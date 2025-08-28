Voici la démarche à adopter pour soulager vos douleurs au genou !

Vous ressentez des douleurs au genou ? Voici les démarches reconnues qui aident à apaiser efficacement l’articulation et à retrouver la mobilité.

Repos et adaptation au quotidien

Dès les premiers signes de douleur, il est conseillé de ménager ses genoux : évitez les activités violentes et reposez-vous si nécessaire. Adopter des chaussures offrant un bon maintien limite la pression et favorise le confort.

Froid, chaleur et cataplasmes

L’application de froid (glaçons ou poches de gel) sur le genou soulage rapidement l’inflammation. Certains alternent avec des cataplasmes d’argile verte pour profiter de leur effet anti-inflammatoire. Le chaud (bouillotte, douche tiède) peut aussi préparer l’articulation avant un exercice ou apaiser les contractures musculaires.

La méthode GREC : un réflexe simple

Glacer, Reposer, Élever, Compresser : cette méthode dite GREC reste la référence pour diminuer la douleur en cas de traumatisme ou de poussée inflammatoire. Surélevez la jambe, appliquez une poche de glace et évitez l’appui lors des déplacements.

L’importance d’un poids sain

Perdre quelques kilos si nécessaire peut alléger la pression exercée sur les genoux et améliorer la mobilité au quotidien.

Favoriser les exercices adaptés

L’activité physique modérée, comme la marche sur terrain plat, le vélo ou la natation, est recommandée pour renforcer les muscles sans traumatiser l’articulation. Privilégiez une marche douce, régulière (20 à 30 minutes par jour), avec de bonnes chaussures et, si besoin, l’aide d’une canne.

Bien s’étirer et consulter

Réalisez régulièrement des étirements pour conserver la souplesse musculaire et prévenir les raideurs articulaires. Si la douleur persiste ou s’aggrave, consultez un professionnel de santé qui pourra vous orienter vers une kinésithérapie ou des traitements complémentaires (antalgiques, infiltrations).

Avec ces gestes simples et fondés, soulager vos douleurs au genou devient accessible et efficace au quotidien.

