvez rentrer légèrement le ventre, sans forcer.

Ce mouvement aide le diaphragme à mieux bouger. Ce grand muscle de la respiration agit un peu comme un massage interne naturel : il stimule la zone digestive, favorise la circulation et peut encourager l’évacuation des gaz. Bonus non négligeable : marcher aide aussi à faire redescendre la pression mentale.

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Geste n°2 : le « stomach vacuum » en version confort

Souvent présenté sur les réseaux sociaux dans un but esthétique, le « stomach vacuum » peut aussi être utilisé autrement : comme un exercice respiratoire doux pour reconnecter la sangle abdominale profonde. Le principe est simple :

Inspirez par le nez en laissant le ventre se relâcher.

Expirez lentement en rentrant progressivement le ventre vers l’intérieur.

Gardez cette sensation quelques secondes, sans douleur ni blocage inconfortable.

Relâchez et recommencez tranquillement.

Ce travail mobilise les muscles profonds du centre du corps et peut soutenir la digestion en stimulant doucement la zone abdominale. L’idée n’est jamais de rentrer le ventre pour paraître plus mince, mais de mieux respirer et de redonner de la mobilité interne.

Si vous avez une pathologie cardiaque, de l’hypertension ou une chirurgie récente, mieux vaut demander l’avis d’un professionnel de santé avant de tester cet exercice.

Geste n°3 : l’auto-massage du ventre

Le ventre adore la douceur. L’auto-massage abdominal peut aider à relâcher les tensions et à accompagner le transit. Installez-vous allongée ou semi-allongée, dans une position confortable. Posez des mains chaudes sur le ventre, puis réalisez de lents mouvements circulaires autour du nombril, dans le sens des aiguilles d’une montre.

La pression doit rester légère et agréable. Ce petit rituel peut favoriser une sensation d’apaisement, diminuer les crispations abdominales et améliorer la conscience corporelle. Autrement dit : vous vous reconnectez à votre ventre avec bienveillance, plutôt qu’en le subissant.

En résumé, ces trois approches – marche respirée, respiration abdominale et auto-massage – peuvent agir en synergie sur la détente, la digestion et le confort. Elles ne remplacent pas une hygiène de vie globale : hydratation suffisante, alimentation adaptée à vos tolérances, mouvement régulier, sommeil réparateur et accompagnement médical si nécessaire. Et surtout, il n’y a rien à « réparer ». Un ventre qui gonfle à la ménopause n’est ni un échec ni une faute. C’est un corps vivant qui traverse une transition hormonale naturelle.